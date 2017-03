"SUUD PUHTAKS" OTSEBLOGI: Miks on paljude jaoks kodu kõige ebaturvalisem paik?

Saates otsitakse koduvägivalla põhjuseid ja püütakse leida lahendusi, kuidas seda probleemi leevendada.

Suhtekorraldaja Janek Mäggi: Minu arvates oli presidendi kõnes koduvägivalla mainimine kohatu. Vilja Kiisler saatis mulle kolm tundi enne presidendi kõnet presidendi kõne ja minu artikkel pärast presidendi kõnet oli reageering sellele.

Liina Kanter: Suurem osa ohvritest on naised. Seal on põhjused taga. Põhjused seisnevad selles, et naised on olnud varem mehe omandid. Eesti seadusruumis on mehed ja naised täna võrdsed, kuid reaalses elus eksisteerivad aegunud hoiakud.

Riigi peaprokurör Lavly Perling: On kahte viisi ennetust. Üks on meie õue peal: ehk kuidas ennetada, et seda, et seda rohkem ei juhtuks. Teine pool on see, mis peaks algama veel varem kui lasteaiast. Peame neile kogu aeg rääkima, et vägivald ei norm. Mõlemad pooled on tähtsad, ka täna vägivallatsevatele inimestele ja ohvritele on abi vaja. Kõik ei ole hästi, peaksime rohkem kasutama elektroonilist järelevalvet jne. Kannatanud, ka täna on võimalik abi saada.

Elmar Vaher: Tegelikult on vägivallajuhtumeid umbes 30 000. Peaksime tegelema lastega, keskealist meest me ei paranda. Lastesse panustamine on meie võimalus.

Ajakirjanik Rain Kooli: Inimesed hakkavad agressiivselt käituma hirmust või isiklikust katkiolemisest. Katkiolevaid inimesi on Eesti ühiskonnas hästi palju ja neid on keeruline täiskasvanud eas parandada. Tuleb minna laste juurde ja selgitada, et rusikas pole lahendus.

Virumaa naiste tugikeskuse juhataja Merle Albrant: Peaksime tegema vahet perevägivallal ja tülil. Me ei saa ka ennetusest rääkida, kui me ei tea, millest me räägime. Vägivald on võimu kasutamine. See ei ole kunagi õigustatud. Väärtushinnangute kasvatamine algab maast-madalast.

TÜ doktorant ja arst-noortenõustaja Hedda Lippus: Alkoholijoobes olemine ei ole nõrgestav seisund, mitte raskendav.

Saates on ka kirjanik Mihkel Kunnus, kes lõi oma naist. "Alkohol nõrgestas mind."

PPA ennetuse ja süüteomenetluse büroo juhtiv korrakaitseametnik Kalvi Almosen: Raske küsimus, kas vägivalda onvõimalik päris ära hoida. Me oleme karistuseusku, inimesi ei saa heaks karistada.

Politsei välijuht Lea Bärenson: See on tavaline, et ohver kipub sündmust eitama. Eriti tavaline on see pikaajalise vägivalla puhul.

Kuidas ennetada vägivalda?

Rait Kuuse: Teema arutelul olid kõik osapooled laua taga. Peaksime andma aega, et lasta sel teenusel areneda ja lahendada need probleem kohtad.

PPA peadirektor Elmar Vaher: Peksja tuleb uuesti koju tagasi, kannatanul pole kuhugi minna.

Liina Kersna: Eelarve võttis vastu uus valitsus ja ilmselgelt on tegemist poliitilise tahte või tahtmatusega. Puuduolevad 150 000 eurot on riigieelarves väike raha. Baasrahastus uue valitsusega küll suureneski, kuid seda on vähe, puudu 300 000-400 000 eurot.

Olle Selliov, sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna juht: Olles kuulanud ka Sass Henno tänast intervjuud, siis ma ei kiirusta ütlema, et praegu on parem kui varem. Küsimus ei ole ainult rahas. On ka näha, et tugikeskused majandavad ennast erinevalt, pakutakse ka rohkem teenust, kui riik on ette kirjutanud.

Rives: Kui riigilt ei tule raha, siis kuskilt peab tulema. Kui riigil on eesmärk vägivallaga võidelda, siis tuleks panustada.

Tähtvere avatud naistekeskuse juhataja jurist Pille Rives: Kui me tahame tegeleda selle küsimusega, siis oleks mõistlik panustada piisavalt. Kui me ei panusta, siis need probleemid kuhjuvad ja uus põlvkond ootab. Kui me panustame täna vähe, siis panustame homme rohkem.

Veermäe: Vara on öelda, et süsteem on läbikukkunud. Saame osapooltega kokku ja arutame, kuidas süsteemi parendada.

Ajakirjanik Laura Mallene: Süsteem on muutunud, mul on tunne, et varem oli hästi palju probleeme, samuti on ka praegu probleeme. Olukord on läinud teisest küljest halvemaks.

Liina Kanter, sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna juhataja: Suur pilt on muutunud paremaks. Ka riigi tasandil on tekkinud arusaamine, et seda teenust vaja. Võime olla kriitilised, et seda raha on vähe, kuid laias laastus oleme õigel teel. Ministeerium arutab kindlasti ettepanekuid.

Eha Reitelmann, naiste varjupaikade liidu juhatuse esinaine: 10 aastat arendatud süsteem on lõhutud. Oleme teinud ettepaneku, et see teenus tuleks muuta täielikult riiklikuks. Tegemist ei ole ainult rahapuudusega.

Rait Kuuse: Igas maakonnas tegutseb perevägivallaohvritele mõeldud tugikeskus. Teine pool on see, et ühekordsed vahendid suurusjärgus 150 000 eurot olid kohe algusest peale ajutised. Täna tuleb pingutada, et riigieelarve rahastus antud valdkonnale kasvaks. Sotsiaalvaldkond on alarahastatud.

Liina Kersna: Seda seadusemuudatust oli vaja, sest naiste varjupaigad taotlesid iga aasta raha. Meie eesmärk oli anda raha pikema perioodi peale, hiljem pikemalt. See teenus baseerub usaldusel, see teenitakse välja ja seda ei teenita ühe aastaga välja. Probleem on ilmselgelt rahas ja see segadus tekkis, et see 150 000 eurot oli puudu ning seda oleks pidanud riik varem märkama.

Merle Albrant: Mina olen töötanud Virumaa naiste tugikeskuses. Kui tuli signaal, et rahalisi vahendeid ei tule, otsustasime loobuda. Istusime maha ja mõtlesime, et me oleks keskuse pankrotti lasknud. Otsustasime annetuste toel Rakveres teenust osutada. Meie oleme näinud oma piirkonnas teenuse kvaliteedi langust, see on nii spetsiifiline valdkond.

Veermäe: Meil on kujutelm, kuidas seda teenust nende mahtudega osutada saab. Tuleks koostöös arutada, kas suunata inimesi sinna, kus eelarvemaht on suurem.

Kuuse: Sotsiaalministeerium on esitanud taotlusi, mis on suuremad, kui tegelikult saime. Me ei ütle, et elame külluses, aga me suudame esmatasandikontakti ja -abi. Seda, kuidas nende rahadega välja tulla, tuleb arutada. Selle aasta eelarve mahtu tuli suurendada lepingute sõlmimisel.

Tähtvere avatud naistekeskuse juhataja jurist Pille Rives: Meile jääb nõustamiseks 300 eurot kuus, meil on aastas kasutada 20 000 eurot. Nii jaanuaris kui veebruaris pöördus meie poole 58 inimest. Meil on jaanuarist saati arved maksmata, me ootame vastust, kas me kulutame korraga kogu raha ära või pakume esimesele viiele inimesele abi.

Egon Veermäe, sotsiaakindlustuamet: Meil riigis on alati see küsimus, palju meil raha on. Kui me teenuse hinda hinnastasime, lähtusime sellest teadmisest, mis meil oli. Urmas Vaino: Miks eelarve vähenes? Veermäe: Raha ei ole tagajärgedega tegelemiseks kunagi piisavalt. Raha vähenes, sest mõningaid projektipõhiselt rahastatud teenuseid enam ei ole. Baasrahastus on kasvanud.

Kuuse: Tänu sellele muudatusele tekkis õigusselgus ehk erinevad osapooled leppisid kokku, milline see teenus olema peab.

Rait Kuuse, sotsiaalministeeriumi asekantsler: Teenuse pakkumine naistele on olnud aastatepikkune. See algas projektipõhisest rahastamisest, hiljem tuli riigipoolne rahastamine. Nüüd jõudsime sinna, kus naistevastase vägivalla suhtes on vastu võetud ka seadus. Jõudsime sinna, et reguleeriti täpne teenuse maht ja kvaliteet.

Sass Henno: Varem pakkusid tegikeskuste teenust MTÜ-d, kes konkureerisid raha pärast. Nüüd pakub aga riik ise teenust ja otsib hanke korras odavaimat teenust. Iga kahe tagant hangitav teenus ei saa olla sama hea.

Viimaste aastate andmetel toimub Eestis üle 15 000 perevägivallajuhtumi aastas, umbes 3000 kohta alustab politsei menetlust. Perevägivallatsejatest 88 protsenti on mehed ja 12 protsenti naised.

Saade "Suud puhtaks" algas!

