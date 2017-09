"SUUD PUHTAKS" OTSEBLOGI | Miks on liikluses iga päev tuhandeid purjus juhte?

"Suud puhtaks": Miks on liikluses iga päev tuhandeid purjus autojuhte?

Jako Salla: Ei soovi seda debatti avada, aga me peame mõistma, kuidas inimesed mõtlevad.

Jako Salla: Mõned inimesed ei pruugi süsteemile sellepärast alluda, et teistes riikides on lubatud joobe piirmäär teine kui mujal Euroopas. Kui inimeste igapäevakogemus on selline, et temaga midagi juhtu, siis nad lähtuvad pigem sellest, kui teaduslikust teadmisest.

Vandeadvokaat Indrek Sirk: Mõnikord jääme karistustega hiljaks. Karistustega anname esialgu liiga palju andeks. Inimene läheb ootamatult pikalt vangi. Kuni poolteist promilli joobes olnud isikud saavad igal juhul karistada. Kriminaalkaristustega jääb inimestel sageli mulje, et nad polegi karistada saanud. Tingimisi karistus ei anna inimestele signaali, et nad oleksid karistada saanud. Aga siiski karistamine on tagajärg.

Anneli Sammuli: Inimesed ei hinda joovet piisavalt ohtlikuks. Neile mõjub oht vahele jääda. Sel hetkel, kui sa oled esimese pitsi või klaasi teinud, on juba kontroll ka väiksem.

Sirle Loigo: 4900 juhti on sel aastal tabanud roolist. Neist 1000 on n-ö saunaõllega tabatud, ülejäänud on tabatud kriminaalses joobes.

Andres Lehtmets: Pits viina läheb samasse kategooriasse, aga see on tohutult individuaalne - see ei tähenda, et te oleks nelja tunniga kaine.

Andres Lehtmets: 2 või 3 õlut on suur kogus. Kui üks keskmine mees joob ära keskmise õlle, siis selle organismist väljumiseks kulub neli tundi. Alkohol ähmastab inimese kriitikavõimet.

Maanteameti direktori asetäitja Meelis Telliskivi: Kui vaadata vanuseklassi, siis täiskasvanute seas ligi pooled inimesed arvavad, et joobes peaga rooli istumine pole ohtlik, noorte seas on see protsent 20. Inimesed ei adu, et alkohol mõjutab inimest.

Liikluspsühholoog Gunnar Meinhard: Rehabilitatsiooniprogrammi jõuavad erineva määraga vahele jäänud inimesed, aga neil kõigil on üks probleem - nad pole aru saanud, kui kaua alkohol organismist välja läheb. Need, kellel on motivatsioon, saavad sellest pärast programmi aru saama. Aga on ka selliseid inimesi, kes jäävad endale lõpuni kindlaks.

2016. aastal juhtus 163 kannatanutega õnnetust. Joobes juhtide süül hukkus 7 inimest ehk kümnendik. Politsei kontrollis juhte 863 000 korda, joobes juhte tabati üle 7300, mida oli rohkem kui 500 võrra vähem, kui 2015. aastal. Liikluses on aastas 28 000-55 000 joobes juhti. Joobes juhte on umbes 10 protsenti kõigist juhtidest.

Tallinna linnatranspordi juhatuse esimees Enno Tamm: Me oleme tööandjaks 1200le ühistranspordivahendi juhile. Igal hommikul puhuvad kõik meie juhid alkomeetrisse. Kontrolli teostavad meditsiinise väljaõppe saanud inimesed. Tänaseks on olukord, et keskmiselt 1,3 juhti kuus tuleb jääknähtudega tööle. Kui jooksva kalendriaasta jooksul on juht kahel korral vahele jäänud, jääb ta tööst ilma.

