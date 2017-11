"SUUD PUHTAKS" OTSEBLOGI | Miks ei taheta oma lapsi vaktsineerida?

"Statistiline fakt ütleb, et Eestis kasvab vaktsineerimisest keeldujate ja vaktsineerimata laste arv. Miks see nii on, mida me peaksime ja mida tahaksime vaktsineerimise kohta teada? Need küsimused saavad läbi arutatud," ütles Vaino esmaspäevases videopostituses sotsiaalmeedia vahendusel.

Saates kuuldakse Vaino sõnul vaktsineerimise toetajate, aga ka kriitikute ja vastaste argumente.

Vaktsineerimise teemal oli ka tänase "Pealtnägija" avalugu, kus kolm autismi diagnoosiga lapse ema seostasid rasket haigust just vaktsineerimisega. Nende sõnul olid nende lapsed enne vaktsineerimist täiesti terved. Arstid ja teadlased aga seost ei näe.

Saates esitati vaktsineerimise vastaste kolm põhilist argumenti:

"SUUD PUHTAKS" BLOGI | Miks kasvab vaktsineerimisest keeldujate arv?

https://twitter.com/MuppetEST/status/933427023292268545

Lutsari sõnul tuleneb see sellest, et ju siis kliinilises uuringus oli kellelgi autism, hiljem võis välja tulla, et need pole omavahel vaktsiiniga seotud.

Tuleb välja, et see ikkagi pärineb aastast 2005 ja sel pole teaduslikku põhjendust.

Mariann Joonas Telegramist printis välja USA ravimiameti lehelt välja vaktsiini infolehe. "Siin on kirjas, et vaktsiini üks kõrvalnäht võib olla autism."

Joller: Vaktsineerimine käib tervisekontrolli käigus, misjärel tehakse otsus vaktsineerimise kohta.

Perearstide seltsi juhatuse liige Karmen Joller: Perearstid käivad koolitustel ja arstid jälgivad ka ravimite koosmõju.

https://twitter.com/kristo_ivanov/status/933425260573134848

https://twitter.com/ArnoJaago/status/933424958419668992

https://twitter.com/OttPada/status/933424609956900864

Vaino küsib, miks autismi praegusel ajal rohkem tuvastatakse - kas seda ongi rohkem või lihtsalt märgatakse rohkem. Perearst Oona: Me näeme teda rohkem ja kriteeriumid on laienenud. Autismispekter on laienenud.

Lapsevanemal oli ees juba kerge muie - ei tema seda arsti juttu usu.

Oona: Vaktsiin ei mõjuta närvisüsteemi, ainult immuunsüsteemi.

Autistliku lapse vanem küsib, et kuidas siis nii on, et diagnoosi järgi tema laps ei pidanud enam arenema, aga vaktsineerimata jätmise järel hakkas laps jälle arenema. Oona selgitab: Osad autistid võivadki areneda.

Autistliku lapse vanem Marit Ummelas: Minu laps oli vaktsineerimata ja mitte autismihirmus. Mina ei süüdista oma lapse autismis mitte kedagi. Võin öelda omast kogemusest, et vaktsiiniga ei ole autismil mingit pistmist.

Perearst Marje Oona: Autism on 80% ulatuses geenides. Samas ei saa tihti diagnoosida, missugustel geenikombinatsioonidel tekib autism.

Lutsar saab oma loetud teaduskirjandusele toetudes öelda, et autism ja vaktsineerimine ei ole seotud.

Mikrobioloogia professor Irja Lutsari sõnul on arstid, ka tema, saanud ähvardavaid e-maile, mistõttu ei julge arstid tulla välja oma argumentidega. Vastused Koidu küsimustele on eitavad ja mis põhjustab autisti, seda selle saatega teada ei saa.

Koidu: Tahaks teada ka seda, kas vaktsiinid on ikka 100% ohutud.

Lapsevanem Koidu: Meil oli konkreetne näide, kus peale vaktsiini hakkas laps meeletult karjuma. Nelja lapse emana ma nägin, et see ei ole normaalne. Tekkis lööve ja laps hakkas meeletult oksendama. Laps pandi tilgutite alla. See paneb kahtlema. Tahaks kuulda selget vastust - millest tuleb autism?

https://twitter.com/aikidokadi/status/933420854398144512

Teine lapsevanem räägib, et tema lapsel autismi diagnoosi enam ei ole. Tema lapse puhul jäi kasvukõver seisma just siis, kui lasi teda vaktsineerida.

Kaks lapsevanemat, kes "Pealtnägijas" juba esinesid, võtavad algatuseks sõna. Üks lapsevanem oletab, et just vaktsineerimine on süüdi tema lapse raskes haiguses.

Säutsusi valib saate poolt väitlusseltsi liige Heiki Viisimaa

Sissejuhatuses mainitakse, et vaktsineerimisest keeldujate ja vaktsineerimata laste tõsist kasvu.

Ja saade on alanud.

Kõusaar ise on ka saates kohal.https://www.facebook.com/kadri.kousaar/posts/10155134008311586#w=500

Eesti Ekspressi arhiivist tuli veel ka Kadri Kõusaare arvamuslugu, kus ta ütleb, et vaktsineerimata lapsi ei tohiks koolidesse ja lasteaedadesse vastu võtta.http://ekspress.delfi.ee/arvamus/ekspressi-arhiivist-kadri-kousaar-vaktsineerimata-lapsi-ei-tohiks-kooli-ja-lasteaeda-vastu-votta?id=74642867

Eesti Ekspressile põhjendas kahe lapse ema, miks tema oma lapsi vaktsineerida ei lase.http://ekspress.delfi.ee/elu/ekspressi-arhiivist-minu-lapsed-ei-vaja-vaktsineerimist?id=70974849

Päev hiljem ütles meditsiini ja bioloogiat õppinud Tallinna kooli direktor Rando Kuustik, et vaktsineerimata laste rohkus teeb kooliõe murelikuks.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinna-kooli-direktor-vaktsineerimata-laste-arv-pisitasa-kasvab-ja-see-teeb-koolioe-murelikuks?id=77997890

Maaleht kirjutas aprillis, et vaktsineerimata laste arv viimastel aastatel on kasvanud ja kõige rohkem vaktsineerimata lapsi elab Tallinnas ja Harjumaal.http://maaleht.delfi.ee/news/tervis/tervis/koige-rohkem-vaktsineerimata-lapsi-elab-tallinnas-ja-harjumaal?id=77986018