"SUUD PUHTAKS" OTSEBLOGI: Miks Eestis nii palju inimesi kadunud on ja kuidas neid leida?

"SUUD PUHTAKS": KUHU KAOVAD INIMESED?

Aleksander Kibal (kaotanud 2 inimest): miks ta läks, eks see küsimus jääb vaevama elu lõpuni. Minu poja puhul oli otsimine hästi vastikult ebameeldiv - kuna tegemist ei olnud eluotsinguga, me alustasime ta otsinguid mõni aeg hiljem, teadmine, et ta ei ole elus - enam ei otsinud inimest, vaid märke, kus ta käinud on. Politsei esimesel otsingul oli 60-70 inimest. Poeg tuli kevadel välja veest.

Anne Kähr-Haller, vabatahtlik: viimati käisime otsimas detsembris. Esimene otsing oli isiklik ja siis jäädki käima. 1,5 aastat vabatahtlik olnud, käinud otsimas üle 10 korra.

ESTSAR-i vabatahtlik: 160 inimest, kellega võib arvestada otsingutega.

Sergo Eelmäe, juhtivkriminaalametnik: möödunud aastal 46 teadmata kadunud inimest. Teavitamise maht on kasvanud. Traditsioonilised põhjused: sotsiaalne külg, avatud maailm, toimetulek, oskus toime tulla avatud maastikul, metsas. Politsei oli saanud täna 9 saate alguses, 6 on leidnud lahenduse - tavalise päeva statistika.

Marti Magnus, PPA: politsei sai päeva jooksul teateid 1000 kandis, väljakutseteks osutub 400-450. Milline maht on kadunud isikute osas - ta ei ole valdav. Kui on vahetu ja otsene oht inimesele, käivitab politsei aktiivsed otsingud. Enamus juhtumitest laheneb 10 päeva jooksul, 90% teadete mahust. Väiksem osa jääb teadeteks, kus me ei saa teada isikute asukohtasid. Kadunud inimeste leidmisel hukkunud: enamus tervisliku seisundi tõttu, kuid on ka kuriteod. Palju on korduvaid kadujaid: lastekodu kasvandikud, läinud teise riiki.

