"SUUD PUHTAKS" OTSEBLOGI: Miks Eestis nii palju inimesi kadunud on ja kuidas neid leida?

"SUUD PUHTAKS": KUHU KAOVAD INIMESED?

Marti Magnus: oleme teadlikud nendest nüanssides ja läbi erinevate päringute tegemise saame piirkonda kujundada. Kui saame nõrga signaali hõredalt asustatud piirkonnast, siis saame korduvate päringute abiga suuna kätte.

Andrus Tooming: mobiiltelefon, kui ta on nutitelefon, mobiilses võrgus, ta piiksub täiesti omaette ja neid piikse - äppi uuendus, läbi mobiilse interneti saab ühendust - on võimalik saada.

Lauri Nokkur, vabatahtlik: politsei peaks ohvritele rohkem selgitama, mida nad tegelikult teevad. Et ohvritele - vanematele, õdedele, vendadele - ei jääks selline tunne, et politsei ei tee mitte midagi.

Kas on vahenditest puudu? Sergo Eelmäe: Jah, kui me räägime pangast, siis tõepoolest politseil ei ole selle teate pinnalt õigust saada andmeid pangast.

Marti Magnus: esmase teate pealt: küsitletakse lähedasi, kaamerapiltide töötlemine, mobiilsidevahendi positsioneerimine. See, mis puudutab PPA seadust - see räägib kadunud isikutest, aga eelpool, mis olid probleemkohaks: kes maismaaotsinguid teostab, kes merel, aga ei ole otseselt puudutatud maismaal otsingute läbiviimist.

Andrus Tooming: kahjuks politsei ei küsi endale tööriistu - tee ei lähe, ei trambi riigikogus jalgu. Politsei peab otsima kadunud inimesi. Politsei jäi jänni; ei ole võimalik ligi pääseda internetikontodele: Google, Facebook. Politsei tõstab käed üles. Kui ei ole paberi peal parooli, siis nad ei hakka sellega tegelema: et välismaalt paroole välja nõuda.

Sergo Eelmäe: see annab meile kaks asja: ohuhinnangu jaoks olulise indikatsiooni. Inimene kadumisele eelnenud ajale võttis välja suurema summa - saame infot. Või on pärast kadumist kasutatud - see on oluline tõend. See on oluline, kas saame alustada kriminaalmenetlust.

Kas menetleja saab kätte pangaandmeid? Kommusaar: alaealistel on eestkostjad, kes saavad pangaga suhelda ja need andmed kätte saada. Täiskasvanute kohta: õiguskomisjonis jätkub see arutelu, kui see annab juurde lisakäike, siis loomulikult tasub seda mõtet arutada.

Marti Magnus, PPA: kadunud inimeste otsimisega tegeleb politsei. Mis puudutab edasist käitumist, kuidas saame olla veelgi tulemuslikumad, siis tõepoolest: see sõltub, milline on info, kuidas me selle info kätte saame. Kahju on kuulda, kui meie kolleegid pole suutnud avaldaja/pöördujaga suhelda. Ohu hinnangust hakkab kõik edaspidine toimuma.

Veiko Kommusaar, siseministeerium: konkreetset definitsiooni sõnastatud ei ole. Õiguskomisjon ei ole seda teemat kuhugi maha matnud. Teiste riikidega võrreldes: teistes riikides ei ole ka üheselt defineeritud, kes on teadmata kadunud isik. See praktika, mida Eestis rakendatakse on teiste riikidega suhteliselt sarnased. Kui täiendav seadusesäte annab meile meelerahu ja kindlust juurde, et PPA sellega veel efektiivsemalt tegeleb, võib selle sinna panna.

Aare Rüütel, SA Kadunud: oleme teinud riigi tasemel ettepanekuid, et on teatud asju, mida on vaja seaduses teha. On vaja defineerida, kes on teadmata kadunud isik. Et menetleja saaks tööriistu juurde endale. Ei ole mõtet otsida vales kohas või inimest, kui on võimalik teda lihtsamalt üles leida. Ressurss on võimalik sinna suunata, kus on häda.

Vabatahtlik: varematel aegadel, kui politseil ei olnud nii head positsioneerimise süsteemi, käisime kaks korda nädalas. Kott on alati valmis minekuks. Viimase aasta statistika: iga kaheksas päev oleme otsingutel. Oleme otsinud kodu öö: otsime, kuni leiame, kuni jaksame. Ja siis jälle jätkame järgmisel hommikul.

Andrus Tooming, kadunud Reneli isa: 2015. aasta suvel: otsingud algasid, kui poeg telefonile öösel ei vastanud, aimasin halba. Hommikul läksin politseisse, tegin avalduse. Perekond ja sõbrad - hakkasime asju kokku võtma, kus poeg olla võib ja mis juhtunud on. Hakkasime jälgi ajama, poja sõbrad tuvastasid, kus ta viimane koht oli, kus viibis. Sai hakata jälgi ajama. Minu sõbrad ja mina sõitsime mööda linna rattaga ringi. Öösel und ei olnud, surfasin internetis, sain nõu. Mis oleks võinud teistmoodi olla? Inimene, kes võttis minult vastu avalduse, oleks võinud natuke rohkem mind kuulata. Rohkem läksime vaidlema, tülli. Ainult DNA tulemuste põhjal on poeg leitud, tema jäänused. Mis juhtus ja miks juhtus, ei tea.

Aleksander Kibal (kaotanud 2 inimest): miks ta läks, eks see küsimus jääb vaevama elu lõpuni. Minu poja puhul oli otsimine hästi vastikult ebameeldiv - kuna tegemist ei olnud eluotsinguga, me alustasime ta otsinguid mõni aeg hiljem, teadmine, et ta ei ole elus - enam ei otsinud inimest, vaid märke, kus ta käinud on. Politsei esimesel otsingul oli 60-70 inimest. Poeg tuli kevadel välja veest.

Anne Kähr-Haller, vabatahtlik: viimati käisime otsimas detsembris. Esimene otsing oli isiklik ja siis jäädki käima. 1,5 aastat vabatahtlik olnud, käinud otsimas üle 10 korra.

ESTSAR-i vabatahtlik: 160 inimest, kellega võib arvestada otsingutega.

Sergo Eelmäe, juhtivkriminaalametnik: möödunud aastal 46 teadmata kadunud inimest. Teavitamise maht on kasvanud. Traditsioonilised põhjused: sotsiaalne külg, avatud maailm, toimetulek, oskus toime tulla avatud maastikul, metsas. Politsei oli saanud täna 9 saate alguses, 6 on leidnud lahenduse - tavalise päeva statistika.

Marti Magnus, PPA: politsei sai päeva jooksul teateid 1000 kandis, väljakutseteks osutub 400-450. Milline maht on kadunud isikute osas - ta ei ole valdav. Kui on vahetu ja otsene oht inimesele, käivitab politsei aktiivsed otsingud. Enamus juhtumitest laheneb 10 päeva jooksul, 90% teadete mahust. Väiksem osa jääb teadeteks, kus me ei saa teada isikute asukohtasid. Kadunud inimeste leidmisel hukkunud: enamus tervisliku seisundi tõttu, kuid on ka kuriteod. Palju on korduvaid kadujaid: lastekodu kasvandikud, läinud teise riiki.

