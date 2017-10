"SUUD PUHTAKS" OTSEBLOGI | Mida teha Eesti poliitikamaastiku külmutatud konflikti ehk kooseluseadusega?

Täna räägitakse ETV saates "Suud puhtaks" kooseluseadusest. Kuhu on tänaseks kooseluseadus jõudnud?

Kooseluseadus hakkas kehtima 2016. aastal. Selle aasta jooksul sõlmiti 43 kooselulepingut. 2017. aastal on sõlmitud 16 kooselulepingut. Notarite koja andmetel on sõlmitud lepinguid nii sama- kui erisooliste paaride vahel, kuid täpsem statistika puudub.

Kooseluseaduse rakendamiseks argielus on vajalikud ka rakendusaktid, mida riigikogu senini vastu võtnud ei ole. Rakendusaktide puudumisega on aga paljud toimingud häiritud ja tekitavad hulga kohtuvaidlusi. Näiteks:

o koosellunud ei saa esitada ühist tuludeklaratsiooni, kuigi neil on selleks õigus;

o kooselu ei ole võimalik erimeelsuste korral "lahutada";

o abiellumisel ei ole võimalik kontrollida, kas sama inimene on juba kellegi teisega kooselus;

o kaitseväe missioonil hukkunud sõjaväelase abikaasale ja kooselupartnerile on ette nähtud hüvitis, mida ei saa maksta kooselu puhul enne, kui on vastu võetud rakendusseadus.

