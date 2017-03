"SUUD PUHTAKS" OTSEBLOGI: Kuidas tuleb töövõimereform toime nädala alguses saadud karmi hinnanguga?

Töövõimetuspensionäride arv on 15 aasta jooksul kahekordistunud, jõudes 100 000 inimeseni. Rahvaarv väheneb ning järsult väheneb ka tööealiste inimeste osakaal. Et vähendada töövõimetuspensionäride arvu, on riik viimase kahe kuu jooksul asunud olulist reformi edendama. Kuidas sellega läheb, loe saate "Suud puhtaks" otseblogist:

"SUUD PUHTAKS": Kuidas läheb, töövõimereform?

Pille Liimal, töötukassa juhatuse liige: töövõimekaotuse protsent pandi haiguse järgi, mis inimesel oli. Uus süsteem vaatab haigust, aga vaatab ka, kuidas see inimese igapäevast tegutsemist ja töövõimet mõjutab. Viimase kahe kuu statistika: väga üksikud juhtumid on olnud, kus otsus on tulnud, et töövõime ei ole üldse vähenenud.

Anneli Habicht, EPIK tegevjuht: inimene tajub staatusemuutust. See võib tähendada praktilises küsimuses seda, et ta peab aktiivselt tööd otsima: õppima, tööd otsima töötukassa vahendusel. Võib esile tulla viivitusi: näiteks parkimiskaardi saamine. Tundub, et see elu paremaks ei muuda inimesel (antud juhul Eve näitel, kus 90% töövõimetust saab osalise töövõimetuse staatuse).

Eve Niinemets on üks 9000, kes on käinud saamas uut hinnangut oma töövõimele: 31 aastat tagasi, 29-aastasena diagnoositi tal sclerosis multiplex. On olnud rätsep. Osaline tööaeg, näiteks 4 tundi päevas rätsepana ei mängi välja. Jaanuarikuus tuli vastus: et olen osalise töövõimega, 16 aastat olen olnud 90% töövõimetu. Mis töö see peaks olema, mida saaks kodus näppude vahel nokitsedes teha - mis sissetulekut sealt tuleb? Ma ei teagi...

Toomas Tamsar, Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja: kui 44% ütleb, et nad praegu ei näe võimalust, siis 56% tööandjatest annab võimaluse neile.

Meelis Paavel, töötukassa juhatuse esimees: tähtsaim kõigi osapoolte jaoks on koostöö ja motivatsioon seda reformi teha. Töötukassal on väga kõrge motivatsioon.

Jakob Rosin, pimedate liidu juhatuse liige: suur probleem on inimeste teadlikkus puudega inimestest. Teine mure puudutab teenuseid, mida osutatakse: neid ei osutata vajalikus määras ja ei tasuta vajalikke summasid.

