"SUUD PUHTAKS" OTSEBLOGI: Kuidas tuleb töövõimereform toime nädala alguses saadud karmi hinnanguga?

Rait Kuuse: peame arvestama lisaks toetustele, mis on meie teenuse mahud. Töötukassa pakutavad tööturuteenused aitavad igakuiselt mitusada inimest tööle, kellel on muutunud töövõimeolukord.

Anneli Habicht: on vaja muuta andmete kvaliteeti tervishoiusüsteemis. Ebatäpsed andmed on haavadud ka inimesi, kes on läinud hindamisele. Väiksem muutus: aktiivsete, tublide vähenenud töövõimega inimeste sissetulekuprobleem: tahame tuua inimest tööturule, et ta teeniks võrdselt teistega.

Rait Kuuse ja Anneli Habicht on küsimustevoorusRait Kuuse: suhtutakse nagu jänestekasvanduste pidamisse - et igal päeval on midagi ümber jagada. Teenusteks, toetusteks ja muud maksuraha ei tohi kulutada arutult. Me võiksime rahulduda ka sellega, et kui on vaja proteesi, anda proteesi, kui on vaja sotsiaaltransporti, tuleb anda transport, mitte pudistada natuke kõigile.

Marina Runno: Tallinn piloteerib eluruumide kohandamise pilootprojektis, kus 45 korterit püüame kohandada puuetega inimestele. Kui inimene saab kodust välja, linnaruumis liikuda - saab ta tööle. Kohalik omavalitsus saab teatud maani aidata ja on hea, kui töötukassa ja riik saab aidata, kui inimene juba tööl käia.

Helmen Kütt, riigikogu liige: 2010 oli aeg, kui riigikontrolör tegi auditi ja tegi ettepaneku hakata hindama töövõimet. 2016 esimesed hindamised, 2017 teine hindamine. On vajalik vaadata ka omavalitsuste rahastamisel vaadata seal elavate puudega inimeste hulka. Võimaldada abivahendeid, et inimesed tahaksid ja saaksid tööle minna.

Toomas Tamsar, Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja: miks ei leita tööd? Eelkõige oskused ja kvalifikatsioon, sageli tahe, hirmud ja teadmatus - nii tööandjate kui ka kollektiivi omad. Kui meie seadusloome liigub selles suunas, et vähenenud töövõimega inimesega ei ole võimalik töösuhet lõpetada, sest ta ei saa seda tööd teha, siis tööandja reaktsioon on, et ta parem ei võta sellist inimest tööle.

Katri Mandel: kui vaadata keskmist töövõimetuspensionäri, siis ta on natuke vanem inimene. Psüühikahäirete valdkond on hästi lai: seal on skisofreeniast ärevushäireni inimesi. Võime diskuteerida, kas tööpuudus tekitab stressi või kui mul on depressioon, on raskem tööd otsida.

Meeli Kaldma, Tallinna Teeninduskooli direktor: meil on pikaajaline kogemus lihtsamate tööde, näiteks pagarite-kondiitrite, puhastusteenindajate koolitamisel. Õpetada saame, aga meie suurim probleem on, et kui õpetame kutseoskused selgeks, siis tegelikult koolil jääb väga palju tegemata just sotsiaalsete oskuste poolest. Inimesed on õppinud lausa kaks õppeaega, kuna lapsed ei ole sotsiaalselt küpsed olnud. Meil napib sotsiaalset toetust.

Valev Mägi: paljud vähenenud töövõimega inimesega on ka pikaajalised töötud. Kui esimene lugu oli, et inimene ei näegi ennast enam töötajana: kui on pikalt rätsepana töötanud, siis ei näegi enam teises ametis end.

Mart Laidmets, haridusministeeriumi asekantsler: see on uue võimaluse andmise reform. Meile meeldiks veelgi tihedam koostöö kutsekooli ja töötukassa vahel. Praegu võib juhtuda, et inimene saab kutsekoolist hea ettevalmistuse, kuid eri põhjustel (elukoht, töökohti pole) ei saa tööle.

Kerttu Rakke, ajakirja Vaimupuu keeletoimetaja: väikelinnades on hoopis teised probleemid: inimesed, kes on teinud koolitused läbi, kuid nad ei ela tõmbeskeskustes - neil ei ole võimalik käia tööl, kuna puuduvad invabussid.

Siiri Otsmann, sotsiaalministeerium: 400 inimest keskmiselt kuus saab vähendatud töövõimega inimestest tööle. Kõige olulisemad ja tähtsamad teenused on olnud: tavaline tööturukoolitus ja palgatoetus. Kui enne räägiti, et peaks tegema tööandjatest häbiposti, siis meie tahaksime rääkida edulugudest. Nendest rääkimine võimaldab inimestel endal julgemalt rääkida.

Tom Rüütel: paljud osalise töövõimega inimestest ei kandideerigi tööle. Sellega jääb kohalikul omavalitsusel alarmtuli kustu. Need vähenenud töövõimega inimesed võiksid ise rohkem häält teha, kandideerida. Kui tekib kahtlus, et ei võeta selle pärast tööle, et on puue või mõni muu erivajadus, siis selleks on meil institutsioonid, kuhu pöörduda.

Monika Haukanõmm, riigikogulane: reformi tehes ja käivitades on jäänud siiski piisavalt tähelepanu pööramata kohalike omavalitsuse võimekustele.

Jakob Rosin, pimedate liidu juhatuse liige: füüsiline ligipääsetavus. Ma saan tööle minna, aga mul jääb töökoha ukses 50 meetrit puudu, kuna töö juures ei ole heliga ristmikku, mis on minu jaoks elu ja surma küsimus.

Ülle Valvar: tegelikult ei ole raske tööle saada. Selleks peavad olema tingimused: töövõtja võtab tööle töötegijat ja kui töötegija oskab tööd teha, võetakse ta tööle. Positiivne diskrimineerimine, kui võetakse puudega töötaja tööle. Tihtipeale inimene lihtsalt ei pääse tööle, füüsilises mõttes.

Valev Mägi: kuna Saksamaal olin vabatahtlik autismi keskuses ja võrreldes kahte riiki, siis on väga tihti eelarvamused ühiskonnas, et puudega inimene ei pruugi hakkama saada ning et ratastool=intellektipuue.

Igor Taro, Põlva maavanem: hea, et teema on jõudnud natuke laiemale ringile. See reform ei ole ainult 100 000 inimese teema, see on kogu riigi teema. Siin olid paralleelid teatud sotsiaalmajanduslike põhjustega: sotsiaalmajanduslik taust toob kaasa statistika muutuse, seos regionaalse arenguga. Mina oma asutuses ei tea, kas mul on osalise töövõimetusega inimesi. Põlvamaal on väga hea näide: Maarja küla, kus intellektipuudega inimesed saavad väga hästi. Mõni töö, mis on mõnele inimesele tüütu ja rutiinne, siis "erilised" inimesed on need, kes teevad seda väga täpselt, innuga.

Meelis Paavel: suuri koostööpartnereid on meil Eestis 30. Need on tööandjad, kellega oleme tihedat koostööd kinnitanud. Müüt on justkui töötukassa töötajad viivad läbi töövõime hindamist. Tegelikult arstid annavad eksperthinnanguid.

Pille Liimal, töötukassa: viipekeeletõlke tõepoolest ka napib Eestis.

Kaire Tero, RIMI personalijuht: Rimis on üle 200 osalise töövõimega inimese: juhid, kes on selliseid inimesi meeskonda saanud, tahavad neid juurde. Suurim takistus varasemalt oli hirm: kuidas nad hakkama saavad, kuidas meeskonda kohanduvad. Teine takistus on paberimajandus, mis sellega kaasneb. Ettevõte õpib inimesi märkama, tööülesandmeid kirjeldama. Tuleb töörõõmu juurde, et sul on inimesed, kes tunnevad end täisväärtusliku töötajana ja keda on vaja. Meil on ühes poes kiireim kassapidaja, kes saab seda tööd teha ühe käega. Tunneme väga palju puudust näiteks kuulmispuuetega töötajate puhul viipekeelsest tõlketeenuse puudusest. Seda häbiväärselt vähe. Oleme täna oma kulu ja kirjadega seda ostnud. Andres Koppel, klienditeenindaja, ratastoolis: ma ei ole viltuseid pilke kohanud.

Liisa-Ly Pakosta, võrdõigusvolinik: tööandja ei osanud olukorras käituda. Ilmselt oleks tööandjatele vaja koolitust, juhendmaterjale, kuidas töötada koos puudega inimestega.

Tom Rüütel: võiks panna need tööandjad avalikult kirja. Täna, aastal 2017 Eestis, kui meil on vananev elanikkond, toome me inimesi sisse ja meil on oma inimesed, kes vajavad tööd, siis me peame neile võimaluse andma.

Liisa-Ly Pakosta, võrdõigusvolinik: meie suurim mure on inimestega, kes ise tahavad tööl käia ja kas neid ei võeta tööle, tööandja on neid jätnud kõrvale nende puude tõttu, kuid veelgi rohkem teeb muret inimene, kes on tööle võetud ja satub kahte suurde hätta: kogeb ülemuste või kolleegide poolt halvustamist, töökiusu. Need on valusad juhtumid. Inimese enesekindlus ei pruugi olla kõige kõrgem. Kahjuks ei lähe ka seadused omavahel kokku. On tulnud välja, et kui võrdse kohtlemise seaduse tõttu ei tohi inimest puude tõttu ei tohi teda lasta, siis töölepinguseadus seda justkui võimaldab, kui inimene on neli kuud tervise tõttu eemal olnud.

Egon Veermäe, sotsiaalkindlustusameti peadirektor: suurimad probleemid tulevad, kui andmed ei ole täpsed - inimeste pahameel on põhjendatud. Oleme täheldanud, et bürokraatiat vähemaks võtta. Kui inimesega juhtub midagi ja on selge, et tal on puue kogu elu, siis ei ole mõtet inimest kutsuda mingi regulaarsusega, puuet üle hinnata - tema olukord ei muutu. Siin saame inimese jaoks asju mõistlikumaks teha. Andmete küsimus ei ole IT-süsteemide küsimus, see on töökorralduste, koormuste küsimus.

Rait Kuuse: raske on vanadest lahendustest loobuda. Peame väga kriitiliselt vaatama, mis kitsaskohad tulevad välja.

Signe Falkenberg, liikumispuudega inimeste liidu esindaja: amputatsioon ei ole haigus. Oli juhus, et määrati osaline töövõime, aga puuet ei ole.

Valev Mägi, MTÜ Iseseisvus kuubis asutaja: mind on hinnanud Eesti ja Saksamaa: ühes riigis pean koguaeg kohal käima, teises riigis on määratud eluaegne puue. Saksamaal küsiti, kas mul on käsi ära 5 või 7 sentimeetrit. Aga kui dokumendi kätte sain, sain flaieri ja teenused, mida saan kasutada ja rõhutati, et lähen tööle. Dokumendi täitmine, kus hindad oma hakkamasaamist, on üsna traumeeriv.

Sirlis Sõmer-Kull, töötukassa: oluline on inimesel panna kirja arsti nimed, et saame teada, kust andmeid otsida. Me otsime arste ja palume, et nad paneks andmed terviseinfosüsteemi. Lihtsalt peame küsima, pöörduma arsti poole. Enamasti andmed saame, aga need võivad olla liiga vanad.

Tiit Papp, kurtide liidu esimees: tahaksin meelde tuletada otsustajatele seda, et me palusime pool lisaaastat selleks, et töövõimereformi käivitada ja seal muudatusi teha. Ehk kõik saab korda alles kahe või viie aasta pärast. Me palusime seda aega veidike enne viivitada, et saaks asju sisse viia ja et see oleks korrektsed.

Karmen Joller, perearst: arstidel on väga suur töökoormus: nad võivad andmeid sisestada, kuid ei tee seda korralikult. Kui inimene kirjutab taotlusse "Ma ei saa käia", ei ütle see meile midagi. Meile on vaja teada, kas ta saab käia mäest alla, üles, trepist alla, trepist üles. Ehk siis: mida täpsem on kirjeldus, seda lihtsam on meil kõigil.

Rait Kuuse, sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler: kui räägime töövõimetuspensionäridest ja puuetega inimestest läbisegi, oleks hea, kui tehakse vahet nendel kahel mõistel. Töövõimetuspensionäridest ei ole kõik teps mitte puudega inimesed. Numbrid hakkasid kasvama majanduskriisi järgselt, inimesed on passiivses situatsioonis. Nüüd on nad pandud aktiivse tööturu olukorda: kogu süsteem on muutunud ja selles on täna raske orienteeruda. Meie sotsiaalsüsteem ei ole olnud helde, vaid on ühetaoliselt pihustatud väga suurt hulka ressurssi väga paljudele inimestele ja ei ole tegeletud päris probleemiga.

Meelis Paavel: see on ka meie vaates suurim probleem. Need kaks kuud on näidanud, et nende inimeste heaks otsuste tegemine võtab oluliselt kauem aega kui oleme planeerinud. Kui räägime 9000 hindamisjuhtumist, siis nendest pooltel juhtudel peavad meie menetlejad pöörduma arstide poole. On erinevaid põhjuseid: me teadsime, et need probleemid on, aga me ei teadnud, et need nii suured on. See on see, mis teeb meie töö oluliselt keerukamas, kui me algselt planeerisime.

Monika Haukanõmm, riigikogu liige: töövõimereform on kui pusle. Oluline on haridusküsimus: see pole piisavalt laual olnud. Esimese paari kuu jooksul on välja tulnud, et inimese kohta ei ole olnud piisavalt andmeid terviseinfosüsteemis.

Tom Rüütel, töötukassa juhtumikorraldajad: inimesed, kes kodus istuvad, on jäänud sinna koju istuma. Muidugi, toon näite: kui ma 20 aastat olen kodus istunud - ma ei saagi välja, mul on sotsiaalsed probleemid. Ja nüüd ma olen justkui sunnitud aktiviseerima. See võib võtta aastaid, 5 aastat. Kes meist tahaks tööd teha - alguses, kui oled sunnitud - see on tegelikult väga keeruline samm. Elu on näidanud ja ka enda pealt näen, et iga algus on raske: kukud, pead üles tõusma, aga täna on meil vaja piisavalt sotsiaalseid teenuseid, mis need inimesed uuesti püsti ajavad. Neid teenuseid, mis inimesi aitaks tööle minna, on liiga vähe. Tänasel päeval peab inimene minema kohtuni välja, et saada piisavalt teenuseid. Et vähenenud töövõimega inimesed, kes on kodus - 20 aastat - istunud kohaliku omavalitsuse vastu - peab ikka tahtmist olema.

Ülle Valvar, Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu juhatuse liige, töötanud 15 aastat vanglas: kui mina oleks töövõtja, mina ka ei võtaks puudega inimest. Mul on väga kahju, aga kui lugesin riigikontrolli viimast auditit, siis tegelikult on kõik see, mis 3 aastat tagasi rääkisime, seal sees: inimestel puuduvad teenused, mida kahjuks praegu ei ole.

Marika Tuus-Laul, riigikogu liige: reformi eel kartsime, et raske ja sügava puudega inimesed tunnistatakse läbi reformi töövõimeliseks. Kahe kuu statistikast on välja tulnud, et nende hulgas on 30% tulnud välja, kellel on tunnistatud osaline töövõime, aga kes on varasemalt olnud 90%-100% töövõimetud. Väga vähestel on kogu töövõime - et nad võivad töötada.

Pille Liimal, töötukassa juhatuse liige: töövõimekaotuse protsent pandi haiguse järgi, mis inimesel oli. Uus süsteem vaatab haigust, aga vaatab ka, kuidas see inimese igapäevast tegutsemist ja töövõimet mõjutab. Viimase kahe kuu statistika: väga üksikud juhtumid on olnud, kus otsus on tulnud, et töövõime ei ole üldse vähenenud.

Anneli Habicht, EPIK tegevjuht: inimene tajub staatusemuutust. See võib tähendada praktilises küsimuses seda, et ta peab aktiivselt tööd otsima: õppima, tööd otsima töötukassa vahendusel. Võib esile tulla viivitusi: näiteks parkimiskaardi saamine. Tundub, et see elu paremaks ei muuda inimesel (antud juhul Eve näitel, kus 90% töövõimetust saab osalise töövõimetuse staatuse).

Eve Niinemets on üks 9000, kes on käinud saamas uut hinnangut oma töövõimele: 31 aastat tagasi, 29-aastasena diagnoositi tal sclerosis multiplex. On olnud rätsep. Osaline tööaeg, näiteks 4 tundi päevas rätsepana ei mängi välja. Jaanuarikuus tuli vastus: et olen osalise töövõimega, 16 aastat olen olnud 90% töövõimetu. Mis töö see peaks olema, mida saaks kodus näppude vahel nokitsedes teha - mis sissetulekut sealt tuleb? Ma ei teagi...

Toomas Tamsar, Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja: kui 44% ütleb, et nad praegu ei näe võimalust, siis 56% tööandjatest annab võimaluse neile.

Meelis Paavel, töötukassa juhatuse esimees: tähtsaim kõigi osapoolte jaoks on koostöö ja motivatsioon seda reformi teha. Töötukassal on väga kõrge motivatsioon.

Jakob Rosin, pimedate liidu juhatuse liige: suur probleem on inimeste teadlikkus puudega inimestest. Teine mure puudutab teenuseid, mida osutatakse: neid ei osutata vajalikus määras ja ei tasuta vajalikke summasid.

