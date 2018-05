"Suud puhtaks!" OTSEBLOGI | Kuidas hakkame reformima Eesti riiki?

"Suud puhtaks!" otseblogi

Toomas Tamsar: 20 protsenti on üsna mõistlik vähendada, ei pea olema 50%.

Aab: Me tihti avastame, et üks või teine teenus on katmata. On natuke ohtlik, et kui kuskilt teenuseid vähendame, siis ei jaksa teenust osta eakas või lastega pere.

Kristiina TÕnnisson, "Eesti 200" eestvedaja: kõigepealt me peame otsustame, mida tahame teha ja kui palju peab olema. On valdkondi, kus annab vähendada. Võibolla tugistruktuuridest saab, aga ministeeriumi ametnkond on enamasti üle koormatud

Reinsalu: kohtusekretäre vähendasime kaks aastat tagasi kaks korda ja nende palka tõstsime 50%. Näide, et see on võimalik.

Dmitri Jegorov: juhiks tähelepanu, et peame rääkima efektiivsest riigist, sõltumata sellest, kas õhuke või paks riik. Palgad peavad tõusma, et oleks head ametnikud. Peab hakkama saama väiksema ametnike arvuga.

Raidla: meie eesmärk ei ole õhuke riik, vaid tõhus riik

Arto Aas: minu jaoks jääb mõistetamatuks, kust see 50 % tuleb. Valgekraelisi ametnikke pole Eestis kuigi palju. Kui räägime suurtest numbritest, räägime ju õpetajatest, politseinikest ja kaitseväelastest. Ministeeriumiametnikke on ju vaid paar tuhat.

Jaak Aab, kas Mäggi ettepanek ministeeriumid kaotada on PR mõte?Aab: see on uue ministri huvitav lähenemine. Muidu räägime kogu aeg peenhäälestamisest. Mu arust Eesti riik toimib päris hästi.

Raidla: Ma olen näinud jõupingutusi, kuid poliitiline kultuur on selline, et riigi planeerimine on eelnõudepõhine. 3,5 eelnõud nädalas. Kvantiteet pole aga eesmärk

Raidla: me ei räägi politseinikust, kaitseväelastest jne. Minister Janek Mäggi käis täna välja uudse mõtte, et teeme ühe suure ministeeriumi. Mida arvab sellest minister Reinsalu?Reinsalu: tegelikkuses oleme ametnike vähendamist katsetanud mitmel moel. On katsetatud seda, et on vähendatud palgafondi näiteks. Lahendus on ikkagi selles, et peame kehtestame konkurentsineutraalsuse põhimõtte, et riik ei konkureeri teenuste ja kauba turul. Selle ettepaneku olen valitsusele toonud.

Jüri Raidla, kust peaks tulema see 50% töötajate kärbe nelja aasta jooksul?Raidla: Praegu toimub alles ideekorje. Viimase 20 aasta jooksul on Eesti ametnikkonna kvaliteeti erakordselt palju tõusnud. On võimalik teha väiksema arvuga hea töö. Räägime ka uhkusega e-eestist. Eestis on vohav õigusloome, mis on ühiskonnale koormaks. Meil on liiga suur hulk kõrgesti kvalifitseeritud ametnikke, kes toodavad.

Avalikus sektoris töötab kokku 132 862 inimest, neist ministeeriumites vaid 2800