"SUUD PUHTAKS" OTSEBLOGI: Kas meie patriotismist piisab?

Vabariigi aastapäeva eel küsitakse ETV saates "Suud puhtaks": mille eest võitleb tänane Eesti patrioot? Millist Eestit ta tahab täna ja millisest Eestist unistab tulevikus?

Suud aitab puhtaks rääkida saatejuht Urmas Vaino.

Loe saate kõlavamaid mõtteid otseblogist!

"Suud puhtaks": Eestlus ja patriotism

https://twitter.com/Hens1/status/834490851514576897

https://twitter.com/TaroIgor/status/834490966358765571

Aro Velmet: Defineerime patriotismi kõik eri viisil. Minu jaoks on oluline see, et kui me räägime isamaa-armastusest, siis ma mõtlen nagu isaarmastusest, sest mul on ainus isa ja ainus riik. Piir jookseb minu jaoks sealt, kui me hakkame pidama ühte riiki paremaks teisest mingil objektiivsel tasandil. Ma saan aru, et mina armastan Eestit ja jaapanlane Jaapanit.

Endine käsipallur Riho-Bruno Bramanis: Tahtsin Jaapanist koju tulla, kuigi jaapanlased ei tahtnud üldse koju lasta. Minu lapsed hakkasid mõtlema jaapani keeles, aga ma tahtsin, et neist saaksid eestlased ja seetõttu pidin koju tagasi tulema.

Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilased patriotismist: Patrioot on hea kodanik. Õige patrioot on inimene, kes olles oma kodumaast eemal, mõtleb selle peale ja igatseb oma kodumaad. Patrioodil tekib eriline tunne, kui kuuleb isamaalist laulu. Patrioot on see, kes läheb välismaale õppima, aga tuleb tagasi kodumaale. Oleme vahel ka liiga patriootlikud, see kipub fašismi poole. Võiksime natuke vähem patrioodid olla. Meie patriotism on võrreldes teiste riikidega eriline. Inimesed ei saa aru, miks ma olen uhke oma lipu üle.

Ott Karulin: Ma ei vastandaks missioonitunnet ja patriotismi.

Tarmo Kruusimäe: Neil, kes patriootidele viltu vaatavad, on põhjust häbeneda. See tuleb perest. Õnneks päris paljud lapsed häbenevad selliseid vanemaid, kes sellist eeskuju annavad.

Setomaa endine ülemsootska Annela Laaneots: Meil ei ole mingit probleemi olla samal ajal nii seto kui Eesti patrioot. Tugev seto patroodiks olemine tugevdab ka Eesti identiteeti.

Noorkotkas plaanib minna 24. veebruaril lippe jagama. Tema jaoks on patriotism isamaa-armastus. Ta arvab, et tema on suurem patrioot kui tema isa.

Saade "Suud puhtaks" algas!

https://twitter.com/UVaino/status/834393671541911552