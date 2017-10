"SUUD PUHTAKS" OTSEBLOGI | Kas Kataloonial on õigus Hispaaniast lahku lüüa?

Iseseisvust ihkav Kataloonia korraldas 1. oktoobril referendumi, et teada saada, kas katalaanid pooldavad Hispaaniast lahku löömist või mitte. Olenemata sellest, et Hispaania keskvalitsus püüdis hääletuse toimumist peatada. Hispaania ametivõimude ja katalaanide vahelises rüseluses sai vigastada ligikaudu 900 inimest. Kataloonia haridusameti teatel said valimisjaoskondadena kasutatud koolid eile purustusi kokku 314 000 euro väärtuses.

Rahvahääletuse tulemusena oli 90 protsenti hääletajatest iseseisvuse poolt.

Eile pidas Kataloonia president Carles Puigdemont kõne kohaliku regionaalparlamendi ees. Puigdemont ütles, et Kataloonia on saanud endale õiguse iseseisvusele 1. oktoobril toimunud referendumi tulemusena ning kutsus kõiki riike ja organisatsioone tunnustama Katalaani vabariiki suveräänse ja iseseisva riigina.

Samuti lisas Puigdemont, et ei soovi senist pingelist olukorda jätkata. "Ma teen ettepaneku peatada iseseisvusdeklaratsiooni kehtivus, et võtta tulevastel nädalatel ette läbirääkimised, ilma milleta ei ole võimalik jõuda kokku lepitud lahenduseni," ütles Puigdemont.

Eesti valitsus on jäänud Kataloonia küsimustes võrdlemisi tagasihoidlikuks. Möödunud nädalal pidas president Kersti Kaljulaid Võru gümnaasiumis ettevõtlusnädala raames kõne ja üks saalisolija palus tal kommenteerida Kataloonia sündmuseid, kus nentis, et patust pole siinkohal puhas kumbki osapool, kuid laitis Hispaania keskvalitsuse otsust referendumi vägivaldset takistamist.

President aga möönab, et Kataloonias toimunud referendum ei olnud Hispaania põhiseaduse järgi seaduslik. "Järelikult me peame tunnistama, et Hispaania keskvalitsusel on õigus öelda, et seda referendumit ei saa toimuda, sest põhiseadus seda ei tunnista," ütleb Kaljulaid.



"Suud puhtaks": Kas Kataloonial on õigus Hispaaniast lahku lüüa?

Mida tähendaks Hispaania jaoks, kui Eesti toetaks Kataloonia iseseisvust?David Ramiro Troitiño, Eestis elav hispaanlane (TTÜ politoloogia õppejõud): ma arvan, et Eesti ei toeta mitte kunagi Katalooniat. Kogu Euroopa toetab siin Hispaaniat.

Carles Federico Arnabat, Eestis elav katalaan: oluline on ka see, mida mõeldakse või öeldakse väljaspool Katalooniat. Seega leian, et oluline on ka Euroopa vahendus antud situatsioonis.

Carles Federico Arnabat, Eestis elav katalaan: Hispaania valitsus võiks meid rohkem kuulata, aga rõhutakse ainult seadustele! Arendagem diskussiooni.

David Ramiro Troitiño, Eestis elav hispaanlane (TTÜ politoloogia õppejõud): ma arvan, et Kataloonia ei peaks olema eraldi riik. Kui suurem osa inimesi seda tahab, siis me ei saa seda keelata. Küll aga ütlen, et Hispaania on riik, Kataloonia mitte.

Carles Federico Arnabat, Eestis elav katalaan: on kaks põhjust: me tunneme, et katalaanidel on oma identiteet. Teine põhjus on majanduslikum, keskvalitsus on astunud üle meie palvetest saada maksudest rohkem raha. Riik pole meid kuulanud ja on Kataloonia elanikke lihtsalt ignoreerinud.

Kalev Stoicescu, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur: Katalaanid tahavad suuremat autonoomiat. Olla riik riigis.

Kalev Stoicescu, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur: Enesemääramisõigus katalaanidel on, kuid see ei tähenda seda, et tuleb end eraldi riigiks kuulutada.

Artur Talvik, riigikogu liige (Vabaerakond): Katalaanid tahavad vaid seda, et neid nimetataks eraldi rahvaks, oma kultuuriruumi ja keelega.

