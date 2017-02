"Suud puhtaks": millist alkoholipoliitikat Eesti vajab?

Märt Metsallik, väiketootja: kuidas tagad sõltlastele abi? Kedagi ei aita, kui kord kuus saab psühhiaatri juurde?

Randpere: ma pole näinud kunagi oma vanemaid purjus näinud. Minu lapsed pole kunagi näinud mind või oma ema purjus peaga. Seda reklaamiga ei piira. Uues eelnõus mõned mõistlikud kohad, näiteks alaealiste kontrollostude asi, aga täiskasvanutel võiks lasta ise otsustada. Me valime valimistel poliitikuid, mitte lapsevanemaid. Joovaid lapsevanemaid reklaamipiirangud ei mõjuta.

Jaanus Vihand, Coop: reklaamipiirangute vastu isiklikult poleks midagi. Kahjuks tundub, et eelnõu seletuskiri on sama hõre ka praegu kui 2015. Me ei taha, et lollusi tehtaks. Rääkisime ka piirikaubandusest. Siis ütles Ossinovski, et piirikaubandust ei teki. Tänaseks on see tekkinud.

Jesse: seadusemuudatus ei keela kontot, kus info toodete. Küll soov keelata tarbijamänge. Sotsiaalmeedias kohal peamiselt suured. Reklaamisisu piirangud, et noored saaksid kasvada, kuni täiskasvanuna tekib teadlik otsustusvõime.

Triin Kutberg, alkoholitootjate liit: liigselt vastandada pole tarvidust. Meie liit avaldas toetust elustiilireklaami piiramisele. Küsimus, kas tänane regulatsioon selge ja viib eesmärgile lähemale. Igasugune positiivne alatoon reklaamis keelatud. See väga lai mõiste.

Jaanis Tammela, väikepruulija: praeguses tarbijakaitseameti juhendus on sotsiaalmeediareklaam kogu ettevõtte konto Facebookis või Instagrammis. See piirab kogu ettevõtlust. Telereklaami võid panna ka öösel ja teismeline on ikka seal. Sama välireklaamiga. Sotsiaalmeedia on meie jaoks ainus meediakanal, kus inimesi teavitada. Kuidagi on meil vaja näidata, et meil tuleb uus toode. Eelmisel aastal tuli 33 nimetust uusi tooteid. See on turupiirang uutele tootjatele.

Laura Aaben, Praxis: ettevõtja jaoks on loomulik kasumi teenimise soovimine. Teisel pool on riik, kes majanduskasvuks vajab terveid inimesi. Need huvid lähevad vastuollu. Need ei ole päris samade huvidega kõnelejad.

Ossinovski: alkoholilobi üks tugevamaid kõikides riikides. Karmimaid reklaamipiiranguid kehtestada üritanud poliitikud alati sattunud rünnaku alla. Diskussioon kõigis riikides ühesugune. Soomes mõne aasta eest tehtu oli kompromiss. Kui Eestis tekkis poliitiline tahe alkoholilobi vastu seista, siis Soomes tekkis tahe järele anda. Google ja Facebook järgivad siseriiklikku õigust. Kui meie keelame, on keelatud. Ka tubakareklaami ei ilmu sotsiaalmeediasse, sest see on meil keelatud.

Jesse: see muutus tuli, kui superstaarisaates näidati õllereklaami. Lastefilmide vahele lasti alkoholireklaami. Alles siis, kui me seda uuringut neile näitasime, keeldusite neid. Alles peale seda, kui teid survestasime, tekkis see eneseregulatsioon.

Priit Leito, TV3: reklaam kui selline ei suurenda alkoholi tarbimist, vaid suurendab brändivahetust. Meie eneseregulatsioon on karmim kui seadus. Me võiks panna Näosaatesse reklaami, aga me ei tee seda.

Tillmann: mida saab teha, et jooksin vähem? Mis on meetmed, mida ette võtta. Läheme meetmete juurde.

Katja Ljubobratets, Maxima: koht, kust alkoholi soov sünnib, on meie kodu. Meie jaekett arvab, et antud olukorras ei ole küsimus, kas peaks piirama, vaid küsimus on selles, kui kaugele tahame piirangutega minna. Andmed, millele viitasite, on, et oleme täna eesmärgile väga lähedal. Meie sooviksime, et arutaksime, mis oleks meil mõistlik teha.

Ants Kask, psühhiaater: arstina võin väita, et kes üritavad sõltuvusest taastuda, neile on alkoholireklaam väga häiriv, see tekitab neil tungi alkoholi järele. Seda näitavad ka uuringud. Piisab, kui on pilt alkoholist, klaasist, kus mullid kihisevad, et vallandada mälestust.

Sokk: sõltuvus on enesekontrolli probleem. Alkoholiga sama. Reklaamipiirangutega saame piirata, et lapsed hakkavad hiljem jooma.

Triin Sokk, TAI: kust sa tead, et alkohol on äge?

Kaarel Nõmmik: alkohol võtab vaba tahte ära. Kui pidutsesin kõvasti, alkohol mu lõbujanu ei mõjutanud. Mingi sügelus oli sees. Meestel on sõltuvused kergemad tekkima. Mingil osal inimkonnast on see sügelus kogu aeg sees, olgu see alkohol, hasartmängud või seks. Kas reklaamipiirangud aitavad? Mõõdukaid tarbijaid aitavad.

Härms: statistika näitab, et alkoholi tarbimine on aastate jooksul langenud. Kui turg kukub, nii et oskad sellega arvestada, siis see on mõistlik lähenemine. Nii peab edasi minema. Ei kujuta ette üleöö rapsimist.

Jesse: kogu aeg on rõhutatud, et joomist ja tootmist Eestis keegi täiesti ära ei keela. Eelnõu puudutab sõltlasi ja noori. Mida vähem on näha alkoholi poes, seda kergem on oma igapäevaseid kaupu osta. Inimestel, kes soovivad vähem tarbida. Sõltlasel ei ole enam vaba tahet, Eestis üle 60 000 alkoholisõltlase. Alkoholipoliitika rohelist raamatut hakati välja töötama 2011 koos huvigruppidega. 2012 sai see valmis enamvähem samal kujul, kui praegu.

Hardo Pajula, majandusteadlane: kui keelame alkoholi täiesti ära, kas elame 120 aastaseks ja mida selle eluga peale hakkame?

Lauri Beekman, karskusliit: uurimused ütlevad, et statistiline vähenemine elaniku kohta alkoholi tarvitamises vähendab kõiki kahjusid. Langevad liiklussurmad, koduvägivald, üks juhtum, mis statistikas juhtum, saab mõjutatud. Mitte järgmisel aastal, aga pikemas perspektiivis probleem väheneb.

Randpere: kuidas alkoholi mittereklaamimine mõjutab tõsist alkoholisõltlast? Ei muuda.

Taavi Tillmann, rahvatervise arst: vähem joomine annab majandusele selget kasu.

Ossinovski: uurijad oskavad öelda palju numbreid, millist rahalist kahju majandus alkoholist kannab. Kümnetes miljonites eurodes. See on oluline, aga meil ei ole mõistlik pidada diskussiooni nii, et ühel pool on majanduskasu ja teisel pool kulu tervishoiule. See on tuhat surma, inimlik traagika.

Jaan Härms, Saku õlletehas: muutusi tehakse kiirustamata ja spetsialistidega arvestamata. Tekitatakse laiemat majanduslikku kahju, see on meie mure. Kõige suurem mure, et kui alkoholi ei tarbita vähem, vaid ostetakse alkoholi mujalt. Sel juhul kahjud ära ei kao.

Reet Laidoja, perearst: perearstid näevad iga päev alkoholiprobleemidega inimesi. Ka endaga hästi hakkama saavaid inimesi, kes teevad endale ja oma lähedastele liiga. Kui ta tuleb oma terviseprobleemiga, millele lahendust ei leia, peame küsima alkoholi kohta.

Valdo Randpere: suurel määral on see sama eelnõu kui aasta tagasi. Reformierakond oli ka tollal selle vastu. Reformierakond leiab, et inimesel võiks olla natuke rohkem ise otsustamise õigust. Aasta tagasi oli selle vastu teravalt ka IRL, mille minister Urmas Reinsalu saatis selle paberihunti. Nüüd tuleb valitsus eelnõuga, inimestelt võetakse liiga palju ära ise otsustamise õigust.

Terviseminister Jevgeni Ossinovski: alkoholipiirangud omavad laia toetust rahva seas, aga peamine on vajadus kaitsta rahva tervist.

Telemaja kohvikust leidis Urmas Vaino Sandra Jõgeva ja Juku-Kalle Raidi, kes joovad keefiri. Raidi jaoks on see üks väheseid kordi, kui ta ilmub avalikkuse ette ilma õllepudelita.