"Suud puhtaks": Miks tuleb eriarstabi järjekorras nii kaua oodata?

"Suud puhtaks" võtab järjekorranumbri ja uurib eriarstiabi kättesaadavust. Tervishoid on küll alarahastatud, aga kuidas olemasolevate ressursside piires tõhusamalt majandada? Uuritakse, miks tuleb järjekorras nii kaua oodata, kas arstiabi kättesaadavus on tõesti vähenenud või on haigeid rohkem.

Stuudios on esindajad Haigekassast, Sotsiaalministeeriumist, Eesti Haiglate Liidust, Eesti Perearstide Seltsist, Patsientide Liidust, Tervise Arengu Instituudist ja mujalt.

"SUUD PUHTAKS": KUIDAS SAADA KIIREMINI ERIARSTI JUURDE?

Taavi Kotka saates Uudis+: enamus haiglad on Sihtasutused või AS-id. Kui me ei pane eesmärgiks, et inimene peab saama endale eriarstiaja 1,5 kuuga.. IT-ga saaksime süsteemi kokku panna, see ei ole teema. Aga tahe head teenust pakkuda peab olemas olema.

Katrin Rehemaa, arstide liit: viime raha pealt teema inimeste peale. Inimeste seisund võib ravijärjekorras halvemaks minna. Järjekord on ka haiglaravile. Kõige tõsisemas seisundis patisendid, kes ülikooli kliinikumis lükati üle 400 patsiendi lõikused edasi sellesse aastasse. Üks asi on see, et nad on haiguslehel kodus, nad tööl ei käi, makse ei maksa , aga hoopis hullem on see, mis juhtub nende seisundiga. Ja mis siis sünnib erakorralise meditsiini osakonnas...

Heljo Pikhof, riigikogu liige, SDE: 100 miljonit kui tuleks juurde, läheks raiskamiseks? Tegelikult mis on jäänud tegemata: uuringutest selgub, et lisaraha on vaja riigi eelarve allikatest juurde. Mul on väga kahju, et tänaseni pole sellega tegeletud. Meil on olnud järjest Reformierakonan ministrid, kes pole tõsiselt suhtunud sellesse teemasse, et lisaraha on vaja. 10 miljonit sellel aastal tuli, eelkõige ravijärjekordade lühendamiseks, 6 miljonit hambaravile. Aprillis tehakse pikemaajaline plaan.

Lastearstide seltsi esindaja: kahjuks pean rääkima rahast. Haigekassa uus hinnakiri tabas valusalt pediaatrilist süsteemi: alates 2017 odavnesid voodipäevad, odavnes ema hoolduspäev ja tegelikult ka arstide vastuvõtud. Eriarsti kodeeringute alusel hind odavnes. Pediaatria on valdkond, kus me ei tee väga hinnalisi uuringuid. Haiglates, kus tehakse kallihinnalisi uuringuid, elavad hästi. Signaal, mis tuli Narvast eelmise aasta lõpul, et paneme lastehaigla kinni, oli puhas rahaküsimus. Pediaatrilise süsteemi rahastamine tuleks ümber vaadata.

Lapsevanem: lapsevanema arvan, et laste ravijärjekorrad on väga pikad ning eriarstide juurde järjekorrad. Tegeleme sellega.

Rahad, mis tuleb maksta töövõimetuspäevade eest. Tanel Ross: alanud aasta eelarves on see peale eriarstide teine suurem väljaminek.

Liisi Uder, Koostöö Kogu: kui 100 miljonit oleks võtta, hakkaksime tõenäoliselt laristama, samuti ei ole meil ressurssi, tervishoiutöötajaid.

Le Vallikivi, perearstide seltsi juhatuse liige: Kui räägime e-konsultatsioonist, siis see korrastab ravijärjekorra. Oleks tänulik selle levikule, see korrastab oluliselt süsteemi ja aitab need inimesed, kellel on tõesti vaja, arsti juurde.

Kui palju on meeste varasem suremus seotud pikkade järjekordadega? Tanel Ross, haigekassa juhatuse esimees: Kõige kriitilisemates valdkondades, kui korra kindlustatu arstisüsteemi jõuab, seal palju ajalisi põhjuseid ei ole. Kättesaadavus mingit moodi kahtlemata mõjutab tervise tulemit ja keskmist eluiga. Kaks olulisimat asja: südame- ja veresoonkonnahaigused ja kasvajad.

Kadri Tammepuu, Patsientide Liidu juhatuse liige: kolmandik inimestest, kes oleks tahtnud panna ennast järjekorda, ei saanud seda teha kohe.

Haigekassa esindaja: meie mõõdame ravijärjekordi päevades, eraldi ambulatoorne, päeva- ja haiglaravi. Järjekord peab raviasutuses olema avatud 3-4 kuud. Keskmine - aasta alguse seisuga - on ambulatoorne ooteaeg 3 nädalat. Olukorras, kus eri haiglas teevad eri arstid samu protseduure, kuna nad ei näe teisi tulemusi? Tõenäoliselt tuleb meile 3 raviarvet. Me vaatame kulutusi ka isiku koht.

Kadi Soo räägib oma loo: liigesed olid paistes, rääkisin perearstiga, kes saatis reumatoloogi juurde. Tehti eri analüüse, ravi toimis. Mingiaeg arst läks ära, sain vastuvõtuaja teise arsti juurde, tema ravi vahetama ei hakanud. Aastateks jäi sama arst. Aasta tagasi ei õnnestunud mul oma raviarsti juurde vastuvõtuaega saata. Registreerimine on täis, uusi graafikuid ei teata. Proovisin korduvalt, panin kirja teise arsti juurde aja: käisin vastuvõtul. Ta ei tea mu haiguslugu, aga ta ei tea seda lugu terviklikuna. Ta hakkas kahtlema diagnoosis, eelnevas ravis, aga kuna ta ise tunnistas, et ei tunnista haigusravi põhjalikult, soovitas ta enda eelmise raviarsti juurde tagasi. See ei ole mul õnnestunud. Mul on jonn, ma maksan maksud ära, leian, et peaksin saama eriarsti juures käima tasuta, mitte maksma eraldi juurde. 31. jaanuar oleks võimalus tasuliselt saada - 50 eurot maksab.

Peeter Laasik, Elva haigla nõukogu esimees: põhiprobleem on raha nappus. Eesti tervishoiusüsteem kui niisugune on 8 aastat olnud üks efektiivsemaid Euroopas. Raha mittesihtotstarbeline kasutamine on väga väike. Eks seda on, aga see pole ka põhiküsimus.

Julius Juurmaa, nooremarstide ühenduse juhatuse liige: võtmeküsimus on üldarstiabi arendamine.

Eesti tervishoiu põhiprobleem on rahanappus, katmata ravivajadus eelmisel aastal on 70 miljonit eurot. Vananeb elanikkond, oodatakse süsteemimuutusi. Aga missugused muudatused toimiksid?

