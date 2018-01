"Suud puhtaks": kuidas viia adekvaatset infot Eesti venekeelse elanikuni? Kas osta eetriaega PBK-lt?

Saade algab kell 21.40 ETV-s. Delfi teeb saatest otseblogi.

ETV saade "Suud puhtaks!"

Raimond Kaljulaid: See on Tallinna otsus. Kõlvart ja Aas ütlesid, et midagi ei muutu. Kui tahta midagi Tallinna meediapoliitikas muuta, siis nelja aasta pärast (valimistel) pingutage paremini.

Janek Luts: päästaks see, kui avalik raha ei läheks Moskvasse ja PBK-le, vaid RusDelfile, RusPostimehele jne.

Mis võiks olla sammud, et Eesti venelased oleks rahul siinsete väljaannetega?Andke venelastele Foorum, Suud puhtaks jne. Me vajame kvaliteetset diskussiooni

Jaak Madison: Peaküsimus on, kuidas edasi minna. Mida teha ETV+ga. ERR ei leidnud 4 miljonilise eelarve juures 600 000, et ETV+ oleks vabalevis.

Darja Saar: ETV+ vaadatakse, aga vaadatakse internetis. Siiamaani on venekeelsesse meediasse suhtutud kui abivahendisse venelastele millegi peale surumiseks.

Raimond Kaljulaid, Põhja-Tallinna linnaosa vanem: mu linnaosas on pooled inimesed vene, pooled eestikeelsed. Mul on olnud võimalus kuulajate, lugejate, vaatajatega otse kohtuda. Tuhandetega. Iga kord kui räägitakse vene meediast, räägitakse, et nad ei tea, mis tegelikult toimub. Võin kinnitada, et see nii ei ole. Siinsed vene inimesed on vägagi kursis. Minu meelest siinne venekeelne meedia toimub suurepäraselt. Vene Postimehe paberil kinnipanemine on näiteks tekitanud suurepärase venekeelse portaali Postimehe juurde. Paberit polnudki kellelegi vaja.

Raag: kuidas siis infotmeerida vene elanikkonda? televisioon on oma ja ära elanud. Tõusev trend on järjest suurenev muude kanalite vaatamine. Telekanalid kõik kaotavad oma vaatajaskonda. Ei maksa keskenduda vaid telele.

Margus Merima, PBK esindaja Eestis: nõudluse ja pakkumise teema on üks, teine teema on see, mida finantseeritakse riigieelarvest. Neid ei saa ühte patta panna

Kas siis, kui paneme kokku Eesti venekeelsed online-tootjad ja raadio 4, kas see katab PBK niši?Andres Jõesaar: raadiokuulajate seas on tõesti Raadio 4 esmane infoallikas. Televaatajale aga pole ETV+. Risk on, et kriisiolukorras saadakse kanalitelt väga ernevat infot.

Millest on puudus venekeelse meedia kontekstis?Pavel Ivanov: rääkides vene ajakirjandusest, siis Raadio 4 on lipulaev. Võistlevad kaks online-portaali, et kes on esimene. Onlines pole juttugi originaaltoodangust. Sellega asi piirdub. Jääb vaid üks tabloidformaadis nädalaleht.

Andres Herkel: eelmiste kohalike valimiste järel Savisaarelt mõisteti välja 116 000 eurot raha, mida Tallinna linn investeeris reklaami, mis seotud tema isikuga. Tegemist on selgelt kallutatud propaganda ostmisega ühe kandidaadi kasuks. Võt see on lubamatu. Kõige suurem probleem asja juures on see, et kuidas Eestis kasutatakse avalikku raha.

Vaino: Kindlasti on väärt, kuid kas nad on väärt seda tabelit (kus troonib Kõlvart)

Olga Ivanova: Kõlvartil oligi lihtsalt hästi palju teemasid, millest rääkida ja mis olid seotud Tallinna linnaga. Küsimus on, kas me arvame, et kohalikud vene inimesed vajavad eesti uudiseid vene keeles. Kas nad on seda väärt?

Samarodni: Kõlvarti häältesaak aga tõusis anomaalselt. Häälte saak sõltub PBK saates näitamisest. Kes otsustab, keda näidatakse, ma ei tea, aga vaevalt PBK kohalik juhatus

Samarodni: endised soosikud Savisaar ja Ivanova - varasemate valimiste ajal näidati neid positiivselt ja palju, viimaste valimiste eel mitte. Savisaare häältesaak vähenes 12 korda

Ain Saarna: siit tagant ei maksa mingit vandenõud otsida. Ajakirjanik on loomult laisk, ta ei viitsi tõlkida. On mugavam võtta vene keelt rääkiv inimene

Betina Beškina, linnakantselei meediajuht: ma toon näiteks, et Kõlvart oli ainult oktoobris kõikides meediakanalites märgitud üle 600 korra. Taav Aas natuke vähem. Kes teeb otsuse, kes kutsub külalise: Beškina: muidugi toimetus. Toimetus vaatab, mis on Tallinna teemad. Saage aru, kui meil on Tallinna teema, siis me kutsumegi Tallinna juhte ja esindajaid rääkima. Mihhail Kõlvart lihtsalt meedib meediale.

Raag, miks venekeelne toimetus ETV-st ära kadus?Raag: venekeelsed saated olid kellaajal, mil normaalne vene inimene tegi tööd. kui oleks tahtnud, et head vene saated saaks vaatajaid, oleks nad tulnud panna prome time'i. Oli vaja teist kanalit.

Pavel Ivanov (endine ETV venekeelsete saadete toimetuse juht): juba ammu oleks võinud välja mõelda, mida see kõik endaga kaasa toob. Me oleme enda kätega asjad ära lõhkunud. Vaadati eelarvet, iga juht vaatas oma vaatevinklist, otsustati, et pühendume rohkem lastesaadetele, meelelahutusele jne.

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: võibolla on tark välja öelda, et eestlased ja siinsed venelased käsitlevad seda teemat väga erinevalt. Homme hakkavad siinsed venelased kommenteerima, et see käsitlusviis pole nende suhtes õiglane.

Kross Merimale: ma pole päris kindel, kas te ostate Vremjat, mitte ei saa niisama.

Merima: Härra Kross võiks tähelepanu pöörata, kui palju on kohapeal toodetud ja kui palju sisse ostetud näiteks Ameerikast. Kõik kanalid on proportsioonilt sarnased.

Eerik-Niiles Kross: loomulikult kanal, mis 70 protsenti oma mahust edastab Moskvas toodetud saateid, on selgelt Vene kanal. Räägime teise riigi infovoost. Selle riigi meediajuhid on ise öelnud, et nende esimene ülesanne on ühiskonna suunamine ja mobiliseerimine, alles teine ülesanne on ühiskonna informeerimine. Infot söödetakse sisse kihilise võileivana.

Ain Saarna: niimoodi toimub ajakirjandus ka Eestis

Andres Jõesaar: PBK tegijad ise on öelnud, et neid ei huvi faktid, vaid lugu.

Andres Herkel, vabaerakond: küsimus on pigem selles, kuidas toimub sellise kanali juhtimine, mis pole sõltumatu. Ja kas teda legitimeeritakse siinse vaataja jaoks. Ja seda teeb ka Tallinna linn, ostes saateid sinna. Kas Tallinna linn on õigustatud sealt saateid ostma, on julgeoleku küsimus.

Raag: olen nõus, et venemaa propakanaleid on rohkemaid ja ka räigemaid. Aga ma ei ole seda meelt, et peaksime need kanalid kinni keerama. Peame ise olema targemad

Olga Ivanova: mulle tundub, et kogu see propaganda jutt on paranoiline. Miks me ei räägi teistest vene kanalitest, mida siinsed inimesed tarbivad? PBKst räägime, sest selles kanalis ilmuvad ka Eesti uudised. Teistes kanalites mitte. Inimesed tarbiks PBK-d ka siis, kui sealt ei tuleks Eesti uudiseid.

Madison: küsimus on, kas PBK esitab infot, mis on vastuolus Eesti huvidega. Ükski kanal pole päris vaba propagandast. PBK, mis on otseselt Venemaa kontrolli all. Inimene, kes ütleb, et see ei lähe vastuollu meie huvidega, on kas rumal või valetab. Leedu on pannud keelu 3 kuuks PBK tegevusele, sest PBK esitas 1991. aasta Vilniuse sündmuste kohta valeinfot.

Merima: ca 2/3 umbes. Samarodni: rohkem

Kui suur osa PBK programmist tuleb Venemaalt:

Andres Jõesaar: 2017 uuring, vene telekanali vaataja usub sellesse, et NATO on rahu rikkuja. Kui me seda ei tunnista, siis on kurb. Peame tunnistama, et suur osa Eestimaa elanikkonnast on Venemaa narratiivi omaks võtnud.

Vladimir Svet, Kesklinna vanem: olulisem on see, mis mõju see kõik avaldab ja kas üldse avaldab. Jah, tehakse nalja ka Venemaa peapropagandisti üle seal. Dmitri Kisseljovi ei usu Eestis keegi. Ma ei usu, et Eestis on venelasi, kes arvaks, et kõik mis tuleks telekast, on tõsi. Siinsed venelased on täiesti normaalsed inimesed.

Raag: Eesti pole Kremli põhisihtmärk praegu. Küsimus on, kas me tahame sobituda sellesse meediapilti. PBK kohapealne juhtumine. Ma usun täisti, et neil pole sõnaõigust, kuidas Moskvas kokku pannakse asja.

Pavel Ivanov, ajakirjanik: linna tellitud saated on PBK-s vaadatuvuselt allpool. Meelelahutus ruulib statistika järgi.

Margus Merima, PBK esindaja Eestis: me oleme perekanal. Samorodni leiab multifilmist kah propaganda. See propagandajutt on ikka väga üle pingutatud täna.

Ivo Juurvee, kaitseuuringute keskuse teadur: ma ükskord lähetuses vaatasin vene meelelahutussaateid. Ei ole mõtet seada vahet alati uudiste ja meelelahutuse vahele. Kui on ikka saated, kus head ja targad töötavad alati KGB-s ja NKVD-s ...

Natalja Kitam, meediaekspert: Propaganda on see, kui räägid, et on uudis, aga tegelikult on tagasõnum, mis on palju tähtsam. Raag: võtmekoht on küsimus, kas kanalit kontrollib täitevvõim

Ilmar Raag: mulle ei meeldi sõna propaganda. see on muutunud sünonüümiks igasugusele kõnele, mis meile ei meeldi. Üksteisega väitlemine on aktsepteeritud. Demokraatlikud ühiskonnad tagavad, et oleks tagatud tõeline väitlus. Putini võimule saades lülitati tasa kõik föderaalsed kanalid, kus toimusid uudised, need võeti riigi kontrolli alla. Igal nädalal saavad vene uudistekanalite juhid suunised. Põhisuunis on muidugi meelelahutus, kuid sinna sisse saab panna uudised, mida ei saa kontrollida.

Andrei Hvostov (SDE): PBK-d võib võtta nii ja naa.

Tallinna linnakantselei meediajuht Betina Beškina: see pole propagandakanal, vaid meelelahutuskanal. Kui Tallinna elanik vaatab uudiseid Venemaalt, on tal võimalik näha, mis seal tehakse, pärast algavad aga uudised Eestis, mille põhjal saab hinnata, mis Eestis toimus.

Miks hakkasite PBK saateid analüüsima, Oleg Samarodni?Samarodni: sain aru, et selle telekanali kaudu on võimalik mõjutada Tallinna linnavolikogu ja ka riigikogu koosseisu. Loomulikult on PBK propagandakanal. Võib öelda, et Eesti-vastane propagandakanal. Seal räägitakse väga palju, kui paha on Nato, EL. Mis on meie julgeolekupoliitika nurgakivid.

Saade algas riigikogu liikme Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa (IRL) ja Põhja-Tallinna linnaosavanema Raimond Kaljulaiu (Keskerakond) väitlusega. "PBK-s on läbi põimunud ajakirjandus ja poliitiline reklaam," tõi välja Ladõnskaja-Kubits. Raimond Kaljulaid pareeris, et IRL ei saanud valijalt piisavalt mandaati, et muuta Tallinna meediapoliitikat. Ladõnskaja nentis, et ei saanud tõesti, sest suure osa Keskerakonna võidust tõi just nimelt PBK.

