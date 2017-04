"Suud puhtaks": Kas Kaur Kender tootis lapspornot?

Suud Puhtaks: Kaur Kenderi lapspornoprotsess

Ott Karulin: kui kunstnikul kavatsus, et teose järel peaks toimuma kriminaalne akt, siis peaks see olema karistatav. Kui aga sellist kavatsust pole, siis ei tohiks vastutust võtta. Võib piirata ligipääsu teosele.

Pern: räägime ühest konkreetsest kriminaalasjast, põhiõigustest. Teatud põhiõiguseid on võimalik piirata teiste inimeste õiguste kaitseks. Karistusseadustik on piiranud, et lapspornot sisaldavaid teoseid ei tohi toota.

Hallimäe: kas Eestis on teemasid, mis on tabud. Mõtlesin, et ei ole. Ka laste seksuaalse ärakasutamise teemast peab rääkima, see fenomen on. Me ei tea, millest on see tingitud. Olen näinud teoseid, mis sellest räägivad. Selles teoses oli värvi paksult. Kas mindi üle võlli. Kas ebaproportsionaalselt riivati kellegi turvatunnet. Kui selline tegevus, paksu värvi all, kas see vaimset tasakaalu ühiskonnas liigselt ei kõiguta.

Kender: kui lastekaitsjad muretsevad, võiksid nad muretseda nende laste pärast, kes on tegelikult ohus. Prokuratuur on juba võitnud. Nad on näidanud, et nad suudavad kõik ruineerida, keda tahavad.

Kross: kirjutatud teksti puhul maksimaalne karistus, mis võiks olla, on selle teksti keelamine. Teatud juhtudel olen sellega nõus. Minna autori kui kurjategija kallale, sellest ei saa ma aru.

Ott Karulin: kas kunstnik saab teost luues arvestada kõigi võimalike mõjudaga. Arvan, et ei.

Eerik-Niiles Kross: mõned filmid ongi eapiiranguga, keegi ei pane Kauri teksti kohustuslikuks kirjanduseks. Kõik need võimalused on olemas.

Tarmo Jüristo: me teame kindlalt, et Salingeri Kuristik Rukkis mõjutas John Lennoni mõrtsukat, aga me ei keela seda raamatut ära.

Hallimäe: kuna laste seksuaalse ärakasutamise fenomeni puhul ei tea me alati, mis seda mõjutab. Seda tuleks vaadata kogumis, kas sellised teosed võivad seda mõjutada.

Eerik-Niiles Kross: moraali peab ühiskond kaitsma, aga moraali peab kaitsma ühiskond, mitte karistusseadustik.

Tarmo Jüristo: mind on kõige rohkem häirinud Lolita aspekt. Öeldakse, et Untitled 12 pole klassika, Lolita on. Aga laste kaitsmise seisukohalt pole see oluline. Kahtlustan, et Lolitat lugedes on palju lihtsam ette kujutada, et see võiks olla ahvatlev kui Untitled 12. Kardan, et läheme moraali kaitsma, sest Kauri tekst on kole. Et nii ei tohi rääkida, aga kui teeme seda kaunil moel, on see justkui okey. Ei näe, kuhu saaks tõmmata joont.

Ott Karulin: Sirbi juures kasutame palju illustratsioone. Meil on palju modelle, kes olid selgelt alaealised. Kas pean iga teose avaldamise eel tegema juriidilist analüüsi. See tundub liigsena. Pelgan sellist olukorda.

Kajar Pruul: tundub, et on maitse asi, mida prokuratuur menetleb ja mida mitte. Nii ei peaks olema.

Vallikivi: ma ei arva, et kunstivabadus on piiramatu. Me võime ignoreerida sellist kirjandust.

Kross: riigikogu liige on oma avaldustes vaba. Mingid piirid on, kuriteole üleskutsmine on keelatud. Peade veeremise metafoori kasutamine põhiseaduslikku korda ei ohusta. Seadusandja on teinud lapsporno definitsiooni väga laiaks. Lapsporno on Euroopa õigusruumis visuaalne toode, Eesti seaduses võib see olla ka tekst. See on väga vaieldav. Rait Maruste oli kindel, et Euroopa kohtus Kender võidaks. Eesti seaduse järgi võimalik teha kurjategijaks inimene, kes teeb mõne erootilise stseeni multifilmitegelane Lottega.

Loone: otsesele vägivallale üleskutsumist võib piirata.

Oudekki Loone: oleksin väga ettevaatlik riigikogu saalis üldse millegi piiramisega. Kõik mõtted peavad olema kaitstud.

Oudekki Loone: kõik ei tunneta seda teksti samamoodi. See on kunst, kuigi väga õudne. Tema eesmärk on näidata laste ärakasutamise õudust. Selle kirjanduse keelamine on mõttekontroll. Karistada saab tegusid, mitte mõtteid. Praegu üritame karistada mõtteid.

Tarmo Jüristo: olin üks eksperte kohtus. Kas ühiskond peaks reageerima sellele tekstile. Kaur kirjutas, et ärritada, et tekiks reaktsioon. Loomulikult peaks ühiskond reageerima. See oli taotlus. Kaitsja viitas kunstivabadusele. Ma pole kindel, kas reageerima peaks läbi karistusseadustiku. Minult ka kohtunik küsis, kas suutsin teksti lugeda. Mina kehitasin õlgu. Iga sõna eraldi on loetav, aga enamik seda tekstina ei suuda lugeda. Seda pidas Kaur silmas seda kirjutades.

Hallimäe: räägime laste seksuaalsest ärakasutamisest. Pornograafia täiskasvanu teadlik tegevus. Lastega seoses räägime laste seksuaalsest ärakasutamisest. Kõigil õigus eneseväljendusele, seda ka kunstnikul. Kohus sisustab, mis on selle paragrahvi mõte.

Lauri Hussar: Kaur, sulle meeldib kombata piire. Saame veel lugeda su raamatutes prokuröridest, õigussüsteemist. Juristid on võtnud seadusetähe ette ja sellest lähtunud. Me ei tea, millisele otsusele jõuab kohus.

Ott Karulin: Ootasin pedofiiliaargumenti. See väga ohtlik tee. Kas 1-2 inimese kiusatuse vältimiseks on mõistlik kunstniku vabadust piirata. Pole nõus. Ka videomängude tulekul räägiti nende mõjust vägivallale. Uuriti ja leiti, et ei mõjuta. Pedofiilide argumendi pealt ei tohiks kedagi keelata.

Eerik-Niiles Kross: seadus on olemas, seda lugedes võib tõesti väita, et selle raamatu võiks kvalifitseerida kuriteoks, mis on 21. sajandil absurdne. Seadus peaks kaitsma reaalseid isikuid, aga tegelikult see paragrahv üritab kaitsta mingit moraali, mis on seadusandja praak.

Toomas Jürgenstein: mul on hästi kahju, et see juhtum üleüldse kohtus on, seda mitmel põhjusel. Minu mõistus ei võta, kuidas jõuda selleni, et see tekst on porno ja Lolita klassika. Või et see tekst vägivaldne ja telemärulid on midagi normaalset. Mul on ka kahju, katsetasin selle teksti lugemist, üle poole lehekülje ei jõudnud. Kohtus olek on see, mis ei lase seda teksti unustada. Kõige lihtsal oleks see tekst unustada.

Mari Anne Leškina, TÜ õigusteaduskond: See on antiporno. See on vastand lapspornole. Miks me seda sellena ei võta.

Pern: seadusandja soov on samuti, et pedofiilid ei saaks motivatsiooni pornost. Meil pedofiile, kes on öelnud, et iha laste järele tuli neil lapspornost. See tahk oli seadusandja mõttes.

Hannes Vallikivi, advokatuuri esimees: proovisin kaks korda lugeda, jäi pooleli. See on väga raske lugemine. Konkreetne juhtum on kohtuniku käes. Isiklikult leian, et kui pole konkreetset kannatanut, ei pea riik sekkuma. Riik on asunud üldise moraali kaitsele ja see on väga ohtlik.

Kajar Kase, ETV: prokuratuur oleks pidanud aru saama, et see pole lapsporno isegi praeguse seaduse silmis. On ilmselge, et see pole lapsporno.

Oudekki Loone: seadus, mis lapspornot käsitleb, on halb seadus. See on segane seadus. Mõte on kaitsta päriselt eksisteerivaid lapsi, nende normaalset seksuaalset kujunemist, et nendega ei tehtaks halbu asju. Jah, seda on võimalik tõlgendada nii, et kirjanduslikud tekstid on sees. Aga kirjanduslikus tekstis on väljamõeldud inimesed. Väljamõeldud inimeste õiguseid ei saa kaitsta. See peab kaitsma päris inimesi. See seadus tuleb ära muuta, anname sisse järgmisel esmaspäeval.

Kender: seaduses on kirjas isikud. Kuidas mina saan isikuid teha. Kui hakatakse mingist Euroopa Liidu direktiivist, kus jutt visuaalsest kujutusest, siis kuidas saan mina sõnadega visuaalseid kujutisi luua.

Kender: kirjutasin normaalse loo hiliskapitalismi grimassist. Kirjutasin, mis juhtub, millisteks värdjateks inimesed muutuvad, kui neil on meeletu pornosõltuvus.

Kender: mina ei arvanud, et eesti kirjandust sellist debiilid peavad lugema. Arvasin, et minu eelkäijad markii de Sade ja Bret Easton Ellis.

Taavi Pern, prokurör: On vale, et prokuratuur sellest siin saates räägib. Ma ei leia, et me üldse seda kaasust põhjalikult arutame. Esmalt tuleks kohtuotsus ära oodata. Kriminaalmenetlust alustatakse, kui on viiteid kuriteole.

Malle Hallimaa, pornokomisjoni liige: olin sunnitud kaks korda seda teksti lugeda. Lugesin ka kirillitsas läbi, kuigi eesti keelt kirillitsas on raske lugeda. Meie komisjoni töö aluseks on seadus, kus on ära toodud ka pornograafia mõiste. See tekst kirjeldas seksuaalseid tegevusi. Kuna seal on ka stseenid lastega, siis kogu see tekst sisaldas vaid seksuaalseid tegevusi, siis selle definitsiooni järgi ei saanud ma muud otsustada.