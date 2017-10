"Suud puhtaks" debatt jätkub: mida ikkagi arvab kristlus homoseksuaalsusest?

Täna kell 12 algavas ERRi debatis jätkub sama teema arutamine. Veebisaadet juhib Urmas Vaino. Ta usutleb kahte kirikutegelast, EELK Rakvere Kolmainu koguduse vaimulikku Tauno Toompuud ja EELK Tartu Pauluse koguduse õpetajat Kristjan Luhametsa, kes jätkavad telesaates alustatud ja meedias jätkunud kirglikku debatti kristlike väärtuste üle.



"SUUD PUHTAKS" jätk: kristlus homoseksuaalsusest

Luhamets: loodan, et ka Eesti riigi seadused ei tee keeruliseks elada jumala sõna järgi. Kui jumal tahab, et inimene tervikuna on mees ja naine, siis loodan, et see on nii ka 10 aasta pärast.

Aga riigi süsteemis? Toompuu: arvan jah.

Samasooliste laulatus kirikus? Toompuu: ei julge öelda. Eesmärk pole kedagi laulatada või mitte laulatada, vaid vaadata inimeste vajadusi. Kui palju 10 aasta pärast heteropaarid laulatust tahavad? Ei julgeks seda öelda, see ei ole eesmärk. Olen aru saanud, et sama ei soovi ka homopaarid. Isegi heteropaarid ei taha laulatust kirikus.

Luhamets: homoseksuaalseid inimesi oli ka kooseluseaduse puhul mõlemal pool. Kõik homoseksuaalsed inimesed on kirikusse oodatud ja teretulnud. On kiriku ülesanne manitseda nii heteroseksuaalseid kui homoseksuaalseid, nii neid, kelle patud avalikud, kui ka neid, kelle patud varjatud.

Toompuu: hea, et debatt kerkinud, inimestele läheb korda, mida kirik arvab. Inimesed tahavad kaasa tulla ja suhestuda. Debatt käib, aga kirikus meil oma mehhanismid, ka Eesti kirik on suur organisatsioon, asjad võtavad aega.

Luhamets: juba täna televaatajad vaatavad seda. Kindlasti arutatakse seda sinoditel, konverentsidel.

Luhamets: asjad tuleb selgeks rääkida. On ülivähe neid, kes oleksid selle üles võtnud. Mingil määral on diskussioon üles tõusnud.

Mingi osa inimesi õigustab kooseluseaduse vastasust Piibliga. Mismoodi kirikudebatt käima peaks? Toompuu: loodan, et läheb edasi. On oluline sellest rääkida ka kirikus, sest me pole seda teinud. 2009 kirikukogul arutati suhtlust Skandinaavia kirikutega, aga seda ei saa tõlgendada kooseluseaduse mõttes. Andres Põder küsis, mida teha, kui kutsutakse ordineerima piiskoppi, kes elab teise mehega? Ega me päris täpselt praegu ei tea, kuidas inimesed vaatavad seda. Võiks sellega edasi minna?

Toompuu: kristlik moraal pole käsumoraal. Mäejutlust vaadates on see vooruse eetika, iseloomu kasvatamine. Mida mina teen? Eesmärk on kasvada inimeseks, kes ei varasta ega tee midagi muud sellist. Kristlik eetika on ennekõike suunatud inimese loomuse kasvatamiseks, kelleks ma saan.

Kas tõde, et ei tohi neid lüüa? Luhamets: ju see karistus mulle, et ma ei leia teist teed. Kui memmeke küsib bussijuhilt peatust, aga bussijuht ei lase, sest pole bussitaskut. Bussijuht võib olla õige seaduse, aga kas ka jumala ees?

Millal võib last lüüa? Kui mul on valus, kas võib? Luhamets: mul 4 last, pole pidanud neid lüüa.

Luhamets: Paulus manitses lapsi mitte peksma, kuigi seda tehakse. Ka täna karistatakse lapsi ülekohtuselt. Karistuse juures ei mõju valu, mida tunneb laps, vaid valu, mida tunneb lööja. Kui lööja valu ei tunne, ei tohi lüüa.

Toompuu: Pauluse eesmärk tema kirjades on inimeste päästmine, et nad pöörduksid jumala poole. Kultuurikontekst võib olla erinev, sellest sõltub, mida rõhutatakse, mida mitte. Kas seda tehakse 2000 aastat vanas kreeka kultuuriruumis või 21. sajandi eestis? Sõnum on sama, aga sõnad erinevad.

Luhamets: naiste ordinatsioon on väga pikk teema. Kui Jeesus elas, ei aheldanud teda tolle aja kultuur. Ta rääkis tolle aja võimsatele nende pattudest, ta ei püüdnud sobituda, vaid tegi, nagu on õige. Millegipärast valis ta jüngrite hulka vaid mehed, kuigi järgijate hulgas oli ka palju naisi, kellest kriitilistel hetkedel oli tihti rohkem kasu kui meestest. Keegi peab seda sõna kuulutama, olgu mees või naine.

Luhamets: Laats ei ole variser, vaid ta rääkis saates midagi, mis erines kiriku õpetusest. Tal õigus arvamusele, aga kui ta määratud kuulutama jumala sõna, saab ta seda ülesannet täita kiriku õpetust kuulutades, kui ta esindab kirikut. Kui ta esindab ennast, on tal arvamusvabadus olemas ka kirikus.

Milles Laats eksis? Luhamets: peapiiskop rääkis kiriku õpetusest. Vaimulikena ei õpeta oma arvamusi, vaid jumalasõna, sõnumit, mida pole ise välja mõelnud, vaid sõnumi, mille oleme saanud Jeesuselt. Kuna Laatsi isiklikud seisukohad erinevad selleks, selgitas peapiiskop, et see ei ole kiriku seisukoht.

Luhamets: sama siin. Kirik ei ole loodud kellegi tõrjumiseks või hukka mõistmiseks. Jeesus tuli siia suure eesmärgiga. Armastust ei ole kunagi küllalt. Jeesus sirutab käe, pakub abi nii mulle kui samasoolistele paaridele.

Toompuu: kristluse põhisõnum on armastus, selles osas langeb mu arusaam kristlusest Laatsiga kokku. Kristluse põhisõnum on armastus, tõrjutute poole sirutumine. Ka samasoolised paarid on osa ühiskonnast.

