"Suud puhtaks" debatt jätkub: mida ikkagi arvab kristlus homoseksuaalsusest?

Täna kell 12 algavas ERRi debatis jätkub sama teema arutamine. Veebisaadet juhib Urmas Vaino. Ta usutleb kahte kirikutegelast, EELK Rakvere Kolmainu koguduse vaimulikku Tauno Toompuud ja EELK Tartu Pauluse koguduse õpetajat Kristjan Luhametsa, kes jätkavad telesaates alustatud ja meedias jätkunud kirglikku debatti kristlike väärtuste üle.



"SUUD PUHTAKS" jätk: kristlus homoseksuaalsusest

Luhamets: Laats ei ole variser, vaid ta rääkis saates midagi, mis erines kiriku õpetusest. Tal õigus arvamusele, aga kui ta määratud kuulutama jumala sõna, saab ta seda ülesannet täita kiriku õpetust kuulutades, kui ta esindab kirikut. Kui ta esindab ennast, on tal arvamusvabadus olemas ka kirikus.

Milles Laats eksis? Luhamets: peapiiskop rääkis kiriku õpetusest. Vaimulikena ei õpeta oma arvamusi, vaid jumalasõna, sõnumit, mida pole ise välja mõelnud, vaid sõnumi, mille oleme saanud Jeesuselt. Kuna Laatsi isiklikud seisukohad erinevad selleks, selgitas peapiiskop, et see ei ole kiriku seisukoht.

Luhamets: sama siin. Kirik ei ole loodud kellegi tõrjumiseks või hukka mõistmiseks. Jeesus tuli siia suure eesmärgiga. Armastust ei ole kunagi küllalt. Jeesus sirutab käe, pakub abi nii mulle kui samasoolistele paaridele.

Toompuu: kristluse põhisõnum on armastus, selles osas langeb mu arusaam kristlusest Laatsiga kokku. Kristluse põhisõnum on armastus, tõrjutute poole sirutumine. Ka samasoolised paarid on osa ühiskonnast.

