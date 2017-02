"SUUD PUHTAKS" BLOGI: Venekeelsetes koolides on veel suurem õpetajate põud kui eesti koolides

ETV saates "Suud puhtaks" arutleti, mis põhjustab niivõrd suure erinevuse eesti- ja venekeelsetes koolides. Toodi välja õpetajate ettevalmistus ning keeleprobleemid. Suurimaks probleemiks on, kust leida õpetajaid venekeelsetesse koolidesse.

Saates osalenute seas oli ka neid, kes olid veendunud, et Eestis peaks olema ühtne eestikeelne koolisüsteem, kuid vene kogukonna esindajate sõnul on oluline jätta valikuvabadust, mis õppekeelega kooli oma laps panna.

"SUUD PUHTAKS": Käärid eesti- ja venekeelsetes koolides

Tänane "Suud puhtaks" on läbi, teemat jätkunuks aga pikemakski veel.

Teravamaid etteheiteid valitsusele on, et nii eesti- kui ka venekeelsetes koolides ei ole õpetajaid. Kuidas saab kooli õpetajaid juurde? Reps: ma ei tea ühtegi valitsust, kes ei ole tahtnud õpetajate palka tõsta. Oluline on õpetaja usaldus, palk ning ülejäänud programmid (Tagasi Kooli, Noored Kooli, külalisõpetajad). Ega midagi muud kui õpetajate pidev koolitus ülikoolide poolt ei ole, see on järjepidev töö.

Birute Klaas-Lang: ühtne eesti kool. Viimase sajandi haritud eestlane räägib 3-4 keelt. Ühtne kool on see, et lõpetaks kahe vao ajamise seal, kus oleks võimalik ühte vagu ajada. Meil ei jagu õpetajaid: kui uurisime edukaid ja vähemedukaid vene koole: edukate vene koolide juhtidel ei olnud probleeme õpetajate leidmisega. Põhiline õpetuskeel võiks olla eesti keel, ühtne eesti keel, see on Eesti riigi kohus.

Reps: 20 aasta pärast on lisaks tänasele eestikeelsele koolile, venekeelsele, inglisekeelsele koolile suure tõenäosusega mõni kool veel.

Birute Klaas-Lang: eesti keele õppimine ei ole raske. Oluline on motivatsioon, mis sunnib või innustab keelt õppima: et kindlustada endale ja perele parem äraelamine.

Mida võetakse ette, et võrdsustada taset vene koolides? Reps: õpetajate omavaheline kollegiaalne suhtlemine: õpetajate ja direktorite vahetused. Keeletase (arusaam, funktsionaalne lugemisoskus). Meil on väga positiivne näide: me olime funktsionaalses lugemisoskuses ehk teksti arusaamises väga maas. See võeti eraldi teemana ette, tulemused olid pea aasta paremad. Poiste ja tüdrukute vahe tuli palju ette tänu vene koolile. Kui nüüd ütleme, et loodusteadustes on arusaamise ja ühiskonnasidususega probleeme, võtame need ette.

Birute Klaas-Lang: kuidas on võimalik väljendada ennast, haridust anda edasi ilma keelt oskamata?

Mailis Reps: kui rääkida väga suurest poliitilisest debatist, meie räägime täna 7., 8., 9. klassi keeletaseme ühe astme kõrgemaks viimisest.

Pavel Alonov: kutsun teid tundi 9. klassi, kes on õppinud keelekümblusklassis. Ajaloos suuri erinevusi kontrolltööde põhjal ei näe, aga kui pikemalt mõtlen, kellel on paremad perspektiivid tööd leida, kurbusega näen, et 8. klassis, keelekümblusklassis on võimalusi parem: nende eesti keel on juba praegu 5 korda parem.

Jõhvi gümnaasiumi direktor Tarmo Valgepea: paneme fookuse paika. Fookus on lapsel. Kahe kooli süsteemi hoidmine on täiskasvanute rumal mäng laste arvelt. Lapsed on võimelised kiirelt õppima.

Sergei Metlev, Vabaerakond: kui me ei hakka kujundama strateegiat, ei ole välistatud, et noored õpilased hakkavad põletama autosid, sest nad on sotsiaalselt tõrjutud. 2010 lõpetasin venekeelse gümnaasiumi. Lepime kokku, et vene kool väljub valimiskampaania teemadest, ei jõua sisuliste lahendusteni.

Viktoria Ladõnskaja: me kindlasti ei peaks sildistama neid asju. PISA tulemused räägivad põhikooli tulemustest, 60:40 süsteem on gümnaasiumis. Lahendus: ma kindlasti rõhutaks, et meil on nii õpetajatega (tulevaste õpetajatega) probleem, pluss metoodiline baas. Riigikeel, millest palju juttu: nii õpilase kui ka riigi huvides õpilane, kes lõpetab kooli, kes saaks õppida ülikoolis või leida praktilist tööd tööturul. See on hästi oluline, et ta saaks vabalt väljendada oma mõtteid eesti keeles. Mina kui ema valisin tee, et minu laps käib eestikeelses lasteaias. Aga selle eest, et ta räägiks heas vene keeles, on minu roll.

Julia Lener, keelekümblusprogrammi lapsevanem: minu laps käib keelekümblusrühmas. Olen kuulanud, kuidas õppejõud räägib puhtalt eesti keelt. Mina kiidan, et inimesed saavad teha valiku, mis keeles nende lapsed saavad õppida.

Gunda Tire: pea pooled eesti õpilased tahavad akadeemilist kõrgharidust, vene õpilaste puhul oli see 20%. Tuleviku väljavaade on teistmood, erinev.

Katri Raik, sisekaitseakadeemia rektor: 60:40 mudel on hakanud tooma edu, esimesed lõpetajad 2014. Tulemused on paremad venekeelsetes koolides kui OECD keskmine, paremad kui Lätis ja Venemaal. Meie venekeelsed koolid on kõvasti toetatud Eestis.

Andrei Korobeinik, ettevõtja, Reformierakonna liige: eesti hariduse trump on see, et põhikooliharidus on võrdne: tippkooli ja teiste koolide tase on suhteliselt sarnane erinevalt Inglismaast. Mis saab 20 aasta pärast? Mis kujul vene koolid säilivad? Päevapealt eesti ja vene koolide kokkupanemine ei ole lahendus, see ei paranda perekondlikku, sotsiaalset olukorda. Mida teha, et vene kooli lõpetaja leiaks tööturult paremad võimalused?

Mare Kitsnik, eesti keel teise keelena õpetaja: töötan nii eesti kui ka vene koolis, gümnaasiumis. Olen nõus, et nii eesti kui ka vene koolis näen väga väsinud õpilasi. Mõlemad koolid: õpilased väärivad huvitavamat, aktiivsemat ja elulisemat õpet. Õpilased on põhimõtteliselt sarnane, tulevad kaasa kõigega, mis on eluline ja praktiline. Vene koolis olid uued meetodid võõramad. Nägin vene koolis ka seda, et see on üsna suletud süsteem, õpilaste jaoks reaalsete eestlastega suhtlemine oli minu jaoks üllatavalt harjumatu. Näiteks tänavaküsitlus: see oli neile šokk - positiivne šokk. Inimesed on nii toredad ja huvitavad.

Martin Vainu, Tallinna ülikooli magistrant: PISA testide kõikides arvestustes võitis Singapur, multikultuurne. Parimad tulemused sõltumata sellest, et keeled erinevad. Inglise keel on tõstetud keeleks number 1, kõikide jaoks ühtemoodi võõras. Seega kõik tunnevad, et kui õpivad inglise keeles, on kõik võrdses seisus. Eestis on õpe keskendunud eesti keelele ja kultuurile, see tekitab võõra tunde.

Andrei Hvostov: hirmufaktor, mida täheldatakse. Kui mõjutatavad nad poliitilise võimu poolt on. Neilt ei saa adekvaatset infot, kuna nad vaikivad osa infot maha. Ei saa tõesti informatsiooni, mis toimub koolides. Kui Ligi tuli kooli, direktor peitis lapsed ära. Paneme vene koolidele eesti direktorid, nad ei ole kergesti mõjutatavad, ei karda keeleinspektsiooni, kapot, ministrit. Nad on natuke söakamad. Vene kooli direktor on pelglik.

Pavel Alonov, Pae gümnaasiumi õpetaja: täna oli 3 tundi 8. klassides. 2 vene keeles ja 1 eesti keeles. Kui räägime usaldusest ja vabadusest, siis mina õpetajana ei oota ei tuge ega toetust ei haridusministeeriumilt ega kelleltki, vaid endalt. Meie, õpetajad, peame nõudma iseendalt palju rohkem kui praegu teeme. Ühiskonna suhtumisest rääkides: kui tahame, et venekeelne kool on konkurentsivõimeline, peab ta olema multifunktsionaalne. Vene kogukond ei ole keelekümbluse vastu ega ka osalise ülemineku vastu eesti keeles. Vene kogukond on selle vastu, et neilt võetakse ära võimalus valida. Kui inimestel on valikuvõimalus, siis nende suhtumine on palju parem.

Riitsaar: Pärast tänast saadet on meil rohkem õnnetuid inimesi. Oleme maha jäänud, õppemeetodid ei kõlba. Auditoorium: vene keel on edukas, õpetajad tublid, lapsed õpivad, tulemused on tublid, eesti keele oskus järjest paranevad. Kas me peame nii halvustavas toonis rääkima täna vene koolist?

Aljona Suržikova, dokumentalist: näen koolides väga palju õnnetuid lapsi: nad ei oska midagi küsida ja neil on igav. Meil on siin riigis kõige õnnetumad lapsed, see on suurim murepunkt. Minu laps käib eesti koolis ja ma muretsen, kas ta oskab vene keelt? Laagna koolis andsin tundi, seal olid pooled lapsed venekeelsed. Pooled ei osanud vene keeles lugeda eesti koolis. Muretsen, et pärast seda kooli ei oska vene keelt.

Mihhail Kõlvart: näeme, et vene koolis käib keeleinspektsioon, neil ei ole usaldust, et vene õpetaja hakkab ise eesti keelt õppima. Me ei usalda vene kooli õppeainete valikus, mida saaks õpetada eesti, mida vene keeles. Meil on valem, millel ei ole millelgi akadeemilist põhjendust (60:40). Usaldust vene kooli puhul ei ole, vabadust ei ole ja siis tekib küsimus, miks olukord, õhkkond on selles koolis selline? Kui me koguaeg käsitleme vene kooli probleemina, ei ole vaja küsida, miks vene kooli imidž on madal.

Kas palgasaamisel on keeleoskusel vahet? Siim Krusell, SA Kutsekoda: Eks ikka on. Keeleoskust tuleb vaadata nii, et kui inimene oskab vabalt eesti keelt, siis nii mõneski aspektis on ta parem. Eraldi süsteem toob kaasa venekeelsete õpilaste jaoks väiksemad sotsiaalsed võrgustikud. Seetõttu on neil hiljem tõenäosus väiksem leida sobivat töökohta.

Jürgen Ligi: vanemate sotsiaalne taust, nende endi haridus, karjäär, väärtused, üldised lapse eeskujud igaljuhul mõjutavad õpitulemusi. Paraku on nii, et kui jätkame selle kahe kooli süsteemiga, kandub see järjest edasi. See on eraldamise traagika: hoides venekeelseid koole, toodame sotsiaalset eraldatust. Palju olulisem venelase hakkamasaamine on eesti keele oskus - see määrab rohkem kui mõni protsendipunkt testides. Ühiskond on küps juba lasteaiast- ja põhikoolidest peale eesti keele mis tahes meetodi surumiseks. Kahe süsteemi ülevalpidamine ei ole jõukohane.

Jaak Aaviksoo, TTÜ rektor: oleme Eesti kooli iseseisvusaastate jooksul muutnud tuupimise ja distsipliinikoolist liberaalsemaks ja funktsionaalsemaks kooliks. Vene koolide kultuurimuutus on olnud aeglasem, õpetajate keskmine vanus kõrgem kui eesti koolides.

Tarmo Valgepea, Jõhvi gümnaasiumi direktor: vene õpetajad on esialgu hirmul. Tööl olles tundsid ennast eesti koolis kui paradiisis, pole käsuliini. Eesti õpetaja otsib alati vigu ja viriseb. Vene õpilasel on väga raske, uus olukord, kus peavad iseseisvalt otsustama ja planeerima. Iseseisvus, vabadus, tunnetus - kultuurikontekst on erinev. Õpilased ja õpetajad kohanevad väga. Lahendus: Eestis on ainult üks koolisüsteem.

Keeleinspektsiooni järelevalve tulemused: venekeelsete põhikoolide õpetajate akadeemiline tase: parem kui eesti õpetajate oma, aga eesti keele oskus võrreldes: vene põhikooli õpetajate oskus on kõige viletsam ja paraneb kõige aegalasemalt. Nad ei suuda täiendusõppes sellisel moel osaleda. Nende teadmised ei ole kaasaegsed. Keeleoskamatus on see, mis kaasaminemist uuendustega kaasneb.

Jekaterina Gridneva: me uueneme, aga aeglasemalt: õpetajad, see võtab aega. Ootame, vaatame, kuidas teised teevad. On kartus, et teeme midagi valesti, äkki pannakse kool kinni. See kartus segab meid. Mina usaldan PISA testi.

Birute Klaas-Lang, TÜ: eesti ja vene kool ei haaku omavahel. Õpetajate ettevalmistus: õpetajaid tuleb. TÜ-st on viimase 10 aasta jooksul tulnud 50 eesti keele teise keelena õpetajat. Kuhu nad on kadunud? Kas nad pole leidnud töökohta. Ettevalmistus on tasemel. Kvaliteedivahe: tegemist on erinevate maailmadega. Kas Eesti on nii võimas, et pidada kahte erineva keelega koolisüsteemi? Või peaks meie eesmärk olema ühtne Eesti kool? Mida me peaks tegema?

Alisa Blintsova, MTÜ Vene kool Eestis: meie ametnikud on uhked PISA testi üle, aga maailma teadlased räägivad, et see ei kajasta midagi. Ma olen nõus. Nagu inimene oskab ristsõnu lahendada, näitab seda, et oskab ristsõnu lahendada, mitte teadmistest, mis ta on saanud koolis.

Kristina Kallas, TÜ Narva kolledži direktor: meil on tõsiseid raskusi saada õpetajaid, kes vene kooli lähevad. Me tõsiselt mõtleme, et peame hakkama neid noori tooma kuskilt väljast sisse, välistudengeid sisse tooma. Kust tuleb noor õpetaja, kes peaks vene koolis õpetama digipöördega? Meil lõpetas 2 noort eesti keele õpetajaid Narva kolledžis, ükski ei läinud tööle eesti keele õpetajaks.

Jevgenia Värä, ajakirjanik: rääkida vene kooli puhul tupikust, on suur liialdus. Õpetaja rääkis, et kui PISA testi tulemus on hea, õpetaja pole akadeemik, aga oskab teadmisi elus rakendada. Sellega on suhtumine selgelt paika pandud: oskad teadmisi, aga akadeemikut sinust ei saa. Küsimus ei ole teadmistes, õpetajate teadmistes ja õpetajate suhtumises. Aastaid olen jälginud noori inimesi, kes tulevad ajakirjandusse praktikale. Eesti koolide lõpetajad on palju iseseisvamad kui vene koolide õpetajatel.

Igor Kopõtin, ajaloolane: paraku vene kool on ummikus. Meil ei ole õpetajaid, õpetajad on iganenud, vanas eas, ei oska eesti keelt. Pidev enesetäiendus puudub. Eesti õpetaja peaks tegema eesti keeles topelttööd: ta õpetab ainet ja eesti keelt. Kool peaks olema õpilaskeskne, mitte õpetajakeskne. Seda ei ole, kuna kehtib nõukogude mentaliteet. Õpilast, klassi käsitletakse kui subjekti.

Jürgen Ligi, endine haridus- ja teadusminister: eesti venekeelne kool annab paremaid tulemusi kui venekeelsed vene koolid. Üks sotsiaalne mõõde, mis asja määrab on õpetajaskond. Kui õpetajad on kasvanud Rjazanis, on nad teistsuguse metoodika ja ilmavaatega ja see kandub kooli. Eriti venekeelsetes koolides.

Olga Saikovskaja, Kostivere kooli direktor: eesti ja vene koolid on kahes paralleelses maailmas. Eesti kool on nagu Euroopa, vene kool nagu Aasia. Eesti koolis räägime elamus- ja aktiivõppest, digiõppest. Vene kool laveerib ministeeriumi ja kohaliku omavalitsuse vahet, jälgitakse, kas vene koolide õpetajad saavad piisavalt eesti keele kursusi. Liiga palju on probleeme, millega tegeleda, mida eesti koolides ei ole.

Andrei Hvostov, ajakirjanik: kui hakkan mõtlema, et see on vene koolide igapäevane praktika: aineid annavad need inimesed, kes ei ole selleks kvalifitseeritud. See on kuritegu.

Ilmar Tomusk, keeleinspektsiooni direktor: algklasside õpilased on hakanud palju rohkem lugema, juturaamatuid, mitte pildiraamatuid. Nii algklassides kui ka põhikoolis kirjutatakse väga palju. Lugemine ja kirjutamine annab laiemale mõtlemisele tugevama aluse.

Mailis Reps, haridus- ja teadusminister: Meil on PISAsse kaasatud iga teine 15-aastane, valim on suur. Innove on analüüsinud: kui vaatame, mismoodi neid ülesandeid lahendatakse, siis eestikeelsetel ja venekeelsete koolide lastel on üks erinevus: kui eestikeelne laps ei oska vastust, siis ta katsetab. Kui venekeelne laps ei ole kindel, jätab ta selle tühjaks. Seal on juba üks asi, mis näitab, et midagi on põhimõtteliselt teistmoodi. Õpetajate infovahetus lihtsalt venekeelsete ja eestikeelsete koolide vahel ei ole nii hea. Kolmas vahe: lihtsad venekeelsed noored, nende hulgast 27 protsenti käib palgatööl. Tulemused sõltuvad peaaegu 71 protsenti sellest: kui ta on eelmisel päeval käinud tööl, siis järgmisel päeval on ta testi tulemused madalamad.

Izabella Riitsaar Tallinna Pae gümnaasiumi direktor: ma ei saa öelda, et meie koolides valmistutakse PISA testideks. Tegime järeldused näiteks funktsionaalse lugemise tulemuste asjus. Narvas on vähem võimalusi, et viia lapsi klassist, koolist välja. See nõuab väga suurt õpetajate pühendumust, sellist sisulist tööd

Olga Elksin, Narva Pähklimäe gümnaasiumi õppealajuhataja direktori ülesannetes: Tundsime, et meie nõrgim koht on funtsionaalne lugemine. Meile on loodud õpetajate töörühm ja tulemuseks oli meie õpetajate loodud õppevahendid. Funktsionaalne lugemine 1. klassi jaoks: nii matemaatikas kui ka loodusained, 3. klass puhtalt looduainet. Vene koolides on rohkem suunitlus matemaatikal kui teadusel. Võrreldes Tallinna ja Tartuga on meil vähem võimalusi, näiteks loodusmajad.

Narva Pähklimäe gümnaasiumi matemaatikaõpetaja: PISA nõuab eluliste probleemide lahendamisi. Rääkides matemaatikast: venekeelsetes õpikutes puudub moment, mis viiks tagasi reaalsesse elu. Inimesed on erinevate taustadega. Meil on siin koolis tulevased akadeemikud ja lihttöölised.

9. klassis käiv laps on statistika järgi teadmiste poolest Eesti sama klassi lastest aastajagu maas? Julia Sokol, ETV+ vastutav toimetaja: ametnikud räägivad, et see võib olla seotud eesti keele süvaõppe vajadusega. Kui õppisin omal ajal koolis oli eesti keele õppe programm aasta pikem. Vene koolis on hullemad probleemid: kui matemaatika tunnis selgitab õpetaja ruutvõrrandi ülesandeid kehvas eesti keeles. Sellises olukorras on ime, et meie lapsed jäävad vaid üks aasta maha.

Kas tegu on diskrimineerimisega, kui üks haridussüsteem annab põhikooli lõpuks nii erinevad tulemused? Mihhail Kõlvart: mulle tundub, et see probleem on liiga keeruline ja mitmekülgne, et sellele anda ühesõnalist vastust. Tulemused peegeldavad sotsiaalset olukorda. Vastused ei ole ainult hariduse valdkonnas. See on koht, kus teha analüüsi ja esitada küsimusi. Haridust ei ole võimalik vaadata kitsalt, vaadates ainult PISA tulemusi. Ka PISA tulemused on seotud sotsiaalse taustaga.

Kui oluline on PISA uuring? Gunda Tire; PISA koordinaator, Innove: meil on võimalus peeglisse vaadata ja tegeleda probleemidega. Edetabelid on ainult üks väike osa: sisu, mis tuleb uuringuga kaasa on palju-palju olulisem. On väga tore, et me näeme, et meil on probleeme - et kõik ei ole suurepärane.

Teadmiste vahed eesti- ja venekeelsetes koolides on välja tulnud juba alates 2006. aastal tehtud PISA uuringutest: suurim vahe loodusteadustes, matemaatikas ja funktsionaalses lugemises.

Esmaspäeval uurisid parlamendisaadikud haridus- ja teadusminister Mailis Repsilt venekeelsetes koolides toimuva kohta:

