"SUUD PUHTAKS" BLOGI: Suhkrumaks ajas emotsioonid lakke! "Ärge valetage, ärge vassige!"

SUUD PUHTAKS: MAKSUD JA MAKSUMUUDATUSED

Vallo Tillmann: see raha peaks minema sihtgrupile ja see tähendab lastele.

Marek Vink: kui inimesel pole infot, et magus jook invaliidistab ta last, siis ta teeb seda tahtmatult.

Sirje Potisepp: mis ta ikka teeb? Inimesed hakkavad rohkem raha taskust välja käima, räägime riigimehelikult, et see on maks riigieelarvesse. Meil pole kindlust, et see läheb teavitusse, tervishoidu. Tootjad on oma retsepte muutmas, muutnud, inimesed hakkavad lihtsalt rohkem maksma.

Anneli Sammel: sellel on tervislikum alternatiiv, seda ei pea tarbima, eesmärk ongi, et tarbitaks vähem, tarbitaks hoopis vett või tervislikumaid alternatiive.Sirje Potisepp: valitsus on planeerinud suhkrumaksust saada 24 miljonit eurot aastas.

Kaia Otti, füsioterapeut: suhkrus trikitab ajuga, kaaluga, tekitab probleeme. Ma pole kindel, kas maks aitab kaasa. Värskes õhus liikumine on tasuta - kas liigutakse rohkem? Ei. Me teame, mida suhkur meiega teeb, aga kui seda hakatakse asendama, siis me ei tea, mida see meie organismiga teeb.

Marek Vink, hambaarst: kaaries tuli Euroopasse siis, kui Indiast hakati suhkrut tooma.

Heljo Pikhof: üle 50% lapsi tarbitab suhkrustatud jooke regulaarselt, üle 25-aastased energiajooke, nad ei lähe Lätti ostma limonaadi. Tootjad peavad maksust pääsemiseks suhkrusust jookides järk-järgult vähendama.

Sirje Potisepp: teatud toodete puhul tuleb vastu piir, ei saa enam vähemaks võtta. Karastusjookide müügid on viimase viie aastaga 27% langenud. Ülekaalulisus ei ole seotud ainult suhkruga, veel vähem karastusjookidega. See on palju komplekssem probleem. Ärge valetage.Hammaste osas, tähtis on hügieen. 14. märts olid Eestis Soome ja Taani eksperdid, kes rääkisid, milline on olnud mõju, piiriülene kaubandus on ka olemas. See on maks riigi eelarvesse. Ärge valetage, ärge vassige.

Hanneli Rudi: 2015. aastal, kui suhkrumaksust kirjutasin, tuli paljudele üllatusena, kui palju on suhkrut jookides. Palju rohkemates kohtades, kui arvata oskame.

Anneli Sammel, TAI: ma ei kahtleks värsketes uuringutes, need on tõesed andmed. Rääkides sellest, mida veel võiks teha: hariduslikud meetmed, väga hea, aga mis on veel ees, on reklaamipiirangud laste osas. On teavitus, maksud, reklaamipiirangud, siis meil on võimalik ka ülekaalulisusetrendi alla poole tuua.

Vallo Tillmann: mulle meeldis ettepanek panna vanusepiirang, mis vanusest võib juua karastusjooke.

Piibur: mul on hea meel, kui valitsus mu käest raha kokku kogub ja selle tagasi annab. Koolisöökla on plakateid täis, kuidas tervislikult toituda, see jõuab alateadvusesse. Arstidest on kahju, et nende juurde satuvad need, kes on haiged. Minu juures on terved lapsed.

Tõnu Piibur, koolijuht: hommikul vaatasin 900 õpilasega koolis, et 9 ülekaalulist tuli, nad on perearstide kooli all, kes teeb sporti ja toitub tervislikult, näeb hea välja, üle 20 aasta oleme sellega tegelenud. Tänapäeva lapsed pole rasvunud, teevad sporti, pigem joovad kraanivett, kui ostavad seda, ja oskavad tervisele tähelepanu juhtida.

Andres Katte, TTÜ tudeng: ma hakkasin jooma karastusjooke, see oli maitsev, ülekaaluline ma ei ole, aga hambad rikkusin ära. Mida odavam oli hind, seda rohkem tarbisin. Kas see aga aitab tarbimist lõpetada, ma ei tea, aga kindlasti aitab vähendada.

Aivar Sõerd: terve kompleks asju on, mida tuleks enne maksu vaadata. Me ei tea, mida maksustatakse. Ma olen rahanduskomisjoni liige, seda eelnõu praegu ei ole, seda alles kirjutatakse, see läheb võib-olla järgmisel nädalal kooskõlastamisele. Mahladele taotletakse erandit, see on pikk protsess.

Laura Aaben, Praxis: inimene on poes oma ostudes vaba, maks ei ole keelamine. Inimene vaatab hindu, millised võimalused on, millised on lemmiktooted, kui sobib, siis ostab, kui ei sobi, siis ei osta. Kui näeme, või kaupmehed näevad, et ostmine väheneb, siis ülekaalulisuse näitajad ei lähe paremaks, need asjad ei käi kiiresti.

Selle aasta esimesed neli kuud on karastusajookide ja mahlade müük keskmiselt 20% vähenenud, 30% on kasvanud vee tarbimine võrreldes eelmise aasta sama ajaga. See on meie teavitustöö tulemus. On hirmus kuulda, et valitsus on kokku leppinud, see on algus, see algus on pandud juba mitu kuud tagasi.

Kadri Klaos, rahandusministeerium: kui eesmärk oleks ainult fiskaalne, oleks maksustatud kõik suhkrusisaldusega joogid.

Anneli Sammel, TAI: suhkruid võib saada hoopis teistest toiduainetest. Kui räägime tasakaalustatud toitumisest, siis lapsed joovad isu magusatest jookidest täis ja ei taha tarbida teisi toitaineid.

Marek Viilol: mahla ei saa suhkrut lisada, sinna ei tohi seda juurde panna.

Marek Vink, hambaarst viitas, et praegu on suhkrumaks hammaste ravimise näol. Inimesed peavad haiguse põhjustest aru saama. Koolides võiks hakata jagama tasuta porgandeid ja õunu. Õunamahl aga pole normaalne toit. Mahl ei tekita täis kõhu tunnet, kui süsivesik tuleb joogina, siis see ei anna küllastustunnet ja tarbime rohkem.

Marek Viilol, Põltsamaa: räägime mahlast, mahlajookidest, võrdleme õuna, pole õige võtta maksu õunamahla pealt.

Laura Aaben, Praxis: WHO on andnud kaks soovitust: suhkruga magustatud jookide maksustamine ja puu- ja köögiviljade maksusoodustused, koogikeste puhul pole veel piisavalt uuringut, et maksustada.

Mai Maser: suhkur pole süüdi, tarbimine on süüdi.

Tiit Terik, riigikogulane: kahjuks lapsed enam pole nii aktiivsed. Kui arutleme, kas suhkur on vajalik, siis tõenäoliselt annavad mitmed näitajad vastuseid. Noormeestest 30% läbivad tervisekontrolli ja suur osa ütleb, et tervis on nii kehv, et ei saa aega teenida. Varem liikusid lapsed rohkem.

Mai Maser, lastearst: imelik, et suhkur on paha poiss; lapsed, kes on väga aktiivsed, nendel on vaja just saada seda kiiret energiat. Suhkur ei ole tervisehädades süüdi. See maks ei ole lahendus. Olgem ikka arukad ja mõtelgem loogiliselt.

Sille Pihlak: kaks asja on sassi läinud, üks on kalorid, teine suhkrud. Analüüsisime suhkrute tarbimist päevast, esimesel kohal puuviljad, teisel kohal piim, kolmandal kohal ise lisatav suhkur, neljandal magustatud joogid.

Aivar Sõerd: meil on ka piirikaubandus, meil on see probleem hullem kui Taanis. TAI uuring näitab, et 50% kalorsusest annavad pagaritooted, siis kommid, viiendal kohal on karastusjoogid. Minu väide on, et see maks ei täida eesmärki, millena seda esitletakse. Kui see oleks kompleksne tegevus, siis sellega käiks kaasas inimeste harimine, täisprogramm. Näen siin ainult fiskaalset aspekti. Ma arvan, et see võetakse peagi tagasi.

Marge Reinap, WHO esindaja Eestis: pudelivee kasv on kasvanud, nii et karastusjookidelt on üle mindud pudeliveele.

Nele Normak, karastusjookide tootjate liit: tahate maksustada karastusjookid, sisendate maksu tootegrupile, mis on 6% kaloraažist.

Sille Pihlak, sotsiaalministeerium: uuringute järgi kahe järgmise aasta jooksul rasvunute hulk väheneb umbes 2700, ülekaaluliste hulk 1000, diabeedihaigete hulk samuti 1000 võrra.

Laura Aaben, Praxis: See samm pole esimene, kuid senised sammud pole kandnud vilja. Uuringutes on öeldud, et maks peaks olema vähemalt 20% hinnast, et see hakkaks väljenduma tervises. Maksu eesmärk ongi raha koguda. Meil rahvastik vananeb, haigekassale koormus kasvab, meil on vaja ressurssi juurde ja tervist parandada - see maks teeb mõlemat.

Sirje Potisepp, toiduainete tööstuse liidu juhataja: tootjatel poleks suhkru vähendamise osas vastumeelsust ja kuna me oleme seda viimased viis aastat teinud, siis oleme hämmelnud. Selliseid uuringuid, millele Tillmann viitab, ei ole. Me ei ole nõus kinni maksma rumalaid ja populistlikke otsuseid. Suhkrumaksuga on võib-olla vähendatud müüki, kuid mitte tarbimist. Pole uuringuid, mis näitaks, et suhkrumaks oleks parandanud tervist. See on eelarvesse raha kogumise maks. See maks hakkab hõlmama märksa laiemat valdkonda kui limonaadid.

Vallo Tillmann, lastehaiguste professor: olen veendunud, et maks aitab laste tervist parandada. Aga maks peab olema märkimisväärne, alles siis vähendab ta tarbimist. Väike maks toob ehk eelarvesse raha, kuid tarbimise vähendamiseks peaks maks olema kõrge. Suhkrujookide maksustamisega on alustatud seetõttu, et nende tarbimise elastsus on kõige kõrgem. Tõstes hinda 10%, vähendab tarbimine umbes 8%. Suurendades maiustuste hinda 1%, väheneb tarbimine 30%. See oleks tõesti üks osa, mis aitaks rasvumist vähendada. Kui vähendame maiustuste hinda, siis tarbimine väheneb vaid ühe protsendi, nii et alustatud on õigest kohast.

Kadri Klaos, rahandusministeerium: Maksustatakse suhkru kogust tootes, 5-8 grammi 100 ml 10 sentiga ja üle selle 30 sendiga liitri kohta. On olnud kõrgemaid määrasid, läbirääkimiste järel on jõutud kokku lepitud määradeni.

Heljo Pikhof (SDE) ütles, et asjale tuleks läheneda laiemalt, inimeste terviseharjumustest ja haigustest rääkides, mis on suhkru ja rasvaste toitude liigtarbimisest põhjustatud, kuskilt tuleb alustada. Näiteks Soomes ja USAs on suhkrumaks, kus on palju ülekaalulisi. Pikhofi sõnul on suhkrumaks esimene samm, tähtis on jõuda eesmärgini ehk inimeste tervisekäitumist muuta.Eelarvest rääkides ütles Pikhof, et paljud inimesed on tervishoiusüsteemi sattunud valede harjumuste tõttu. Kui inimesed oleks terved, oleks haigekassas suur kokkuhoid.

TAI uuring ütleb, et magustatud jookidest tuleb vaid viis protsenti kaloritest ja ühe tootegrupi maksustamine ei lahenda probleemi.

57% teismelistest tarbib vähemalt korra nädalas magustatud jooke.

