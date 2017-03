"SUUD PUHTAKS" BLOGI: Miks Eestis nii palju inimesi kadunud on ja kuidas neid leida?

Loe saate kokkuvõtet otseblogist!

"SUUD PUHTAKS": KUHU KAOVAD INIMESED?

Kommusaar: õiguslikud küsimused vajavad lahendamist. Oluline on, mida kodus saab ära teha, kuidas lähedaste probleeme märgata.

Rüütel: me peaks muutuma oma suhtlust inimestesse. Politsei teab, kui palju tal aega on ülesande lahendamiseks, ametnik suhtub teistmoodi. Kõik algab sellest, kuidas riik suhtub oma inimestesse. Miks me ei sõua samamoodi? Politseiametnikke ma kiidan väga, ma räägin ametnikest, kes on kabinettidest: ministeerumis, riigikogus, kus tehakse õiguslikud raamid otsimiseks. On vaja ministeeriumis töögruppi, kes lahendavad need küsimused kiiresti.

Kas riiki huvitavad kadunud inimesed? Kommusaar: riik väga hoolib oma inimestest. See, et riik inimestest ei hooli ja et teadmata kadunud inimesed on statistiline number, ei vasta tõele. Inimesed annavad politseile teada: teatamiste arv on suurenenud. Inimesed tegelikult usaldavad oma riiki, kui vaatame politsei usaldusväärsust. Inimesed, kes jäävad pidevalt kadunuks, on probleem omaette.

KÄES ON LÕPUDEBATI AEG: Aare Rüütel, SA Kadunud vs Veiko Kommusaar, siseministeerium.

Küllike Rooväli, Õhtulehe ajakirjanik: tegelikult on vahel ka nii, et inimene ei tea ise ka, et kadunud. Olen pildistanud inimest, kes käitub absurdselt, on näha, et ta on haige. Politsei tuleb kohale, kontrollib dokumente ja ütleb, et on adekvaatne. Teen loo ja mulle helistab inimese vend, kes ütleb, et jumal tänatud, ta sai teada, kus on ta vend - tema teada oli Soomes ja jäi haigeks, tal on luulud.

Inge Tael, psühhoterapeut: ühes paadis on juriidika, institutsioonid - väga selged piirid. Teises paadis on päris inimesed - nad on konkreetsed, nendel on oma tunded, nad tunnevad oma kaotust, valu. Nendel on väga sügavad ja valusad ootused. Aga need kaks paati ei saa kokku: nad sõidavad omaette, paralleelselt. Mõlemad paadid tunnevad, et on valesti midagi. Nad ei saa kokku, neil on kaks erinevat keelt.

Kadri Vilgats, MTÜ Papaver: me räägime meie kõikide tegemata tööst. Kui räägime momendist, kus inimene on lähikondlaste võrgustikust ära põgenenud iseenda valikul, siis tegemist on sümptomiga. Kuidas saaksime tegeleda ennetustööga, mida see ennetustöö endast hõlmaks, mida see tähendab? Et iga inimene hoiaks silmad lahti, suu lahti, kui märkab murekohti ja on valmis nende probleemidega tegelema.

Andres Valk, psühholoog: ohvriabi nii omastele kui ka otsijatele endile - ilmselgelt on laiba leidmine või otsimine vaimselt väga kurnav tegevus. See on kättesaadav napilt 8-16ni.

Evi Vilgats, MTÜ Papaver: kas nad on kaotatud inimesed? Kelle poolt nad on kaotatud? Kas on need kodud, õpetajad, lastekaitsespetsialistid, nõustajad - see on küsimus, mille peale tasub mõelda. Mida mina emana saan teha, mida mina õpetajana saan teha, spetsialistina, riigiametnikuna.

Andres Valk, psühholoog: me räägime hirmus palju ennetusest. Kui pikad on järjekorrad psühholoogi, psühhiaatrilise abi suunas: 3-4 kuud.

Inge Tael, psühhoterapeut: depressioon on tagajärg, depressioon ei ole põhjus.

Andres Valk, psühholoog: kas depressioon on häire vaimsest tervisest?

Inge Tael, psühhoterapeut: praegu on lihtsalt selline aeg, kus põlvkonnad väga palju erinevad üksteisest ja selle pärast on praegustel teismelistel palju rohkem konflikte iseendaga ja oma lähedastega ja nad ei oska neid probleeme kuidagimoodi lahendada. Eriti selle pärast, et nad on kompetentsed arvutimaailmas, kus kõike saab teha klõbinal, ja põgenemine on nende oskus konfliktiga toime tulla. Kui konflikt ei lahene, põgeneb ta korduvalt.

Kui palju võivad kadunud inimesed olla kimpus vaimsete probleemidega? Veiko Randlaine, PPA: meie ei anna meditsiinilist hinnangut, mis oli mingi konkreetse teo ajend.

Veiko Kommusaar, siseministeerium: keegi ei karda kriminaalmenetluse alustamist. Kindlasti ei poolda seda, et iga asja püütakse lahendada kriminaalmenetlust. Küsimus on perekondades: kui altid on perekonnad aitama. Sügavam probleem on selles, mis perekonnas laiemalt toimub: kas seal on üksteise mõistmine, teadmine, millega lähedased tegelevad, mured, ohukohad. Kas tunnetame seda hetke, kui inimene võib astuda uksest välja ja mitte tagasi tulla.

Sergo Eelmäe: täna on kriminaalmenetluse alustamine ja lõpetamine märksa lihtsam. Aga kui me otsime inimest, siis on toimingud, mis me teeme, suunatud inimese leidmisele. Kui me menetleme, on toimingud suunatud tõendite leidmisele.

Küllike Rooväli, Õhtulehe ajakirjanik: kui mingi asi annab meile võimaluse, et me saame rohkem otsida, paremini infot. Olles töötanud politseis, tean, et kriminaalasja algatamine ei meeldi politseile: nad saavad tööd juurde, peavad tegema rohkem toiminguid.

Artur Talvik, riigikogu liige ja vabatahtlik merepäästja: seadus ei ole see, mis otsib. Otsivad inimesed, politseinikud ja tehnilised abivahendid. Õiguskomisjonis üritatakse täna muuta pangakontodele ligipääsu. Minu kogemus, kuidas politseis asjad on, on väga positiivne. Seal on kohti, kus ressursi jagamisega tasuks asju läbi mõelda: näiteks saadetakse kopter asjatult välja või teisel päeval minna inimest mere pealt otsima, lootes, et ta on elus, on täiesti mõttetu. Ülioluline on saada info kätte lähedaste käest. Lähedased peaksid rääkima võimalikult avameelselt ära rääkima võimalikud nüansid. Eelmisel suvel kahtlustasime, et võib olla tegemist enesetapuga. Lähedased eitasid, võtsid variandi kaardilt maha. Mitte mõtlema pere maine peale, vaid rääkima avatud asjadest. See aitab rohkem, kui Google või Facebook.

Lauri Nokkur, vabatahtlik otsija: kui tuleb ümmargune jutt, siis sinna ei saa otsima minna. Konkreetne koht, sensitiivid, asukoht. Võtame Markkuse: konkreetne kilomeetri post, me kõik lähme ja usume senisitiive. Seni on tulnud ainult ümmargune jutt, mida kontrollida ei saa. Tihti räägitakse, et ärge tehke omastele haiget - aga kas te olete neilt küsinud? Mulle tundub, et politsei poeb selle taha. Küsige kadunud inimeste emade-isade käest, mida nad tahavad.

Marti Magnus: senine praktika on näidanud, et sensitiivide kaasamine otsest kasutegurit ei ole toonud. Kuulujutud tekitavad politseile lisatööd, valu lähedastele. Kui meil on arusaamine või kahtlus, siis see kahtlus jagada politseile. Ärme levitame seda piirkondades, kogukondades, ei ole mõtet asjatut paanikat külvata. Sensitiivide poole pöördumist ei saa keelata, pahaks panna, senine praktika ei ole meid viinud väga lähedale tõeni, kus kadunud isik on. Inimlikult saame täiesti aru, et lähedaste jaoks on iga õlekõrs see päästemoment, mis aitab teda edasi selles olukorras.

Piret Ellermann-Lill, ESTSAR vabatahtlik: politseil on tulnud välja ka ametikud, kes ei ole sattunud maastikule, nad ehk ei ole varem käinud, see pole nende töö, nad on tulnud oma vabast ajast. Mul on ainult positiivne kogemus.

Marti Magnus: Kusagile kellegi kontodesse me murdma ei hakka. See, mis on avalik info, seda töötleme.

Artjom Demidov, vabatahtlik otsija: juriidiliselt on korrektne rääkida, et mingi komisjon midagi teeb. Aga antud hetkel inimene on kadunud ja inimene ei oota, millal komisjonis midagi muutub. Ma ei taha öelda, et politsei töötab halvasti, aga väga kahju on sellest, mida ise ühel otsingutest nägin. Käisime veehoidla kõrval ringi, seal oli politsei ja kuulsin sellist juttu, et "juba kolm tundi järjest käime ja millal see jama lõppeb lõpuks ometi". Ma olin väsinud, seal kõrval, aga miks sellised inimesed üldse töötavad politseis ja kuidas politsei meid kaitseb? Kas see on kodanike kaitseorgan või karistuste registreerimisorgan. Lisaks: inimesed ei hinda sellist asja nagu mobiiltelefoni ja sotsiaalvõrgustikke. kui palju, ma kasutan seda internetis: politseil just ei ole otseteed isikuandmete juurde, tema kontode juurde. Kadunud inimeste andmete juurde on võimalik ligipääsu saada sugulastel ja see oleks juriidiliselt korrektne sel juhul. Google ja Facebook ei ole lihtsalt sõnumite kogu. See on informatsiooni kogu.

Veiko Kommusaar, siseministeerium: ega kriminaalmenetlus mingi imerohi ei ole. Tuleb kaaluda, millal on ja millal ei ole mõistlik seda teha. Tuleb vaadata, kuidas vähem koormaval viisil jõuda tulemuseni. Emotsionaalne mure on täiesti arusaadav. Kui minul keegi lähedane ära kaob, minu esmane mure on ta üles leida ja proovida leida kõiki võimalikke viise: kuidas riik, mina ise, vabatahtlikud saavad aidata. Alati võib tunduda, et võiks teha palju rohkem - see on emotsionaalselt täiesti arusaadav.

Lauri Nokkur, vabatahtlik: kellegi poeg on kadunud - kellelgi on väga valus, nuga on südames. Inimene on kadunud terve aasta - kus on politsei vaist? (Ja miks ei alustata kriminaalmenetlust)

Aare Rüütel, SA Kadunud: eelmise aasta märtsis leppisime õiguskomisjoniga muudatused kokku ja nüüd, aasta hiljem, ei ole midagi muutunud. Näiteks kuidas menetleja saab täna ligi kolmandate isikute kõneeristustele. Me oleme rääkinud kadunud inimese mobiiltelefoni positsioneerimisest. Teatud hetkel kõik ülejäänud seltskond annab seletusi menetlejale - inimesel ei ole võimalik inimesi üle kuulata, võtta allkiri - nagu kadunud Markkuse otsingutel oli. Sa võid ükskõik, mida teha, aga ei alustata kriminaalmenetlust.

Sergo Eelmäe: andmekaitsereeglitele ei saa midagi ette heita. Küll aga, mis ulatuses otsinguinfo üles pannakse ja kuidas seda meediaga jagatakse. Politsei ja ohvrite suhtlus: me kaitseme inimest, kes võib olla tuleb eluga välja, kes peab pärast edasi elama kogu infoga, mis tema kohta avaldati.

Viljar Peep, andmekaitse inspektsiooni peadirektor: andmed, mida saab läbi meedia avaldada - kui ohus on inimese elu ja tervis, on see õigustatud. Kui tegemist on telefoni või arvuti kasutamisega Eesti pinnal, siis sellekohane päring on võimalik teha. Pangale on võimalik päring teha kriminaalmenetluse käigus. Aga mis siis saab, kui inimene on üles leitud? Lisaks on küsimuseks lennureisija info, mis on Euroopa direktiiviga reguleeritud, kuid kus kadunud inimeste otsimist ei ole eraldi andmepäringuga saadaval.

Marti Magnus: oleme teadlikud nendest nüanssides ja läbi erinevate päringute tegemiste saame piirkonda kujundada. Kui saame nõrga signaali hõredalt asustatud piirkonnast, siis saame korduvate päringute abiga suuna kätte.

Andrus Tooming: mobiiltelefon, kui ta on nutitelefon, mobiilses võrgus, ta piiksub täiesti omaette ja neid piikse - äppi uuendus, läbi mobiilse interneti saab ühendust - on võimalik saada.

Lauri Nokkur, vabatahtlik: politsei peaks ohvritele rohkem selgitama, mida nad tegelikult teevad. Et ohvritele - vanematele, õdedele, vendadele - ei jääks selline tunne, et politsei ei tee mitte midagi.

Kas on vahenditest puudu? Sergo Eelmäe: Jah, kui me räägime pangaandmetest, siis tõepoolest politseil ei ole selle teate pinnalt õigust saada andmeid pangast.

Marti Magnus: esmase inimese kadumise teate pealt küsitletakse lähedasi, järgneb kaamerapiltide töötlemine, mobiilsidevahendi positsioneerimine. See, mis puudutab PPA seadust - see räägib kadunud isikutest, aga ei ole otseselt puudutatud maismaal otsingute läbiviimist.

Andrus Tooming: kahjuks politsei ei küsi endale tööriistu - ei lähe, ei trambi riigikogus jalgu. Politsei peab otsima kadunud inimesi. Politsei jääb jänni: ei ole võimalik ligi pääseda internetikontodele: Google, Facebook jne. Politsei tõstab käed üles. Kui ei ole paberi peal parooli, siis nad ei hakka sellega tegelema, et näiteks välismaalt paroole välja nõuda.

Kas menetleja saab kätte pangaandmeid? Kommusaar, siseministeeriumi esindaja: alaealistel on eestkostjad, kes saavad pangaga suhelda ja need andmed kätte saada. Täiskasvanutega on keerulisem: õiguskomisjonis jätkub arutelu, kui see annab juurde lisakäike, siis loomulikult tasub seda mõtet arutada.

Sergo Eelmäe: see annab meile kaks asja: ohuhinnangu jaoks olulise indikatsiooni. Näiteks kui inimene võttis kadumisele eelnenud ajal välja suurema summa - saame infot. Või on pangakaarti pärast inimese kadumist kasutatud - see on oluline tõend kriminaalmenetluse alustamiseks.

Marti Magnus, PPA: kadunud inimeste otsimisega tegeleb politsei. Mis puudutab edasist käitumist, kuidas saame olla veelgi tulemuslikumad, siis tõepoolest: see sõltub, milline on info, kuidas me selle info kätte saame. Kahju on kuulda, kui meie kolleegid pole suutnud avaldaja/pöördujaga suhelda. Ohu hinnangust hakkab kõik edaspidine toimuma.

Veiko Kommusaar, siseministeerium: konkreetset definitsiooni sõnastatud ei ole. Õiguskomisjon ei ole seda teemat kuhugi maha matnud. Kui võrrelda teiste riikidega, siis ka teistes riikides ei ole üheselt defineeritud, kes on teadmata kadunud isik. See praktika, mida Eestis rakendatakse on teiste riikidega suhteliselt sarnane. Kui täiendav seaduse säte annab meile meelerahu ja kindlust juurde, et PPA sellega veel efektiivsemalt tegeleb, võib selle sinna panna.

Aare Rüütel, SA Kadunud: on teatud asju, mida on vaja seaduses muuta. Oleme teinud ettepanekuid: on vaja defineerida, kes on teadmata kadunud isik. Et menetleja saaks tööriistu juurde endale. Ei ole mõtet otsida vales kohas või inimest, kui on võimalik teda lihtsamalt üles leida. Ressurss on võimalik sinna suunata, kus on häda.

Vabatahtlik: varem, kui politseil ei olnud nii head mobiilside positsioneerimise süsteemi, käisime kaks korda nädalas otsingutel. Kott on alati valmis otsingutele minekuks. Ka praegu. Viimase aasta statistika: iga kaheksas päev oleme otsingutel. Oleme otsinud kogu öö: otsime, kuni leiame, kuni jaksame. Ja siis jälle jätkame järgmisel hommikul.

Andrus Tooming, 2015. aasta suvel kadunud Reneli isa: kui poeg telefonile öösel ei vastanud, aimasin halba. Hommikul läksin politseisse, tegin avalduse. Perekond ja sõbrad - hakkasime asju kokku võtma, kus poeg olla võib ja mis juhtunud on. Hakkasime jälgi ajama, poja sõbrad tuvastasid, kus ta viimati viibis. Minu sõbrad ja mina sõitsime mööda linna rattaga ringi. Öösel und ei olnud, surfasin internetis, sain Aare Rüütlilt nõu. Mis oleks võinud teistmoodi olla? Inimene, kes võttis minult politseis vastu avalduse, oleks võinud natuke rohkem mind kuulata. Rohkem läksime vaidlema, tülli. Poeg on leitud ainutl DNA tulemuste põhjal - tema jäänused. Mis juhtus ja miks, ei tea.

Aleksander Kibal (kaotanud 2 inimest, otsis oma poega, kes leiti surnuna): miks ta läks, eks see küsimus jääb vaevama elu lõpuni. Minu poja puhul oli otsimine hästi vastikult ebameeldiv - tegemist ei olnud elus inimese otsinguga, alustasime ta otsinguid mõni aeg hiljem. Meil oli teadmine, et ta ei ole elus - me ei otsinud enam inimest, vaid märke, kus ta käinud on. Politsei esimesel otsingul oli 60-70 inimest. Poeg tuli kevadel välja veest.

Anne Kähr-Haller; olnud poolteist aastat vabatahtlik: käinud otsimas üle 10 korra, viimati detsembris. Esimene otsing oli isiklik ja siis jäädki käima.

ESTSAR-i vabatahtlik: 160 inimest, kellega võib arvestada otsingutega.

Sergo Eelmäe, juhtivkriminaalametnik: möödunud aastal 46 teadmata kadunud inimest. Teavitamise maht on kasvanud. Traditsioonilised põhjused: sotsiaalne külg, avatud maailm, toimetulek, oskus toime tulla avatud maastikul, metsas. Politsei oli saanud täna 9 teadet kadunud inimestest, 6 on leidnud lahenduse - tavalise päeva statistika.

Marti Magnus, PPA: politsei sai päeva jooksul teateid 1000 kandis, väljakutseteks osutub 400-450. Kadunud isikute maht on väike. Kui on vahetu ja otsene oht inimesele, käivitab politsei aktiivsed otsingud. Enamus juhtumitest laheneb 10 päeva jooksul, see on 90% teadete mahust. Väiksem osa jääb teadeteks, kus me ei saa teada isikute asukohtasid. Hukkunult leitud kadunud inimestest on enamik surma saanud tervisliku seisundi tõttu, kuid on ka kuritegusid. Palju on ka korduvaid kadujaid: lastekodu kasvandikke, inimesi, kes on läinud teise riiki.

