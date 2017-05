"SUUD PUHTAKS" BLOGI: Kuidas kasvatada last?

Loe lähemalt otseblogist!

SUUD PUHTAKS: Kuidas kasvatada lapsi?

Tänane "Suud puhtaks" saade on läbi! Loe saate kokkuvõtet blogist!

Mari-Liis Puusalu: puudu jääb meil ajast. Aega ei ole. Kurvad lapsed tuuakse lasteaeda. Leidke see aeg, et olla lastega koos.

Kristi Vinter: mis asi on kasvatus? Lähedane suhte loomine lapsega. Kui mõelda tänast konteksti digimaailma ja kiirete muutuste tuules, siis digivaimustumise tuules oleme ennast ka suhetest lahti lõiganud: pigem suhtleme vahenditega, vahendite kaudu ja oleme infoväsimuse suhtes. Mis on võti vanemaks olemisel? Jätame vahendid, suhtleme näost näkku, loome lähedase kontakti. Kui on üks inimene, keda laps saab siiralt usaldada - oluline.

Tiit Kõnnussaar: isa ja ema peaksid olema eri lapsekasvatajad. Isa on julgustaja, ema on pehme padi, kellele toetuda.

Priit Sibul: vanemaks ei ole kahjuks või õnneks kuskilt õppida. Kui saame lapse, tekib meil valmisolek. See on maailma keerulisim amet, millel on selged voorused. Midagi saame emapiimaga kaasa, isegi kui saame isadeks.

Gertrud Kasemaa: üks on pingutuse hindamine ja teine on sildistamine. Kooliedu seotakse tihti faktide päheõppimise ja tüdrukute hindamisega.

Ly Kasvandik: iga vanem mingil hetkel võiks olla valmis midagi õppima. Näiteks pingutamine: me ei oska last ka väikeste asjade eest tunnustada. Kas märkame, mida ta tegi, väikest edusammu, kas me ka ütleme talle seda, tunnustame.

Kas on inimesi, kes ei tohiks lapsi saada? Marina Paddar, PPA: paraku neid on, näiteks need, kes oma lapsi füüsiliselt-seksuaalselt väärkohtlevad, jätavad hooleta, jätavad külma tuppa. Selliste vanemate puhul oleks parem, kui neil ei oleks lapsi.

Margus Oro, SOS lasteküla: me tegeleme lapsevanematega, kes teevad asju teisiti, asju, mis ei ole ühiskonnas aktsepteeritavad. Paljud Eestimaa pered on olukorras, kus nad nii kaugele kui meie siin mõtleme, mitte kunagi ei mõtle. Neil on teisel tasemel arusaam sellest, kuidas laps kodus kasvab, milline on kasvukeskkond. Me räägime: et midagi saavutada, peab keskenduma. Mida mina olen täheldanud? Neil lastel on väga keeruline keskenduda, sest kasvukeskkond ei ole kunagi neile seda võimaldanud ega õpetanud. Mida ma teen selleks, et mu laps oleks õnnelik, et saaks keskenduda, et omakorda midagi saavutada? 20% Eesti peresid ütlevad, et nad on hädas lapse kasvatamisega on hädas, 20% on väga hädas. Isegi 21. sajandil on "Tõest ja õigusest" midagi õppida, mõtteid, mida edasi arendada.

Grete Arro: see, kas lapsed tahavad pingutada, sõltub meist: õpetajatest ja vanematest. Me räägime lastele edulugusid, aga me ei räägi, kuidas ta töötas, eksis, pingutas ja pani puusse 20 aastat enne seda. Kui lapsed seda teada saavad, on sellel eriline mõju.

Hendrik Agur: kool ei pea vanemaid kasvatama, aga kool ja vanemad võiksid ja peaksid kandma ühtseid väärtuseid, mis puudutab lapsi ja ühiskonda.

Diana Poudel: kahjuks ongi nii, et kui lapsevanemad koolist välja jätta, on laps kistud kahe vahele: kool ja vanemad peaksid olema üks tervik.

Karin Luts: kiusatakse seda, kellel on madal enesehinnang, aga ka kiusajal on madal enesehinnang. Kui mina emana annan tunda, et poeg on möku ja ta koolis saab ka seda tunda, siis sealt tulebki kiusamine ja sildistamine. Kui 4-5 aastane laps ütleb lastehoius, et venelane on lollakas, siis kust ta selle peale tuleb? Isa ütles nii.

Martin Plaser: teatud vanuses saavad poisid tüdrukutelt haledalt tappa trennis, panin nad eraldi rühma. Küsimus on eesmärkide püstitamises. Kuidas me mökut defineerime? Tihtipeale kiusamine tuleb sellest, et lapsel pole piisavalt kõrge enesehinnang. Olen olnud kahel pool: kiusatava ja kiusaja. Seal vahel on pingutus ja saavutus, kuulumine kuskile. Mina läksin vanemate juurde ja rääkisin, et mind kiusati.

Ilmar Tomusk: mõni saab matemaatikas suure pingutusega kolme, mõni sai pingutuseta viie. Ei hinnata pingutust.

Ilmar Tomusk: möku on see, kes ei saavuta. Meie ühiskond ja massimeedia on eelkõige suunatud saavutajatele, aga natuke kõrvale on jäänud pingutus. Väga paljud need, kes pingutavad, saavutavad väga vähe. Selle tõttu, et me pingutust ei väärtusta, ei taha me pingutada.

Karin Luts: minu jaoks täna pole vahet, kas on poiss või tüdruk, küsimus on, missugused on isiksuse omadused. Kuidas ma lähenen talle kui inimesele? Praegu on tore aeg, sest kõike on palju: vanematel ja lastel on tohutu võimalus areneda. See on väljakutsete aeg. Täna ei ole ainult kool ja kodu, vaid on ka virtuaalmaailm. Kui koolis on kiusamine, siis varem sai ta koju tulla, seal on ainult lauatelefon, siis nüüd tuleb kiusamine ka telefoni kaasa. See on meile, täiskasvanutele, väljakutse. Kuidas luua usaldust lapsega, et ta julgeks rääkida.

Gertrud Kasemaa: sellise sooteadliku lähenemise puhul ei pea õpetamine toimuma eraldi klassis, küll aga eeldab see õpetajalt teadlikkust.

Liivika Simmul: ka tüdrukute puhul tahame, et nad oleksid julged, aktiivsed, iseseisvad. Tõsi, soopõhistes klassides on stampmõtte ohud. Meil oli koolis olukord, kus põhjalikuma koolituse käigus üks meie õpetajanna - hobiks mottorrattasõit - seisis hakkajate tüdrukute eest. Ujedad, tagasihoidlikud tüdrukud on omakeskis julgemad.

Grete Arro: me tahame, et ka tüdrukud kasvaksid julgeks, algatusvõimeliseks ja humoorikaks. Miks me mökusid - ka tüdrukuid - reprodutseerime? Need on ootused, mis oma lastele paneme.

Liivika Simmul, Püha Johannese kooli direktor: poiste ja tüdrukute klassid eraldi: poisid tunnevad end turvalisemalt, meil ei ole mökusid. Kellestki ei kardeta, ei oodata seda, et temast saadakse ainult võitja. See, et poisid kasvavad algatusvõimeliseks, julgeteks, huumorimeelega inimesteks saab alguse nende ümber olevast, kasvatusest. See, et laps peab end väärikaks tuleb sellest, et tema vastu tuntakse huvi, ollakse temaga koos rõõmus ja mures. See, et keegi on temast huvitatud, et tal on siirast tähelepanu ja armastust. Armastus näitab last elavama ja suuremana kui ta pealispindselt paistab. Teadus kinnitab: mida suurema kiindumuse, huvi, soojusega me lapsesse suhtume, seda rohkem realiseerub ta potentsiaal.

Martin Plaser: poiste mökuks, tüdrukute väheseks võimekuseks võib pidada seda, et nad ei julge asju teha. Korra siit, korra sealt, natuke tehakse. Kooli vanemad, laste vanemad, trenni vanemad - mina puutun palju lastega kokku. Mul on saavutussportlasi, mittesaavutajaid, harrastajaid. See mittesaavutamine on norm. Sa võid käia, teha, pead tegema - need on täiesti erinevad väärtused. Möku on see, kes ei saa teatud asjadega hakkama, emotsioonidega hakkama. Lapse ja vanavanema vahel on sild tänapäevases, igapäevases tegevuses. Kuidas me ka ei normeeriks seda, saavad lapsed ja lapselapsed paremini läbi. Seda peaks uurima.

Tiiu Kuurme: me räägime normaalne-normaalne, selle eesliide on "norm". Teine kategooria on loomulikkus. See, kuidas Ilmar Tomusk lapsi kasvatab on vabakasvatus. Loomuliku otsimine ei ole lihtne praegustes oludes. Inimesed on ratsionaalsed, aga tunded? Oluline on, et laps mõtestaks end kui tunnetega inimene.

Hendrik Agur, GAGi direktor: GAGis on ligi 1000 last, 2000 lapsevanemat, 4000 lapsevanemat - üks vallatäis inimesi on kogukonnas. Suure kogukonnaga ei ole võimalik kõigiga individuaalselt arvestada. Kusagil on kokkulepitud põhiväärtused, jooned, mille puhul on koolil ootused, et vanemad selle järgi käituksid. Lapsel on kodune keskkond ja kooli keskkond. Olen nõus, et meil ei maksa tänast aega karta: nutiajastut. Täna on väga õnnelik aeg. Ma olen valmis palvetama, et oleks normaalseid inimesi. Püha jumal, anna meile normaalseid inimesi. Kui on normaalne inimene, normaalsete inimestega, siis ta kasvatabki intuitsiooni abil. Igal sammul eeskirju ja reegleid järgida ei ole võimalik. Kui normaalsel inimesel intuitsioon, loob ta normaalse keskkonna ja kasvatab normaalse lapse. Tänaseid lapsevanemaid on raske ümberkasvatada, me kasvatame täna koolis uusi lapsevanemaid.

Diana Poudel: kasvatuse oluline osa: kuhu lasteaeda, kooli, huviringi ma nad panen. Kas lasen lapsel endal valida? Enamik lapsi tahaks lihtsalt palli mängida, mitte kuus korda nädalas trennis käia.

Gertrud Kasemaa: miks usaldaksin intuitsiooni? Sest ma tean, millised on minu lapsed, nad on isiksused ja minu suhe nendega on väga isiklik. Selle kohta ei ole mingit käsiraamatut. Ei tohi karta vanemana vigu teha. Kindlasti oleme võimelised välja tooma, mis vigu meie vanemad on teinud, aga me oleme normaalsed inimesed.

Liina Pulges, nelja lapse ema: tundub, et reeglid, mis ühe lapse puhul kehtisid kaksikute puhul ei kehti. Põhiasi: ei tohi liiga teha, pead teiste õdede ja vendadega arvestama.

Janne Valk: lapsevanem peaks olema "padi", millele laps saab kukkuda. Lase lapsel viga teha, aga ole olemas, kui ta tahab su juurde tulla.

Tiit Kõnnussaar: intuitiivne kasvatus on see, kuidas meid on kasvatada. Seda muuta on keeruline. Aga kui me pole teadlikud sellest, milline on meie kasvatus, siis kordub mustur. Kui saame teadlikuks, mis on need mustrid, siis on meil võimalik seda muuta.

Ilmar Tomusk: ma ei ole oma abikaasaga kunagi rääkinud, et peame oma lapsi kuidagimoodi kasvatama. Me elame oma elu, teeme igapäevaseid asju. Kui lapsed otsustasid tulla, hakkasime nendega arvestama, võtma arvesse nende huvisid. Nad kasvasid meiega koos. Kui oleksime ühel hommikul otsustanud, et me hakkame lapsi nüüd kasvatama, oleksime asja täitsa tuksi keeranud. Meil oli vahepeal manual, vaatasime ja lugesime seda. Üks tuttav ütles, et visake ära. Täitsa tublid lapsed on ilma kasvatamata.

Grete Arro: tegevuste mõtestamine saab alguse juba väga väikeses eas. See mõte ei peaks jääma kõlama, et tuleb usaldada sisetunnet: näiteks kui laps läheb paha peale, hakkan teda käskima, rihma tugevamalt hoidma. Aga siin tuleks mõtestada laste märke. Lastel tuleb lasta eksida.

Tiit Kõnnussaar: iga vanem tahab, et laps oleks õnnelik. Vanemad on tihti paradoksi ja valiku ees: nad teavad, et last tuleb kasvatada teistel eesmärkidel, kui ennast, aga meetodid on ikka samad. Me kasvatame samu meetodeid, aga soovime saada iseseisvat kriitilise mõtlemisega last.

Norbert Hurt, FC Flora treener: kui tuleb sport mängu ja vaatame lapsevanemaid ja lapsi, võidakse kasvatus peapeale pöörata. On põnev vaadata, kuidas suudame käituda olukorras, kui on emotsioonid hästi kõrged. Me tahame tihtipeale rohkem kui lapsed saavad. Järjest rohkem märkan: kui suur eeskuju on lapsevanem oma lastele, ka treener. Kuidas ise tuleme toime nutiseadmetega? Näen, kui palju inimesed jäljendavad oma isa, ema, tädi, treenerit. See on oluline koht, mis aitab meil lapsi kasvatada.

Tarmo Lausing, kolme lapse isa: infot on tõesti palju, osa sellest liiga pealiskaudne, aga võib olla me liiga palju kasutame Saksa täppisteadust ja tahame liiga palju eesmärgistada enda ja laste ema. Ehk tuleks end rohkem kuulata.

Gertrud Kasemaa: vahel usaldame liiga palju infot ja teadust. Lapse ja vanema suhtes peaks olema esikohal tunne, mida tunned südames. Väliste ootuste püüdlustes kaob ära eneseusaldus, mis kaob ära ja loob hea suhte ema ja lapse vahel.

Ly Kasvandik, TAI: lapsega on vaja kontaktis olla. Vanemad ei ole tihtipeale teadlikud, ei ole kannatlikud ootamaks infot, mida lapsel on vanemale andma. Pöörata lapsele tähelepanu ja neid ära kuulata.

Pilvi Kolk, 3 lapse ema, AHHAA keskus: kui vanasti oli füüsiliselt last raskem kasvatada (mähkmed, auto), siis tänapäeval on vaimselt raskem kasvatada. Kõige olulisem pagas on teised emad. Kui kõike usume, mis ajakirjandusest meieni jõuab, tunnevad kõik emad end süüdi. Ükskõik, mis sa ka ei teeks, teed ikka valesti.

Tiiu Kuurme: meil kiputatakse samastama info ja teadmine. Info on teade maailmast, mis meelte kaudu sinuni jõuab, aga selleks, et sellest saaks teadmine, tuleb teha tükk maad sellega.

Grete Arro: piiride seadmine ja reeglite panemine ei ole vastandid. Infot on palju ja see on meil ühiskonnas laiem probleem, ei tea, mida uskuda. Kasvatus- ja haridusalane info võiks käia läbi teadusfiltri.

Diana Poudel, portaali pere24.ee asutaja: infot on palju, aga see on vastukäiv, mis internetist saame. Kuidas tavaline lapsevanem, kes ei ole kasvataja ega psühholoog neid kasvatab?

Annela Ojaste, lasteaia juhataja, kahe lapse ema: piirid on väga olulised, rutiin on väikestele lastele oluline. Mulle tundub, et lasteaias ja koolis peaksid täiskasvanud mõtlema, kas piirid on mõistlikud? Näide: kui 3-4 aastased lapsed peavad ootama järjekorras üksteise selja taga ja öeldakse, et nad käituvad halvasti, siis tegelikult nad käituvad eakohaselt. Koolis: kui mõtleme klassiruumi peale, siis ega ta väga palju ei erine sellest, mis ta oli eelmise sajandi alguses.

Tiit Kõnnussaar, pereterapeut ja koolitaja: tihti ei ole eesmärki peas, kuhu see peab välja viima?

Grete Arro, hariduspsühholoog: üks on digiajastu, teine on see, et meil on oluliselt rohkem teadmisi, kuidas kasvatamine toimub. Et laps vajab kuulamist, et me ei tohi teda "sikutada". Mida me tegelikult tahame? Millist last me tahame? Kas seda, kes allub, ise otsustab, ei lähe massiga kaasa, suudab end reguleerima? Kui tahame, et ta seda teeb, peame vanemana astuma ebamugavustsooni: andma talle rohkem valikuid, kontrolliv juhendamine. Mingid protsessid võtavad rohkem aega, aga ongi hea, et me anname neile rohkem aega, et õppida näiteks ukse kinnipanemist.

Tiit Kõnnussaar: laste kasvatamine on nagu porgandile kasvukeskkonna loomine. Teda aktiivselt kasvatades ja sikutades ei kasva ta paremini. Samamoodi nagu lapse puhul: sikutades ei saa kasvatada, loob stressi. Kuidas panna piire?

Gertrud Kasemaa: mis on kasvatamine? Me räägime kasvu keskkonna loomisest. Keskkond on ka vanemate jaoks palju muutunud. Võimaluste paljusus: kuidas ma tean vanemana, mis on mulle, lapsele hea, mis on talle kasvamiseks parim?

Ilmar Tomusk, lastekirjanik: igasugu asju on leiutatud, aga põhivajadused on samad. Maailm ei ole nii palju muutunud, maailm on lapse jaoks ikka sama.

Diana Poudel: sellist arengut nagu nutiajastu ei ole varem olnud. Lapsed käivad hoopis teises maailmas.

Ilmar Tomusk, lastekirjanik: vabakasvatus ei tähenda seda, et vanemad oma lastega ei tegele. Vabakasvatusena tõlgendatakse seda, et anname lastele nutiseadmed ja las vaatavad ise. Laps peab aru saama, et ta tegude tagajärjed jõuavad temani. See on vale, et kui me ei viitsi oma lastega tegeleda ja meil ei ole aega, siis see ei ole vabakasvatus.

Priit Sibul, riigikogulane, varsti nelja lapse isa: lapsed on kogu aeg olnud erinevad. Kuidas nendesse suhtuda? Täna on lihtsalt vabadusi, eri teid ja eksimise võimalusi väga palju ja sellest tulenevalt varasemast enam väljakutseid. Kui vanemaga on usalduslik suhe, tee, millele toetuda, on kindlus ja reeglid, see annab inimesele kindluse-julguse. Kui sul on kõik vabad võimalused, eksid nendesse ära. Reeglid on nagu trepikäsipuu. Kui komistame, midagi juhtub, on neid vaja.

Auli Õnne-Vainaru, viie lapse ema: armasta oma pere. Peab üksteist hoidma ja austama, peab hoidma kokku.

Lapse kasvatamine ja vabakasvatus - saate esimene teema stuudiosTiiu Kuurme: on suur paradokside ajastu. Praegu elatakse keset ookeanilaineid, need uhuvad sulle tuppa, teadvusse. Iga tehnoloogiline leiutis on väga järsult ja palju muutnud kasvatuse situatsiooni. See on põnev ja kõhedust tekitav. Iga asi, mis inimene saab, tuleb mõelda, mida ta ära annab selle eest. See on eksimise vabaduse ajastu. Kui enne olid teed ja sihid olemas, kuhu minna võis ja kuhu soovitati, siis nüüd võib minna kuhu iganes. Nüüd on vabadus eksida.

Milline on hea laps? Lapsed vastavad: Ei valeta emale ja isale, aitab. Hea laps saab nii olla, et kuulad ema sõna, oled viisakas, ütled "aitäh", "palun" kõikidele. Ei tohi halbu sõnu öelda. Ei tohi lüüa teist last, kui ta ei tee sulle midagi.Hea laps ei valeta, ei tee lollusi, ei eputa.

Saade algas! Kuidas peab lapsi kasvatama? Urmas Vaino küsib lastelt. Lapsed vastavad: ei tohi riielda palju. Hästi natuke tohib. Sa pead lapsele süüa ka andma: lõunal, hommikul, õhtul. Sa pead vaatama, kuhu laps läheb: äkki ta ei lähe mängima, vaid tänavale muid asju tegema. Üks vananaine lihtsalt suvalisest majast võttis akna pealt kasti. Siis läks lihtsalt edasi. Politsei võib tulla, kui kasti röövida. Ta võib jälje üles võtta. Ema peab lapsele õpetama, et laps ei tohi kellelegi valetada.

