"SUUD PUHTAKS" BLOGI: Küberturvalisus - kas meie e-valimised on ikka turvalised?

Suud Puhtaks: küberturvalisus ja e-valimised

Andres Kütt, RIA: e-valimised ei ole levinud, sest digiidentiteet oleks laialt levinud. Eestis antakse aastas kümneid miljoneid digiallkirjasid.

Erki Savisaar: e-valimiste rakendus väga spetsiifiline. Põhiseaduses valimiste ühetaolisus ja salajasus. E-valimised pole jälgitavad, pabersedelid on. Kui tekib vaidlus, pole võimalik protsessi uuesti läbi käia. Jälgitavus suurim küsimus. Kui kellelgi probleem, et keegi tunneb, et on probleem, siis ei saa öelda, et tuleb usaldada.

Hendrik Roonemaa: IT-ekspertide konsensus on võimatu, seda pole. Kui valitsust hakati moodustama, hakati seda arutama. Kas on tõestust, et nendega on mingit jama olnud? Pole? Valimised on populaarsed. Kas vaid kellegi hirmu pärast muudame seda? Valimised peavad minema sinna, kus inimesed on. Läheme edasi.

Karilaid: täna ei ole konsensust ka IT-ekspertide seas. Keskerakond ei võitle e-tervise või e-maksuameti vastu.

Veldre: Vastasseis, et Ansip asub arvutis, ei tekkinud iseenesest, vaid tekitati. Kes need nemad on? Kas Eesti valitsus teeb sohki? Või Reformierakond?

Mihkel Solvat, TÜ: Valimiskomisjon on läbipaistvuse huvides näidanud e-hääli ja paberhääli eraldi. On ka teisi hääletamisviise, valimiskasti saab koju kutsuda. Iga kolmas hääl on elektrooniline, loomulikult valijad usaldavad.

Vassil: Keskerakonnal ei ole põhjust karta, et neil jäävad hääled saamata. Hääletajad vahetavad valimistel osalemise viisi, valimisjaoskond vahetatakse arvuti vastu.

Michal: vvk kodulehel näha, millise erakonna valijad millist valimisviisi eelistavad. Kui üks erakond teatab oma valijatele, et tema arvuti sees on Andrus Ansip, siis hoiavad nad sellest eemale.

Kristen Michal: Keskerakonna tegevuse taga kalkulatsioon valijatebaasist. See on hästi negatiivne, teiste riikidega rääkides ei saa müüa kihvte pabersedeleid, müüa saab innovatiivset riiki. Sellised asjad pannakse kaalule, lootuses, et osa valijaid ei tule valima.

Taavi Martens: OECD vaatlejad käinud siin iga kord. Viimati olid üle kuu aja, alates asjade ülepanekust. Google translate'iga said kõigest aru. Said kõigest aru.

Märt Põder: e-hääletusel palju tugevaid toetajaid ja palju tugevaid skeptikuid. E-hääletuse lähtekoodi avaldamine pole piisav. Protsess toimub eesti keeles, protokoll eesti keeles. E-hääletuse riigihange eesti keeles, inglisekeelset dokumentatsiooni ei anta. See piirab maailma spetsialistide ligipääsu.

Vassil: e-hääletuse usaldusväärsus on väga kõrge.

Karilaid: täna ei suudeta ära tõestada, kuidas hääl liigub. Häält saab kontrollida tund peale hääletust. Rahvusvahelist auditit pole tellitud.

Kristjan Vassil, TÜ: kui e-valimiste lähtekood tehti avalikuks, kutsuti eksperte süsteemi ründama. Selleks korraldati eraldi üritus, kus väga avatud kaartidega räägiti eri süsteemidest. Nõrkuseid, mis välja tuli, võeti arvesse. E-hääletuse süsteem muutub ajas, seda täiendatakse ja parandatakse kogu aeg. Väide, et ekspertidega pole konsulteeritud, ei pea paika.

Karilaid: meie inimesed keeldusid kokku saamast välismaiste ekspertidega.

Anto Veldre: ühed analüütikud olid meil nagu kult rukkis, vaatasid, siis tulid hiljem avaldustega välja. ID-kaardi tarkvara suures ulatuses avalik. Välismaalt tullakse süsteemiga, kus pole ID-kaarti.

Priidu Pärna, IRL: meie seisukohalt on e-valimised tulnud, et jääda. Valitsemine teadupärast kompromisside kunst, me pole seda teemat lauale pannud, aga oleme valmis sellest kõnelema. Küsimus valimiste ühetaolisuses ja valimispäeva tähenduses.

Jaanus Karilaid: vaadates parlamendi koosseisu oleks 35-36 häält e-valimiste kaotamiseks. Praegune ettepanek lühendada aega on kompromiss. Sisse häkitakse isegi militaarsüsteemidesse. 12 aastaga pole ükski ELi liikmesriik peale Eesti seda kasutusele võtnud. Me vähendame päevade arvu ja üritame mõelda turvalisusele. 30 % koduarvutitest kaitseta. Küsimusi on. Valimistoiming peab mitte vaid olema, vaid ka näima usaldusväärne.

Indrek Saar: tahame arutelu alla panna, kas kiviaeg, kuhu oleme jäänud, paljud asjad tehakse käsitsi ja kus on kolme sorti eelvalimisi, sh e-valimine, et kas seda saab teha loogilisemaks. E-valimiste teema koalitsioonileppes.