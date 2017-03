"SUUD PUHTAKS" BLOGI: Kas panna lootus tava- või alternatiivmeditsiinile?

"Suud puhtaks" saade küsis, miks me aeg-ajalt kaotame usu tavameditsiini ja usume siis ainult alternatiivmeditsiini?

Suud aitas puhtaks rääkida saatejuht Urmas Vaino.

Saates toimunud arutelu loe blogist!

"Suud puhtaks" blogi: Kuidas suhestuvad omavahel tava- ja alternatiivmeditsiin?

Saade on lõppenud, aitäh jälgimast!

https://twitter.com/ArnoJaago/status/842117636234326020

https://twitter.com/meelis75/status/842117230812905473

Alar Krautmann: Meie ei oota raha. Me tahaksime, et tekiks mõistmine, arusaamine ja aktsepteerimine. Põhimõtteliselt on olemas ennetusmeditsiin, mis ei tööta, on operatiivmeditsiin, mis töötab hästi, ja töötaks paremini, kui raha juurde saaks. Ja siis on taastusravi pool, kuhu oleks raha juurde vaja. Meie poolt on inimesed ennetusmeditsiini juures. Igal perearstil võiks olla oma loodusravi või komplementaarravi üksus, mis aitab tema piirkonnas olevad inimesed võimalikult tervena.

Saate lõpetab kahe poole debatt. Lembi Aug: Raha kindlasti mõjutab aeg aja inimest. Raha juures tekib inimestel ka segadus. Inimese jaoks on tema mure kõige tähtsam. Inimest ei huvita, kas riigil on aega, kas on perearsti läheduses. Koostöö teatud piirides alternatiivmeditsiiniga on vajalik, peame ära kasutama ka esivanematega tarkust. Ei tohiks minna äärmustesse.

https://twitter.com/ketas/status/842116937303883776

Perearst Eero Merilind: Alternatiivmeditsiini pakkujad kasutavad võimalust, kui inimeste jaoks jääb tavalises meditsiinis aega vähemaks. Kristjan Port: Prantsusmaal on homöopaatia lubatud, see on toetatud riigi poolt, samas Austraalia ütles, et mitte mingil juhul. Riik pole alati garantii.

https://twitter.com/kkrahv/status/842115424720412673

Krautmann: Tihtipeale on tulnud teemaks see, et kas komplementaarmeditsiini praktiseerija on piisavalt kompetentne, et kas ta võiks sekkuda. Loodusravi on oma olemuselt mõeldud ennetusmeditsiinina, on mõeldud sellele, et inimene hoiaks ennast tervena. Akadeemiline meditsiin on loodud eelkõige selleks, et kiiresti inimene tööle aidata. Ta ei ole mõeldud selleks, kuidas ta terve oleks - selleks ei ole lihtsalt aega ega raha. Alternatiivravijad hoiavad inimest tervena. Kui meie läheme piiri lähedale, kus tekivad tõsised ohtlikud haigused, siis meil tekib tunne, et me siit ei julge edasi minna ja me vajame tavameditsiini kõrvale. Siin on küsimus koostöös.

Trofimova: Näiteks Prantsusmaal saavad homöopaatiliste ravimite pakkujad kutsetunnistusi.

https://twitter.com/RihoOks/status/842114645938823176

Kristjan Port: Inimeste suunamine alternatiivsete meetodite poole tekitab variantide rohkust. Õppimine tähendab vigade kaudu edasi liikumist. Traditsiooniline meditsiin hoiab seda turvavõrku, alternatiivsetel meetoditel see puudub. Tekib küsimus, kuidas tõmmata joon ohtliku ja ohutu vahel.

Eesti Pärimusmeditsiini Ühingu juht Alar Krautmann: On asjad, mis on ajaproovile vastu pidanud nagu Hiina meditsiin ja Eesti pärimusmeditsiin, ja on sellised asjad, mille kohta me ei tea, kas keegi on selle ise välja mõelnud ja kokku pannud.

Levin: Selleks, et tõenduspõhist- ja täiendusmeditsiini kokku tuua, peaksime looma süsteemi ja mängureeglid. Riiklikul tasandil ei ole nendega tegeldud. See on meie tulevik, et kokku koondada kõik meetodid, et inimene saaks ennast aidata, kui ei ole onkoloogia ja diabeedijuhtum. Aro: Keegi ei ole riigi poolt julgenud luua süsteemi, sest raske on panna kokku ja eristada šarlatane. Üks hea algatus on kutsekoda.

https://twitter.com/AnneliKannus/status/842110311524143104

Õieterapeut Mercedes Merimaa: Mina praktiseein õieteraapiat. Minu patsiendid käivad ka arsti juures. Ma arvan, et enamus, kes erinevaid teraapiaid praktiseerivad, soovitavad patsientidele ka arsti juurde minna. Mitmed teraapiad on kaasa aidanud patsiendi ravimisele.

Kristjan Port: Palju rohkem peaks tänapäeval koolitama patsiente.

Lembi Aug: Alternatiivmeditsiin peaks mingisuguse kontrolli all olema. Ka hea asi võib anda tagasilöögi.

https://twitter.com/AnneliKannus/status/842109628397809664

Anneli Talvik: Mina arvan, et kõiki arste ühendab soov, et ta saaks pärisabi. Seda teemat peaks vaatama pisut eemalt, natuke kõrvalt. Vahel ma olen mõelnud, et meditsiin sai eelmise sajandi 50ndatel uue hoo sisse ja see ajas meditsiini uhkeks. See on valdkonnaeufooria. Mulle tundub, et kui seda teemat natuke neutraalsemalt vaadata, siis me teame, kui kalliks see meditsiin on läinud. Varsti ei jõua me neid kõiki uuringuid kinni maksta. Peame jõudma sinna tagasi, et inimesed peaksid ise oma tervise eest hoolitsema. Peaksime Kõikidesse naturaalsetesse viisidesse, et haigus lähedale ei tuleks, aupaklikumalt suhtuma.

Heino Tiik: Arstidele peaks alguses ülikoolis selgeks tegema, mis on alternatiivmeditsiin.

Lastearst Ülle Einberg: Kindlasti on täna lapsevanemaid, kes saadet vaatavad, ja seega ma rõhutan, et alternatiivmeditsiinil on tagajärjed. Ma loodan, et siin ei ole šarlatane, kes pakuvad lapsele abi, millest pole kasu või vastupidi - sellest on kahju. Enne kui minna täiendmeditsiini juurde, tuleks läbi mõelda. Mina ei suhtu alternatiivmeditsiini negatiivselt - see kindlasti täiendab seda. Aga kindlasti alguses peaks ikkagi pöörduma tõendusmeditsiini poole, kui laps on haigestunud.

Adik Levin: Kõik algab sellest, kuidas koolitatakse arste ja millistesse tingimustesse on arst asetatud. Esimene asi, mida arst Hiina meditsiinis on see, kuidas inimene liigub ja millest toitub. Esimene suund on see, et inimene saaks ennast ise aidata. Meil soovitatakse kohe tablette neelata.

Katariina Liisa Martens: Inimest ei nähta kui tervikut. Täiendmeditsiini spetsialistid tegelevad inimese kui tervikuga - tegeleme tema tunnete, mõtete, elustiili ja muu sellisega.

Tiiu Aro: Ma väga toetan kahte eelkõnelenud tohtrit. Täiendmeditsiin on palju sisulisem, palju õigem ja ma arvan, et paljud tohtrid on seda oma elu jooksul rakendanud.

Anneli Talvik: Tavameditsiin pakub kohe tablette, mistõttu inimesed hakkavadki otsima abi mujalt. Teine olukord on raskete diagnoosidega. Dieetarsti Natalia Trofimova: Minul oli kõige keerulisem, et arstina ma tahtsin juurde õppida loodusravi. Käisin Saksamaal ametlikult koos arstidega loodusravi õppimas. Arstidel on tänu sellele suurem kompetentsus soovitada loodusravi meetodeid.

https://twitter.com/jarmosiim/status/842104663239450625

https://twitter.com/AnneliKannus/status/842104764724871170

https://twitter.com/KristianJaani/status/842105324068827136

https://twitter.com/AnneliKannus/status/842105782506266625

Adik Levin: Olin Hongkongis, kus ravitakse lapsi nõelraviga. See on probleem, et avalikustada mõningate alternatiivsete mediitsimeetodite artikleid. Seda retsenseerivad arstid, kellele alternatiivsed meetodid ei sobi. Tõenduspõhine meditsiin on 100-120 aastat. Aastate jooksul on korduvalt ümber mõeldud, kas näiteks lõigata mandlid ära või mitte. Aga see on normaalne, sest tõenduspõhine meditsiin otsib tõendust. Hiina meditsiin ei otsi tõde, see on 6000 aastat vana.

Spordibioloog Kristjan Port: Teadus iseenda olemuseks on tõendite läbipaistvus ja kriitika. Nõelravi kohta on tehtud 3000 teadusuuringut, mis näitavad, et tulemused on niivõrd väiksed. Me ei saa ära keelata platseeboefekti. Tiik: Me ei oska tervist diagnoosida. Kas te arvate, et kehakaal ja pikkus on tervis? See on üks formaalne näht.

Nõelraviarst Heino Tiik: Asi on keeruline sellepärast, et nõutakse tõendeid ravitulemuste kohta, aga meil puudub võimalus seda publitseerida.

https://twitter.com/jarmosiim/status/842103889302323208

https://twitter.com/JanekLuts/status/842103973985320968

Täiendmeditsiini ja loodusravi kutsekoja esimees Karl Muinast: Meil on kuus kutsestandardit, mille järgi anname välja standardi. Aastas antakse välja 30 kutsetunnistust, kokku on 150 terapeuti Eestis.

Herbaatik Irje Karjus: Paljudel on oma kogemus. Mina lähtun sellest, millega mul on kogemusi, mida ma olen pikka aega kontrollinud. Ravimtaimed on alati meie kultuuris olnud. Ravimtaimed on ka meditsiinile vastuvõetavad. MMS-iga mul kogemused puuduvad.

Onkoloog Helis Pokker: Mina ja minu kolleegid puutume kokku nende teemadega. Vähk juba diagnoosina on hirmutav ja ravi, mis ees ootab, on sageli pikk. Nii perekond kui patsient hakkavad otsima võimalusi ja kuulama kõiki. Need alternatiivsed meetodid jõuavad heal juhul meie kabinetti. Me teame, kuidas patsientide tüsistusi leevendada, aga me ei tea, mis on koostoime sellega, mida patsient meie teadmata võtab. Teine külg on psühhoemotsionaalne pool. Jooga, hingamisharjutused - organism on üks. Kui vaim on valmis, siis on kergem ka terveks saada. Varases staadiumis diagnoositud vähid on ravitavad. Aga paljud patsiendid jõuavad meile liiga hilja.

https://twitter.com/ketas/status/842102449238376459

https://twitter.com/jarmosiim/status/842102295886196737

https://twitter.com/kkrahv/status/842101490999267328

https://twitter.com/Aita_Leida/status/842102159055454215

Meditsiiniteaduste doktor Adik Levin: Alternatiivmeditsiin saab toetuse sealt, kus on kroonilised haigused. Inimesi ei saa süüdistada, inimene tahab ennast aidata. Krooniliste haigetega on probleeme. Mul on perearstidest kahju, kes ei saa kõiki aidata.

Arstide Liidu president Lembi Aug: Ma ei saa aru, kust inimene võttis, et tal olid raskemetallid sees, kui nende olemasolu pole tõestatud. Ma olen praktik

Perearst Anneli Talvik: Mina arvan, et kui patsient mulle räägib, et ta alustas MMSi kuuri, siis ma proovin temast kõigepealt aru saada, miks ta seda alustas. Ma proovin oma maailmapildi, tervisefilosoofia ja loogika põhjal aru saada, kas see meetod võis teda aidata, olla neutraalne või ohtlik. Ütlen oma arvamuse, mida ma arvan tema ravitaktikast. Minu jaoks alternatiivmeditsiin pole hea sõna. Me tahame, et patsient saaks abi võimalikult erinevate meetoditega. Ma soovitaksin kasutada sõna komplementaarmeditsiin. On palju meetodeid, mis toetavad tervise toetamist ja ravi. Arsti ülesanne on hoiatada ohtude eest.

Muusik Meelis Punder: 5-7 aastat tagasi tundsin, et selg, põlved ja hüppeliigesed teevad haiget, seedimine pole enam see. Saatus viis mind kokku inimesega, kes on pühendunud inimeste aitamisele. Tema nimi on Aigar Säde. Tema kannab sama filosoofiat, et inimene peab võtma on tervise eest hoolitsemise enda kätte. Tema pakkus välja, et ennast puhastada MMS-iga. Neid ei olnud meeldiv võtta. Kuna organism oli saastunud, tekkis iiveldus jne. Sinna kõrvale pidasin dieeti. Raskemetallid ei taha ainult dieediga nii kergest välja tulla.

https://twitter.com/E_Koht/status/842100384348962816

Terviseameti peadirektor Tiiu Aro: Alternatiivmeditsiini termin on minu jaoks defineerimata. Sinna on kokku pandud palju erinevaid asju, alates kiropraktikast, mis on toetav meditsiin. Patsient ei pea asendama oma tavalist ravi. Näiteks ka Hiina meditsiin, nõelravi - ma arvan, et see on täitsa hea, kui patsient ise sellesse usub. Heino Tiik, nõelraviarst: Ma usun, et lümfimassaaž ei kuulu meditsiini hulka. On plaanis lugeda nõelravi ja kiropraktika tavameditsiini alla.

Kadri Saks, Lastehaigla onkoloogiaosakonna juhataja: Eelistame, et otsus kasutada alternatiivseid meetodeid ei toimuks arsti selja taga. Ma ei oska pakkuda alternatiivsetest lahendusi, aga oskan nõu anda ja hinnata sobivust tavameditsiini meetoditega.

Holistilise regressiooni koolitaja Katariina Liisa Martens: Praegu on selle koolituse lõpetanud 500 inimest ja grupid on alati täis. Esimene aasta on enesearendamiseks.

Saade "Suud puhtaks" algas!