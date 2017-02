"SUUD PUHTAKS" BLOGI: Kas meie patriotismist piisab?

ETV saates "Suud puhtaks": mille eest võitleb tänane Eesti patrioot? Millist Eestit ta tahab täna ja millisest Eestist unistab tulevikus?

Saates osalenud inimesed püüdsid defineerida patriotismi ning arvamustest koorus, et paljude jaoks see isiklik tunne, millel puudub üks kindel definitsioon.

Arutlejad püüdsid patriotismi kirjeldada läbi positiivse külje ehk mis patriotism tema jaoks on, mitte mida ta ei ole.

Suud aitas puhtaks rääkida saatejuht Urmas Vaino.

Loe saate kõlavamaid mõtteid blogist!

"Suud puhtaks": Eestlus ja patriotism

Saade "Suud puhtaks" on lõppenud!

Reet Lepp: Tähistades lasteaias Eestile olulisi päevi, annab see lastele vajalikku tunnet, et isamaa-armastuse tunne hakkaks kasvama. Alusmüür luuakse lasteaias.

https://twitter.com/s11mo/status/834507388665335808

Anneli Ohvril: Eesti Vabariik 100 pakub teha oma riigis midagi paremaks. Ma arvan, et mitte keegi, kes on mingit kingitust või sündmust EV 100 puhul midagi ette valmistamas, arvavad seda tehes, et nad on patrioodid.

https://twitter.com/imremyrk/status/834506892630192130

https://twitter.com/_TiitKukk_/status/834507100910936067

https://twitter.com/uwekersna/status/834507293513412609

Ene Saar: Reaalkooli ajalugu on tihedalt seotud Eesti ajalooga ja sellest me ka homme räägime. Kui seinal on neli nime pluss õpetaja Õunapuu nimi, siis sellest rääkimata jätta ei saa. Me valime kolmanda klassi lapse, kes räägib sellest vanematele õpilastele.

https://twitter.com/AnneliKannus/status/834506315816919040

Jaak Madison: Ma tõesti armastan oma rahvust, aga samas ma ei ütle, et läti rahvus oleks kuidagi halvem.

Gustav kutsar: Armastuses suurem on austus. Kui me räägime sellest, et meil kõigil on vanemad, me tihti ei nõustu nende seisukohtadega. Me valime armastusobjektid ise, austusobjekte ei saa valida.

https://twitter.com/ArnoJaago/status/834504803178991616

https://twitter.com/KoortErkki/status/834504969768300545

Ian Karrell: See on raske küsimus, sest mul on kaks kodakondsust. Ma tunnen ennast rohkem Eesti patrioodina, aga ma ei saa öelda, et täiesti, kuna ma räägin nii vähe Eesti keelt. Ameerikas patriotism on väga erinev kui Eestis. Ameerikas ma tundsin, et seda oli liiga palju. Ma ei tundnud ennast kui Ameerika patrioot. Kui ma siia tulin, siis tundsin, et Eestist võiks saada ka mu kodu.

Urmas Viilma: Ameerika patriotismi ei ole võimalik rahvuspõhiselt üles ehitada. Sinna tulebki iga muuseumi juurde panna riigilipp.

https://twitter.com/indrekli/status/834504046107037696

https://twitter.com/ArnoJaago/status/834503523031212036

Mati Heidmets: Patriotismi ja saab olla liiga palju ja liiga ohtlik. Kui kõik Euroopa riigid oleksid sama patriootlikud nagu Iisrael, siis oleks see õnnetus Eruoopale. Kahe jalaga patriotism on tähtis, kus me peame oma riiki tähtsaks, aga teeme ka koostööd.

Anneli Ohvril: Mulle tundub, et me mõtleme selle endale liiga keeruliseks. Patriotismi aetakse tihti segi sellega, et see on äärmuslus. Minu jaoks on patriotism hästi selge. See on hoolivus, ma tõesti hoolin oma riigist ja ma olen valmis selle nimel ka midagi tegemata ilma tasu saamata. Ja seda ei pea välja teenima.

Peeter Vihma: Riigivõimu ja inimeste vastandumine, sest võim jäigastub ja võimuga tuleb tegeleda. Ma arvan, et Rail Baltic on näited sellest, kuidas tänapäeva ühiskonnas on meil surve muutuda klientideks tänapäeva ühiskonnas. See vastandumine tekib seoses sellega.

https://twitter.com/KoortErkki/status/834502290555928576

https://twitter.com/PeepLillemagi/status/834503107686064131

Imbi Paju: See, mis minu jaoks ajaloos on, ei ole ainult kannatus. Aga me peame ka halvaga tegelema. Me peaks õppima tundma, mida tähendas küüditamine. Me peaksime andma endale armu. Me ei pea rääkima, et meil on väga raske ajalugu.

Peeter Perens: Paljudest sõnavõttudest kumab läbi tolerants. Kui inimene armastab oma ema ja oma isa, siis me ei saa talle seda pahaks panna. Samamoodi on rahvusega. Me ei saa pidada oma rahvust teistest paremaks. patriotism ei ole marurahvuslus. Patriotism on tugev sõna ja võib-olla tuleneb see ajaloost ja ta on omandanud selle agressiivse varjundi. Isamaa-armastus on see väljend, mida me võiksime rohkem kasutada.

Maris Jõgeva. Juurte asemel saame ehitada niidikesi, rohkem vaadata oma inimeste poole. Meil on ühised eesmärgid ja huvid. Kui me ise otsiksime koostöökohte, siis ma arvan, et see sama Eestimaa-armastus leiaks rohkem väljundeid.

https://twitter.com/_TiitKukk_/status/834501757363429378

Heiki Hanso: Minu isamaa-armastus tekkis alles siis, kui ma läksin Inglismaale elama.

Heiki Hanso: Patrioot võib olla oma külaseltsist, kes teeb paart vahvat üritust, aga patrioot on ka see, kes ostab poest Eesti muna teadlikult. See tähendab ka aumehelikkust ja riigi ees kohustuste täitmist.

Ene Saar: Kindlasti on oluline side ajalooga. Kui ma kõnelesin oma kolleegidega, siis nad panid mulle südamele, et koolis on mitme rahvuse esindajaid ja see teema kõnetab kõiki erinevalt.

https://twitter.com/AnneliKannus/status/834501031245520897

Teele Pehk: See, et vastandumist on palju, on omamoodi ressursi raiskamine. Peaksime rohkem keskenduma ühistele eesmärkidele. Aktiivsus millegi vastu võitlemisel näitab, et see on hea, kuna inimesed hoolivad. Meil võiks olla rohkem tarkust kollektiivset tarkust ära kasutada.

Peeter Oja: Kui keegi räägib Eestis propagandast, siis see ajab naerma mind. Teisel pool toimuv on kujuteldamatu. Mis puutub ajalooteadmisse, mis on mõistetav ja normaalne, et rahvas teab oma ajalugu. Edasiminekut takistab minevikku vaatamine. Me peaksime vaatama tulevikku ja laskma minevikul toetada meie selga. Patriotism on olnud minu jaoks loomulik. Kõige kenam eestlase määratlus on Ain Kaalepilt: Eestlane ei ole mitte siniste silmade ja heleda peaga, vaid eestlane on see, kes räägib eesti keelt ja kellel on Eesti meel.

https://twitter.com/irvitaja/status/834499470490497024

Valdur Mikita: Ma mõtlen nende inimeste peale, kes võitlevad Rail balticu vastu. Ühelt poolt võitlevad nad oma metsa ja maa eest. Mets on pühapaik. Kui neile öeldakse, et nad on Kremli poolt orki tõmmatud, siis tekib küsimus, kuhu see patriotsim kadunud on. Väärtuskonflikt on läinud plahvatusohtlikult suureks. Inimesed on läinud ka sisekonflikti. Kui sa oled patrioot, siis sõidab sinust üle Eesti propaganda. Sellest on kõige raskem aru saada. Küsimus on, kuidas positiivset patriotismi tõlkida riigiteaduseks, et riik jha rahvas oleks ühel pool, mitte ei moodustaks vastasleere.

Aivar Kivisiv: Patriotismi üks aste võiks olla ajateenistuses käimine ja kaitseliitu astumine.

https://twitter.com/NitovSten/status/834498729394724866

Peeter Vihma: Patriotismi kollektiivne või oluline aspekt, mis meid ühendab, on kodanikuks olemine. See tähendab tsiviliseeritud käitumisviise, kuidas me saame erimeelsusi lahendada. See võiks olla patriotismi tuumaks, mis oleks kollektiivne, mis meid ühendaks, mitte meie isiklikud tunded.

https://twitter.com/kottas15/status/834497332070776840

https://twitter.com/KristianJaani/status/834497400525963264

https://twitter.com/_TiitKukk_/status/834497980656926720

Aro Velmet: Minu jaoks on on raske Eestit ette kujutada ilma Juri Lotmani ja Eri Klasita, mistõttu selle alalhoidlikkuse osas ei peaks niipalju muretsema.

Madison: Mina nimetaks "hirmu" alalhoidlikkuseks. Tuleb vaadata ajalukku, see on olnud kirju, raske ja traagiline. Seetõttu vaatame ajalukku ja mõtleme enne, kui mingi sammu astume. Kui vaadata Iisraeli patriotismi, siis ei ole võimalik öelda, et sa oled liiga palju patrioot. See ei ole võimalik.

Annela Laaneots: Mul on mulkide, võrokeste jt rääkides, et kui inimestel on juured sügavalt maas, siis nende patriootlikkus on suurem ja hirm kaob ära, sest see tunnetus on olemas. Võiks tugevdada eri osasid, siis nende kogum annab Eesti patriootlikkusele juurde ja vähendab hirmu.

Imbi Paju: Olen viibinud erinevates riikides ja kohtunud juutide ja baltisakslastega, kes on kõik patrioodid. Veneusulised on samuti patrioodid. Okupatsioon rikkus ära selle tasakaalu. Lugesin Müürilehest, et venelaste jaoks on okupatsioon halb sõna. Ma leian Ida-Virumaal noortega suheldes hea keele. Ma küsin nende pere mineviku kohta, ma räägin nendega meie-vormis. Patriotismi on Eestis küll, aga kuidas me sõnastame ja näeme seda. Enne sõda me võime räägime, et meil oli halb president, aga meil on hea vähemuspoliitika.

Helen Tammemäe: Hirmu on liiga palju. Inimesel, kellel on palju hirmu, võib väljenduda patriotism väljenduda kedagi välistades. Hirmuga seoses toimub endassesulgumine, eemaletõukamine. See on tulnud keerulistest aegadest. Minu generatsioon avatum, sest me ei oska seda hirmu tunda.

Kont: Minu arvates on patriotism väga isiklik ja subjektiivne tunne. Me võiksime rääkida sellest positiivselt. Võib-olla on ka see patriotism, et me ei välista teiste definitsioone.

Hannes Kont: Mõneti on patriotism on see, et me siin oleme - räägime koos patriotismist üksteist austades. See on nii heas kui halvas. Saame oma igapäevaste tegudega näidata üles hoolivust oma kodumaa vastu - prügi maast korjates, noomides kedagi. Mina loon tingimusi, et me saaksime siin kasvada ja äri teha. Me peame patriotismi ka tegudes näitama.

https://twitter.com/Natter911/status/834495719885111296

Imbi Paju: Kui ma nägin 1918. aasta manifesti, siis seal oli kirjas, et eestlus on suurem, kui me mõtleme.

Sten-Kristen Alekšanin: Patriotistmi ei saa peale sundida. Linda Lainvoo: Meie pärand on erakordselt suurest hulgast erinevatest kihistustest, mis on siia tekkinud pika aja jooksul erinevate rahvaste ja aegade jooksul. Ei ole puhast eestlust, me oleme kujunenud erinevate mõjurite toel.

https://twitter.com/EIK_anneta/status/834494993071034368

Imbi Paju: Vigade tegemine on inimlik - kõik teevad vigu. Mulle tundub, et meil on tihti süüdistamise mentaliteet. Kuna ma olen väga sügavalt tegelenud lähiajalooga, siis tundub, et tegemist on rahvakohtuga. Me võime armastada Eestit ka nende asjadega, mis on valesti läinud. Me peame rohkem mõtestama, mitte sildistama.

https://twitter.com/_TiitKukk_/status/834494476232097792

Aro Velmet: Üsna kriitiline on ka see, et me vaataksime samavõrd täpse pilguga ka ajaloo tumedamat poolt. Kõiki asju ei peaks mälestussammastesse raiuma. Minu jaoks on olulisem rääkida ka neist asjadest, millest me heameelega ei räägi, aga need tuleb läbi vaielda. Madison: Riiki tugevdab see, kui me räägime meie nõrkustest. Et vabadust hoida, tuleb vältida kõiki vigu, mida oleme teinud. Peame jälgima, kuidas läheb kaasmaalasel.

https://twitter.com/Leisiquilter/status/834493689401585664

https://twitter.com/indrekli/status/834493394105856000

Urmas Viilma: Ei ole võimalik armastada kedagi, keda sa ei tunne. Küllap on patrioodid need ühe asja eest seisjad, kes omavad ühte ja sama lugu või vähemalt põhijoontes sama lugu. See lugu tähendab nii tänast päeva, aga ka minevikku vaatamist. Et olla Eesti patrioodid, siis tuleb kindlasti mängu ajaloo tundmine, teadmine ja jagamine, aga ka täna toimuva omandamine.

Vladimir Svet: Minule jääks eestlase poolt defineeritav patriotism teistsugune. See ei ole minu jaoks see, et ma iga päev tulen koju ja ütlen, kuidas ma isamaad armastan. Mina arvan, et patriotism on see, kui inimene elab maa seaduse ja põhiseaduse järgi. Riigi jaoks kõige parem on see, kui igaüks teeb oma tööd, hoolitseb kooli eest läbi õpilasesinduse eest jne. Patriotism ei ole see, mida me peaksime manifesteerima. See on inimese seesmine otsus ja ta ei pea kellelegi midagi tõestama.

https://twitter.com/JohnBonn1/status/834492326017896448

https://twitter.com/kkrahv/status/834492574723407880

Jaak Madison: Minu jaoks on patriotism segu kõigist Treffneri õpilaste arvamustest. Patriotism on see, kui inimene tuleb tagasi Eestisse, et tema laps saaks õppida eesti keeles. Patriotism on see, kui inimesed tulevad paraadile, et tunda uhkust oma riigi üle. Patriotismi ei ole kunagi liiga palju, sest kui me räägime muutuvast maailmast, siis ei saa sassi ajada imperialismiga. Patriotism tähendab seda, et me töötame eelkõige oma riigi heaks, arvestades ka meie naabreid.

https://twitter.com/vanatoriseja/status/834491674726395904

Mati Heidmets: Patriotism on tunne, ta ei ole mingi asi, mida katsuda saab. Sellel on minu arvates kaks jalga: üks on kodumaa-armastus ja teine jalg on globaalne vastutustunne. Kui üks jalg on puudu, siis see patriotism on puudu. Ühelt poolt väärtustab inimene seda, mis tal kodus on, ja teiselt seda, mis ta ümber on. Ma arvan, et me oleme täna päris hästi tasakaalus, aga kui me vaatame Euroopa inimeste tundeid, siis pendel on oma riigi suunas liikumas. Väikestele riikidele ei ole see rõõmustav sõnum. Kui me kujutame ette Euroopat, kus kõik on väga kõvad patrioodid ja tegelevad sellega, mis omal maal tähtis on, siis on keeruline oodata, et mõned sõdurid tulevad Tapale. Liigne endassesulgumine ei ole väikeriikidele hea. Kahe jalaga maas olev patriotism on hea.

https://twitter.com/Hens1/status/834490851514576897

https://twitter.com/TaroIgor/status/834490966358765571

Aro Velmet: Defineerime patriotismi kõik eri viisil. Minu jaoks on oluline see, et kui me räägime isamaa-armastusest, siis ma mõtlen nagu isaarmastusest, sest mul on ainus isa ja ainus riik. Piir jookseb minu jaoks sealt, kui me hakkame pidama ühte riiki paremaks teisest mingil objektiivsel tasandil. Ma saan aru, et mina armastan Eestit ja jaapanlane Jaapanit.

Endine käsipallur Riho-Bruno Bramanis: Tahtsin Jaapanist koju tulla, kuigi jaapanlased ei tahtnud üldse koju lasta. Minu lapsed hakkasid mõtlema jaapani keeles, aga ma tahtsin, et neist saaksid eestlased ja seetõttu pidin koju tagasi tulema.

Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilased patriotismist: Õige patrioot seisab oma kodumaa väärtuste ja kaasmaalaste õiguste eest. Patrioot on hea kodanik. Õige patrioot on inimene, kes olles oma kodumaast eemal, mõtleb selle peale ja igatseb oma kodumaad. Patrioodil tekib eriline tunne, kui kuuleb isamaalist laulu. Patrioot on see, kes läheb välismaale õppima, aga tuleb tagasi kodumaale. Oleme vahel ka liiga patriootlikud, see kipub fašismi poole. Võiksime natuke vähem patrioodid olla. Meie patriotism on võrreldes teiste riikidega eriline. Inimesed ei saa aru, miks ma olen uhke oma lipu üle.

Ott Karulin: Ma ei vastandaks missioonitunnet ja patriotismi.

Tarmo Kruusimäe: Neil, kes patriootidele viltu vaatavad, on põhjust häbeneda. See tuleb perest. Õnneks päris paljud lapsed häbenevad selliseid vanemaid, kes sellist eeskuju annavad.

Setomaa endine ülemsootska Annela Laaneots: Meil ei ole mingit probleemi olla samal ajal nii seto kui Eesti patrioot. Tugev seto patroodiks olemine tugevdab ka Eesti identiteeti.

Noorkotkas plaanib minna 24. veebruaril lippe jagama. Tema jaoks on patriotism isamaa-armastus. Ta arvab, et tema on suurem patrioot kui tema isa.

Saade "Suud puhtaks" algas!

https://twitter.com/UVaino/status/834393671541911552