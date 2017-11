"SUUD PUHTAKS" BLOGI | Filosoofia lektor: vaktsineerimisvastased toetuvad ärihuvidega teadlase uuringule, mis osutus hiljem võltsinguks

"Statistiline fakt ütleb, et Eestis kasvab vaktsineerimisest keeldujate ja vaktsineerimata laste arv. Miks see nii on, mida me peaksime ja mida tahaksime vaktsineerimise kohta teada? Need küsimused saavad läbi arutatud," ütles Vaino esmaspäevases videopostituses sotsiaalmeedia vahendusel.

Põhiliseks aruteluks küsimus, kas vaktsineerimine võib olla seoses autismiga. Kohal oli kolm lapsevanemat, kes kahtlustavad, et see nii võib olla, sest nende lapsel ilmnesid peale vaktsineerimist autismi tunnused.

Telegrami peatoimetaja Mariann Joonas oli saatesse toonud ka väljavõtte USA uuringust, milles olevat kirjas, et autism võib olla üks kõrvalnäht. Peagi osutus see siiski valeinformatsiooniks ja vaktsineerimise pooldajad jäid saate lõpuni seisukohale, et autism ei ole seotud vaktsineerimisega.

Filosoofia lektor Holger Kiik aga ütles, et autismi ja vaktsiini seoste alged tulevad teadlasest, kes tegi oma uuringu, mis osutus hiljem võltsinguks. "Kas me võtame siis oma teadmised ärihuvidega teadlaselt või sadade tuhandete lapse peal tehtud hilisematest uuringutest, mis näitavad et seost ei ole?" küsis ta.

Saates räägiti ka sellest, kuidas peaks lapsevanem teadma, mis võivad olla vaktsineerimise kõrvalmõjud. Lapsevanem Koidu Boza sõnul ei olnud tema näiteks teadlik, et arstilt midagi küsida võib.

Arstide esindaja aga julgustas saate vahendusel kõiki inimesi igasuguse meditsiinilise info kohta näiteks oma perearstilt küsima.

Vaktsineerimise teemal oli ka tänase "Pealtnägija" avalugu, kus kolm autismi diagnoosiga lapse ema seostasid rasket haigust just vaktsineerimisega. Nende sõnul olid nende lapsed enne vaktsineerimist täiesti terved. Arstid ja teadlased aga seost ei näe.

Saates esitati vaktsineerimise vastaste kolm põhilist argumenti:

"SUUD PUHTAKS" BLOGI | Miks kasvab vaktsineerimisest keeldujate arv?

Selline oli tänaõhtune saade. Kohtume uuesti juba poolteist tundi varem kui nädala pärast.

Ungerson küsib, miks üht vaktsiini enam ei müüda, ehkki teda vahepeal müüdi. Ravimiamet: Me saame tagasi võtta.

Ungerson: Siis jääb ikkagi lahtiseks, mis temaga juhtus.

Tõepoolest - vastus sellele kõlas juba varajases saateosas.

Oona: autismid ja vaktsiinid on nii läbi uuritud.

Kristjan Ungerson - autisti vanem: Tegime viisikvaktsiini - oleme veendunud, et laps sai vaktsineerimiskahjustuse. Kogu protsessi käigus ei ole perearst ega meditsiiniasutused süvenenud meie lapse probleemi. On raske uskuda, et vaktsiini tagajärjed on kontrollitud. Vaktsiini kasutusjuhendis on kirjas, et tagajärgi on raske tuvastada. Küsiksin - kuidas ma saan kinnitust, kas on vaktsineerimiskahjustus või mitte. Tal on autismispektri häire.

Lutsar: Eesti numbrid on väga head. Meil on üle 90 protsendi lapsevanemaid, kelle lapsed on vaktsineeritud. Itaalias-Prantsusmaal need protsendid on oluliselt madalamad.

Kadri Kõusaar: Kui karja immuunsus läheb alla lubatud normi, oleks see vajalik.

Kristjan Port: On riike, kus tehakse vaktsineerimine kohustuslik, nagu Horvaatia. Seaduse eesmärk ei ole firmadele raha teenida, vaid see, et kui vanem ei oska otsust teha, teeb selle ühiskond.

Joller: Kui on ära tõestatud, et vaktsiin ei põhjusta autismi, aga inimene soovib midagi muud uskuda, siis tal on alati see vabadus. Kui arst kohtab seda inimest, kes usub seda, tekib hirm, et ema ei tee lapsele head otsust.

Joonas ütleb, et talle on kirjutanud kümned inimesed, et arstid neid narrivad.

Mariann Joonas: Miks vaktsiinist keeldujaid narritakse?

TÜ kliinikumi laste infektsioonihaiguste arst Eda Tamm: Tänapäeval on kõik võimalused lapsi uurida ja kui lapsel on pantud autismi diagnoos, siis praegusel hetkel saate nendele küsimustele ammendavad vastused spetsialistidelt.

Koidu Bozu: Ma ei ole süüdistanud vaktsiini, ma kahtlustan seda. Nüüd tean, et saab ka kõrvaltoimetest teavitada.

Filosoofia lektor Holger Kiik: Autismi ja vaktsiini seosed tulevad teadlasest, kes tegi oma uuringu, mis osutus hiljem võltsinguks. Kas me võtame siis oma teadmised ärihuvidega teadlaselt või sadade tuhandete lapse peal tehtud uuringutes,t mis näitavad et seost ei ole?

Mariann Joonas: Kui ühel emal on laps haige, siis tema jaoks ei ole need miljonid inimesed päästetud.

Kõusaar: Miks me ei räägi nendest miljonitest eludest, mida on vaktsiinid päästnud. Mõnel on kõrvalmõjud, kas me nüüd läheme tagasi koopasse?

Joller: Valu süstimiskohas võib olla kuni 72 tundi. Lutsar: Kõikide vaktsiinidega on kirjeldatud kõrgekõlalist nuttu. Kui kestab päevi, tuleb perearstiga arutada, mida järgmise doosiga teha.

Arstid: Süstikoht võib jääda valusaks. Aga oksendamine ja ekseem on pigem kokkusattumus.

Pille Ilves on samuti tabelid kaasa võtnud, kus on kirjas, et ebaharilikku nuttu on peale vaktsineerimist esinenud. Arstid, kas seda nuttu on uuritud?

Terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri - mina vaktsineerisin end, tabas mind gripp ja haigus kulges väga kergelt. Sain teada, et ka vaktsiini mittetoimimine on kõrvaltoime. Sellest tuleb teavitada ravimiametit ja seda saab teha ise. Pange see info, mida te teate ja teiega võetakse ühendust.

Koidu Boza ütleb, et lapsevanem ei oska selliseid asju küsida.

Joller: Meditsiinis on kaks poolt - meedik ja patsient. Alati võib küsida infot, mida antakse.

Lutsar: Need kombinatsioonid on viimseni ära uuritud.

Koidu Boza: Kui osta rohtu, on pikk infoleht, kus on kirjas, mida ei tohi kombineerida. Vaktsiine ka segatakse kokku. Kas on täiesti kindel, et võib neid kombineerida ikka.

Ravimiameti esindaja: Vaktsiin on ennetav ravim. Vaktsiinid on kõige ohutumad ravimid. 45 kõrvaltoime teatist saime eelmisel aastal, kokku müüdi 366 000 annust. Suurusjärgud on muljetavaldavad erinevad. Kui tõsised need olid - valdav osa oli kerged kõrvaltoimed. Seitse olid tõsisemad, kuid see, et arst saadab kõrvaltoime teatise, siis see ei tähenda kohe kõrvaltoimet, vaid et midagi pandi tähele peale vaktsineerimist. Seda tuleks statistiliselt teaduslikult analüüsida.

Oona: Alumiiniumühendeid on. Kuid seda on vaja vaktsiini toime jaoks. Selle kogus on väike ja on tehtud uuringuid, et alumiinuimi tase veres ei tõuse. Alumiiniumit on väliskeskkonnas väga palju.

Vaino püstitab küsimuse, millistes vaktsiinides on elavhõbeda ühendeid. Oona ütleb, et mitte üheski.

Eakas pensionär rääkis "Uudis+" saatele, et tema laseb end kogu aeg süstida. Ka oma lapsi. Ja nemad on alati terved olnud. Vanemad inimesed peavad tema sõnul laskma kindlasti end vaktsineerida.

Läheb kergele pausile, esitatakse säutse. Aga meil käivad säutsud kogu aeg.

Lutsar: Aastal 2017.. oleks tore, kui teaks, kellel tekib haigus, võiksime vaktsineerida ainult neid. Kui teaksime, kellel tekivad kõrvalnähud, võiksime need vaktsineerimata jätta. Aga see on ideaalmaailm. Võimalik, et kõrvalmõjude puhul on ka geenid taga. Need uuringud on alanud, aga need on nii varajases järgus, et pole veel tulemusi.

Vaino: Kui hästi me võime prognoosida üldse neid kõrvalmõjusid? Kas see on prognoositav vastavalt lapse arengule, eripäradele?

Koidu Boza ütleb, et tollal ei osanud ta küsida vaktsiinide kõrvalmõjude infolehte. "Öeldakse, et korraline vaktsiin tehakse ära, aga mida ta sisaldab, seda ei tea."

Meditsiiniõiguse ekspert Ants Nõmper selgitab, miks kõrvaltoimete ja ohtude nimekiri ravimitel nii pikk on - kuna hagejad on kõik, tuleb kõik kirja panna, et oleks millele toetuda.

Joonas ütles ennist, et on olnud juhtumeid, kus arst naerab patsiendi välja. Ummelase sõnul on võimalik alati leida teine arst, kes on koostööaltim.

Joller: Meie jaoks on oluline, et patsiendid oleksid terved ja kõik toimuks turvaliselt. Meie eesmärk on, et inimesed oleksid terved. See diskussioon peaks olema sõbralik.

Lutsari sõnul tuleneb see sellest, et ju siis kliinilises uuringus oli kellelgi autism, hiljem võis välja tulla, et need pole omavahel vaktsiiniga seotud.

Tuleb välja, et see ikkagi pärineb aastast 2005 ja sel pole teaduslikku põhjendust.

Mariann Joonas Telegramist printis välja USA ravimiameti lehelt välja vaktsiini infolehe. "Siin on kirjas, et vaktsiini üks kõrvalnäht võib olla autism."

Joller: Vaktsineerimine käib tervisekontrolli käigus, misjärel tehakse otsus vaktsineerimise kohta.

Perearstide seltsi juhatuse liige Karmen Joller: Perearstid käivad koolitustel ja arstid jälgivad ka ravimite koosmõju.

Vaino küsib, miks autismi praegusel ajal rohkem tuvastatakse - kas seda ongi rohkem või lihtsalt märgatakse rohkem. Perearst Oona: Me näeme teda rohkem ja kriteeriumid on laienenud. Autismispekter on laienenud.

Lapsevanemal oli ees juba kerge muie - ei tema seda arsti juttu usu.

Oona: Vaktsiin ei mõjuta närvisüsteemi, ainult immuunsüsteemi.

Autistliku lapse vanem küsib, et kuidas siis nii on, et diagnoosi järgi tema laps ei pidanud enam arenema, aga vaktsineerimata jätmise järel hakkas laps jälle arenema. Oona selgitab: Osad autistid võivadki areneda.

Autistliku lapse vanem Marit Ummelas: Minu laps oli vaktsineerimata ja mitte autismihirmus. Mina ei süüdista oma lapse autismis mitte kedagi. Võin öelda omast kogemusest, et vaktsiiniga ei ole autismil mingit pistmist.

Perearst Marje Oona: Autism on 80% ulatuses geenides. Samas ei saa tihti diagnoosida, missugustel geenikombinatsioonidel tekib autism.

Lutsar saab oma loetud teaduskirjandusele toetudes öelda, et autism ja vaktsineerimine ei ole seotud.

Mikrobioloogia professor Irja Lutsari sõnul on arstid, ka tema, saanud ähvardavaid e-maile, mistõttu ei julge arstid tulla välja oma argumentidega. Vastused Koidu küsimustele on eitavad ja mis põhjustab autisti, seda selle saatega teada ei saa.

Koidu: Tahaks teada ka seda, kas vaktsiinid on ikka 100% ohutud.

Lapsevanem Koidu: Meil oli konkreetne näide, kus peale vaktsiini hakkas laps meeletult karjuma. Nelja lapse emana ma nägin, et see ei ole normaalne. Tekkis lööve ja laps hakkas meeletult oksendama. Laps pandi tilgutite alla. See paneb kahtlema. Tahaks kuulda selget vastust - millest tuleb autism?

Teine lapsevanem räägib, et tema lapsel autismi diagnoosi enam ei ole. Tema lapse puhul jäi kasvukõver seisma just siis, kui lasi teda vaktsineerida.

Kaks lapsevanemat, kes "Pealtnägijas" juba esinesid, võtavad algatuseks sõna. Üks lapsevanem oletab, et just vaktsineerimine on süüdi tema lapse raskes haiguses.

Säutsusi valib saate poolt väitlusseltsi liige Heiki Viisimaa

Sissejuhatuses mainitakse, et vaktsineerimisest keeldujate ja vaktsineerimata laste tõsist kasvu.

Ja saade on alanud.

Kõusaar ise on ka saates kohal.https://www.facebook.com/kadri.kousaar/posts/10155134008311586#w=500

