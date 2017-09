"SUUD PUHTAKS" BLOGI | Autokooli juht Indrek Madar: mees, kes on võtnud pitsi viina, ei ole sama mees, kes ta oli enne

"Suud puhtaks": Miks on liikluses iga päev tuhandeid purjus autojuhte?

Indrek Sirk: Milleks meile üldse seda alkoholi vaja on?

Andres Lehtmets: Ravisüsteem suudab aidata neid, kel on motivatsioon ravi saada. Nendega peab ka tegelema. Lähedased ja töökeskkond on olulised. Sotsiaalmeedia ja eliidi eeskuju on teedrajav. Ühte võluvitsa ei ole, aga me peame tegelema kõikide suundadega. Viimaste aastatega on asi paremaks läinud.

Ametnikud võivad teha igasuguseid võimlemisharjutusi ja teadlased teste, aga lähedaste roll on kõige suurem. Sekku!

Liikluspsühholoog Gunnar Meinhard: Üks asi, mida Euroopas kasutatakse, on ka vastutuse jagamine töötaja ja tööandja vahel. See kaasab oluliselt suurema hulga inimesi, kui meie lähikondlased. Kui juhtub, et töötaja põhjustab tööandja sõidukiga purjus peaga õnnetuse, saab ka ettevõtja, kes pole midagi ette võtnud, karistada.

Einar Hillep: Seadus, mis 1. novembril jõustub, siis me ei räägi ainult karistuste karmistamisest. Tähelepanu väärib ka kampaania, mis aitaks muuta hoiakuid muuta.

Maanteeameti peadirektor Priit Sauk: Meie toetaksime ideed paigaldada autodesse alkolukk. 90 protsenti juhtidest on mõjutatavad karistustest ja ennetustööst.

Taksojuht Lembit Poolak: Mulle meeldib maanteeameti ennetus "Sõida kaine peaga". Ma arvan, et karistus peaks järgnema koheselt. Efekt tuleb, kui istud korra kinni. Kui sul on meditsiiniline probleem, siis tuleb suunata nad sinna.

Martin Kukk: Peaksime suunama oma tähelepanu ennetustööle. Kui noored teadvustavad, kui suure kahju nad peavad ka rahaliselt katma, siis ehk muudab see midagi.

Anneli Sammel: TAI on käivitanud ka kaks teenust perearstidele. Oleme koolitanud 500 tervishoiutöötajat, kes on õppinud läbi viima küsitlust. Inimestega tegeletakse süsteemselt.

Le Vallikivi: Esmatasandi tervishoiu kaasamise juures oleme suure sammu edasi teinud. Tervisetõendi juures peavad inimesed täitma ka lahtri, kus küsitakse tema alkoholi tarbimise harjumuste kohta. Inimesed täidavad seda päris ausalt, tegelikult inimesed tahavad, et keegi nende käest küsiks. Kui me näeme seal suuri ja väga suuri probleemi, teame, kuidas meie ise toimetada saame või kuhu inimene edasi saata, kui me ise hakkama ei saa. Me saame inimeselt küsida, kas ta on valmis probleemiga tegelema.

Tiia Pertel: Riskihinnang saab olema abivahend, kuidas inimesi mõjutada.

Triinu Täht: Selle probleemiga tegelemine on sotsiaalministeeriumis töös.

Rohkem struktueeritud ja korraldatud ravisüsteemi ehitame alles üles. Meil on eeskätt inimeste puudus, mitte niivõrd muu ressursi puudus. Praeguse süsteemi järgi, kui inimene pöördub arsti juurde, siis ei saa ta autojuhilubade jaoks vajalikku tervisetõendit

Indrek Madar: Kui me räägime esimesel korral jala ukse vahele saamisest, siis see on tagajärjega tegelemine. Meil oleks vaja leida võimalus, kuidas need inimesed varem tabada, kes võiksid minna joobes peaga rooli.

Tüllinen: Tuleb saada jalg ukse vahele juba esimesel korral, kuna põhjused on tihti meditsiinilised.

Krister Tüllinen: Oleme aasta aega vedanud projekti, kus oleme pakkunud joobes juhtidele võimalust, et karistuse asemel nad pöörduvad meditsiiniasutusse, kus nad teevad kindlaks, kas neil on meditsiiniline häire. Tulemus on see, et 120st inimesest 3/4 on hinnatud ravivajajateks.

Kalmer Tikerpe: Neid, kes on korduvalt kriminaalses joobes vahele jäänud, on 50-60.

Indrek Sirk: Šokivangistusega murtakse lahtisest uksest sisse. Kaks kolmandikku kriminaalses joobes tabatud juhtidest veedavad paar ööd arestimajas.

Andres Lehtmets: Alkoholism on haigus. Joobes juhtimine võiks olla sümptom, aga seda ei võiks absolutiseerida. Mul on patsiente, kes ei astu kunagi joobes peaga rooli. Karistusega me psüühikaprobleeme ei ravi.

Alan Rüütel: Kui me karistust kohtult küsime, siis me kaalume kõiki alternatiive. Meie eesmärk prokuratuuris ei ole inimesi vangi saata.

Krister Tüllinen: Šokivangistus on üks asi, mis muutub. See hakkab tabama kriminaalses joobes tabatud juhte, kes on varem pannud toime samaliigilise kuriteo. Veel olulisem on see, et me loome võimaluse rakendada elektroonilist alkoholijoobe kontrolli. Lühiajalist vangistust saab asendada elektroonilise järelevalvega. Oleme koos prokuratuuriga rakendamas võimalust, et esmakordsed joobes juhid saavad võimaluse tingimuslikuks karistuse kustutamiseks.

Rasmus Lahtvee: Ühelt poolt teeme ennetustööd, aga teiselt poolt näitab reklaam, kui popp see on.

Marek Ranne: Kogukonnal on kohustus sekkuda. Kurvad sündmused jääksid olemata, kui sõbrad julgeksid sekkuda. Oma isikliku eeskuju ja autoriteediga saaksime õnnetusi ära hoida.

PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo: Sünnist surmani saadab meid Onu Alko, nt lastešampused.

Tiia Pertel: Kogukond saab olla abiks, et joobes peaga rooli istumise otsust ei sünniks. Oluline on ennetusega alustada varem kui siis, kui inimesed on täiskasvanud. Küsimus on, kuidas me ühiskonnas neid teemasid käsitleme, mõjutab ka noorte hoiakuid ja suhtumist. Viimase uuringu kohaselt selgus, et 15-16-aastaste noorte seas on 13 protsenti poistest joobes peaga mootorsõidukit juhtinud. Oluline on töö nendega, kes on jäänud vahele, aga ka varasem ennetus.

Madar: Mees, kes on võtnud pitsi viina, et ole see mees, kes ta oli enne pitsi võtmist.

OÜ Autosõit juhataja Indrek Madar: Joobes juhtimine ei alga rooli istumisest. See on planeeritud juba kuu aega varem, kui selgub peo tähtaeg ja võetakse vastu otsus peole autoga minna.

PPA juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe: Ka meil on 0,2 promilli lubatud. Miks juhid istuvad joobes peaga rooli? Ühiskond tolereerib seda, välja arvatud kriminaalses joobes rooli istumine.

Sirle Loigo: Paljudes riikides on ka see praktika, et kui sa satud liiklusõnnetusse, siis on nulltolerants. Ehk see on sinu risk.

Gunnar Meinhard: Erinevad Euroopa riigid püüavad tuua promillimäära allapoole. Üks hea näide, kuidas püütakse Saksamaal joobes juhtimisega tegeda. Saksamaal on joobes juhtimine karistatud alates 0,3 promillist.

Meelis Telliskivi: tegelikult on olukord selline, 0,5 kehtiv Euroopas tavajuhtidele. Kui räägime professionaalidest ja algajatest, siis neil on nulltolerants.

Jako Salla: Ei soovi seda debatti avada, aga me peame mõistma, kuidas inimesed mõtlevad.

Jako Salla: Mõned inimesed ei pruugi süsteemile sellepärast alluda, et teistes riikides on lubatud joobe piirmäär teine kui mujal Euroopas. Kui inimeste igapäevakogemus on selline, et temaga midagi juhtu, siis nad lähtuvad pigem sellest, kui teaduslikust teadmisest.

Vandeadvokaat Indrek Sirk: Mõnikord jääme karistustega hiljaks. Karistustega anname esialgu liiga palju andeks. Inimene läheb ootamatult pikalt vangi. Kuni poolteist promilli joobes olnud isikud saavad igal juhul karistada. Kriminaalkaristustega jääb inimestel sageli mulje, et nad polegi karistada saanud. Tingimisi karistus ei anna inimestele signaali, et nad oleksid karistada saanud. Aga siiski karistamine on tagajärg.

Anneli Sammuli: Inimesed ei hinda joovet piisavalt ohtlikuks. Neile mõjub oht vahele jääda. Sel hetkel, kui sa oled esimese pitsi või klaasi teinud, on juba kontroll ka väiksem.

PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo: 4900 juhti on sel aastal tabanud roolist. Neist 1000 on n-ö saunaõllega tabatud, ülejäänud on tabatud kriminaalses joobes.

Andres Lehtmets: Pits viina läheb samasse kategooriasse, aga see on tohutult individuaalne - see ei tähenda, et te oleks nelja tunniga kaine.

Andres Lehtmets: 2 või 3 õlut on suur kogus. Kui üks keskmine mees joob ära keskmise õlle, siis selle organismist väljumiseks kulub neli tundi. Alkohol ähmastab inimese kriitikavõimet.

Maanteameti direktori asetäitja Meelis Telliskivi: Kui vaadata vanuseklassi, siis täiskasvanute seas ligi pooled inimesed arvavad, et joobes peaga rooli istumine pole ohtlik, noorte seas on see protsent 20. Inimesed ei adu, et alkohol mõjutab inimest.

Liikluspsühholoog Gunnar Meinhard: Rehabilitatsiooniprogrammi jõuavad erineva määraga vahele jäänud inimesed, aga neil kõigil on üks probleem - nad pole aru saanud, kui kaua alkohol organismist välja läheb. Need, kellel on motivatsioon, saavad sellest pärast programmi aru saama. Aga on ka selliseid inimesi, kes jäävad endale lõpuni kindlaks.

2016. aastal juhtus 163 kannatanutega õnnetust. Joobes juhtide süül hukkus 7 inimest ehk kümnendik. Politsei kontrollis juhte 863 000 korda, joobes juhte tabati üle 7300, mida oli rohkem kui 500 võrra vähem, kui 2015. aastal. Liikluses on aastas 28 000-55 000 joobes juhti. Joobes juhte on umbes 10 protsenti kõigist juhtidest.

Tallinna linnatranspordi juhatuse esimees Enno Tamm: Me oleme tööandjaks 1200le ühistranspordivahendi juhile. Igal hommikul puhuvad kõik meie juhid alkomeetrisse. Kontrolli teostavad meditsiinise väljaõppe saanud inimesed. Tänaseks on olukord, et keskmiselt 1,3 juhti kuus tuleb jääknähtudega tööle. Kui jooksva kalendriaasta jooksul on juht kahel korral vahele jäänud, jääb ta tööst ilma.

