Süstlavahetuspunkt avati, aga narkomaanide asemel on ukse taga ajakirjanikud

Täna avati Sitsi tänaval kohalikes elanikes pahameelt tekitanud süstlavahetuspunkt. Venekeelne Delfi käis kohapeal.

Ukse taga polnud näha järjekorda narkomaanidest, ümbruses polnud ka näha laialipillutatud süstlaid.

Kui kell 11 avas süstlavahetuspunkt oma uksed, ootasid kaks MTÜ Convictuse töötajat, turvamees ja mitme ajakirjandusväljaande esindajad umbes pool tundi esimest narkomaani, keda aga ei tulnudki.

Kuigi süstlavahetuspunkti läheduses polnud näha kasutatud süstlaid ega muud taolist, on kohalikud elanikud oma sõnul igasugu šokeerivaid asju näinud. "See on näotus! Nii ei saa! Meie valitsus ei mõtle üldse rahvale," pahandas üks naine.

Sitsi süstlavahetuspunkt tekitas terava vastasseisu seda avada soovinud Tervise Arengu Instituudi ja kohalike elanike vahel, keda toetas linnaosavanem Raimond Kaljulaid.