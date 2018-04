Surmasuus olnud mees saadeti haiglast koju grippi ravima

Pilt on illustratiivne Foto: Marianne Kuusk

„Sa tunned ennast hästi ja sul on plaanid, mis kõik on vaja veel teha. Siis läheb sekund mööda ja sa lamad maas, lämbud ja lähed näost mustaks, nagu keegi oleks sind kägistanud,“ kirjeldab kaks korda teispoolsusest tagasi tulnud mees, kes arvab, et talle pandi vale diagnoos.