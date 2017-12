Suri Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm

Laupäeval suri ootamatult, vaid 64-aastasena Tartu ülikooli rektor Volli Kalm (10. veebruar 1953 – 23. detsember 2017), teatas Tartu Ülikool.

"Tartu ülikool teatab kurbusega, et meie seast lahkus täna ootamatult rektor Volli Kalm. Kogu ülikoolipere sügavaim kaastunne on sel pühadeajal rektori perega. Me langetame leinas pea," seisab Tartu Ülikooli järelhüüdes rektorile.

ERR-i andmetel tabas Kalmu suusatades terviserike ja ta kukkus kokku.

Volli Kalm sündis 10. veebruaril 1953. aastal Vändras. Ta lõpetas 1976. aastal Tartu ülikooli geoloogia eriala. 1984. aastal kaitses Kalm geoloogiakandidaadi kraadi tööga "Formation, composition and usage of glaciofluvial deposits in Estonia". 1988 – 1989 oli ta järeldoktorantuuris Alberta ülikooli geoloogiaosakonnas.

Volli Kalm on alates 1981. aastast töötanud TÜ bioloogia-geograafiateaduskonna geoloogia instituudis. 1998-2003 oli ta Tartu ülikooli õppeprorektor. Alates 2012. aastast on professor Volli Kalm Tartu ülikooli rektor. Tema teine ametiaeg algas tänavu 1. juulil.

Volli Kalmu on autasustatud 2005. aastal Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.