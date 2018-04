Suri poliitik ja hinnatud pedagoog Andres Ammas

56-aastaselt suri vabaerakondlasest riigikogu liige, tunnustatud koolijuht ja ajakirjanik Andres Ammas.

Artur Talvik kinnitas Delfile, et Ammas suri ööl vastu tänast tervislikel põhjusel.

Ammas oli ka üks, kelle puhul räägiti, et ta võiks olla Vabaerakonna potentsiaalne järgmine juht. Ta on poliitikas aktiivselt kaasa rääkinud ja ka palju meedias sõna võtnud. Mõni aeg tagasi arutles ta, et opositsioonis olla on ängistav, sest harva näed oma töö konkreetset tulemust. Ent endale omaselt oli ta optimistlik: "Ega me alla anna: Vabaerakonna fraktsioon töötab täie usinusega edasi, sest igaüks peab tegema nii palju, kui tal on jõudu, ja nii palju, kui materjal välja kannatab," märkis ta ja lisas: "Tammsaare Põrgupõhja Jürka arutas seda asja naabriga niimoodi: "Teeb siis töö õndsaks?" "Aga mis siis /teeb/?""



Haridusmaastikult poliitikasse

Ammase taust on mitmekülgne. Aastal 1984 lõpetas ta Tallinna riikliku konservatooriumi muusikapedagoogika erialal ja aastal 1993 Tartu Ülikooli ajakirjanduse erialal.