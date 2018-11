Suri Kalevi kommipaberi disaini autor Vaike Pääsuke

Oma teoseid oli Pääsukesel võimalik tutvustada ka laiemale publikule mitmesugustel näitustel Baltikumis ja ka kaugemal. Tema etiketid osalesid tihti erialastel mõõduvõtmistel. Näiteks saavutas disainer 1977. aastal Kalevi „Assortii“ kompvekkidega olümpiateemalise pakendite konkursil esimese koha ja 1979. aastal „Annekese“ šokolaadipaberitega konkursil teise koha.

Veel kooli ajal maalis ta XVIII üldlaulupeoks koos kursakaaslase Kaisa Puustakuga pannoosid linnapilti ning lõi Tallinna parfümeeria- ja toidurasvade kombinaadile lasteseepide pakendite kujunduse, kus pardid ja kilpkonnad peal sulistasid.

Lisaks kujundas Pääsuke 1970–1980. aastatel arvukalt raamatuid. 1983. aastal ilmus Liivia Kivilo arvukate kordustrükkideni jõudnud õpik „Õmblemine“, mille kaant ehtis üleni vaimuka mustrina lõikeleht. Erilise tundlikkuse poolest võiks esile tõsta ehk Endel Nirgi „Mosaiikvõlvi“ (1978) ja „Avardumist“ (1985), „Taani novell“ (1978), Thomas Manni „Novelle“ (1987) ning arvukaid luulekogusid. Pääsuke suutis alati targalt edasi anda mitte niivõrd hetkemoodi, vaid teoste sisu ja ajastut, aidates oma kujundustega leida õiget meeleolu.

Loominguline eneseväljendus on olnud tähtis vaat et kõigile Vaike lähikondsetele. Vaike abikaasaks sai maalikunstnik Tiit Pääsuke, mõlemad lapsed – Toomas ja Liisi on tegelenud raamatute illustreerimisega. Tema vend Jaan Kannistu juhtis Pärnu KEKis ehitusi, õde on Maaehitusprojekti arhitekt Maarja Nummert.