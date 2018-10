Suri endine siseminister Heiki Arike

"Ta oli 14 aastat meie pealik 1999. aastast kuni 2013. aastani. Kuid lisaks oli Heiki ka kogu taasiseseisvuse aja üks märgilisi riigikaitse tegelasi. 1993-1994. aastal töötas ta Mart Laari valitsuses siseministrina. Toompea malevkonna juhtimisega samal ajal jõudis ta 2005-2007 Maaväe staabis olla Kevadtormide ajal CIMIC spetsialist ja seejärel juhtis ta Kaitseliidu Peastaabis avalike suhete osakonda aastatel 2008 - 2015," seisab kaitseliidu Tallinna maleva Toompea malevkonna Facebooki lehel.

"Kindlasti mäletavad paljud tema heatahtlikku isiklikku kõnemaneeri. Tema elukäik ei kulgenud alati ühtlaselt ja selleski mõttes on ta sama nägu meie taasiseseisvumise ajaga. Veel paar nädalat tagasi juhendas ta Kaitseliidu koolis üht juhtimise kursust, kus töötati välja Toompea "kollase" kompanii kontseptsiooni. Heiki oli seal tõeline koolipapa: rahulik ja elunäinud. See oli Eestile elatud elu. Väga paljusid tänaseid malevkonna liikmeid seob Heikiga isiklik suhe. Me langetame pea ja avaldame kaastunnet Heiki Arikese lähedastele."

Kaastunne lähedastele ka Delfi toimetuse poolt.