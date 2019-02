Suri endine poliitik ja riigitegelane Jüri Pihl

Pihl oli aastaid kaitsepolitsei peadirektor. Hiljem ka riigi peaprokurör ja aastatel 2005-2007 siseminister. 2009-2010 oli ta sotside esimees. 12. veebruaril 2015 astus ta Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast välja, selgitades, et pole niigi aastaid tegevpoliitikas osalenud ja soovib keskenduda tegevusele erasektoris.

Avaldame siseminister Katri Raigi järelehüüde:

"Jüri Pihl on üks nendest, kes ehitas Eesti turvalisuse ja julgeoleku vundamendi ning ladus selle esimesed korrused. Teised said seinu kõrgemaks laduda ja korruseid juurde ehitada, sest vundament kannab kindlalt, see on täpselt ja korralikult laotud. Kaitsepolitsei peadirektori, riigiprokuröri, justiitsministeeriumi kantsleri ja siseministrina ei andnud ta hõlpu endale ega teistele. Nõudis kõigilt, ka iseendalt, absoluutset pühendumist.

Kohtusime viimati – muidugi kumbki meist ei uskunud, et viimast korda – paar kuud tagasi endiste siseministrite lõunasöögil. Jüri Pihl oli nagu ta ikka oli: arvas vaheda teravusega midagi tänastest asjadest ja järgmisel hetkel viskas nalja nagu seda oskavad ainult saarlased. Viimastel aastatel oli Jüri pühendunud oma perele ja kolmele lapselapsele. Seda külge Jürist teavad vähesed.

Ma ei suuda uskuda, et Jüri Pihl, 64-aastane sitke mees, on lahkunud. Paljudel teda tundnud inimestele on sama tunne – lein, ängistus ja arusaamatus.

Minu kaastunne Jüri Pihli perele, sõpradele ja kolleegidele – kõigile neile, kes süütavad aknalaual või oma mõtetes mälestusküünla Jüri Pihli meenutuseks. Jüri, head teed Sulle."