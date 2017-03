Suri endine kaitseväe juhataja kindral Aleksander Einseln

Täna öösel lahkus meie hulgast esimene taasiseseisvumisjärgne Eesti kaitseväe juhataja kindral Aleksander Einseln, teatas kaitseväe peastaap.

„Avaldan kaitseväe nimel kaastunnet kindral Aleksander Einselni lähedastele. Tema panust taastatud kaitseväe ülesehitamisel on raske üle hinnata, ta tõi oma juhtimisstiiliga kaitseväkke lääneliku suhtumise ja mõtlemise. Ta hakkas meie ohvitsere ja allohvitsere saatma vaba maailma õppeasutustesse õppima. See kõik valmistas meid ette liitumiseks NATOga,“ ütles kaitseväe juhataja kindral Riho Terras. „Kindral Einseln mõistis suurepäraselt vajadust ja suunas Eesti kaitseväelaste osalemist välisoperatsioonidel, mis on meile väga palju tagasi andnud suhetes nii NATO liitlaste kui teiste partneritega.“

Kindral Aleksander Einseln sündis 25. oktoobril 1931 Tallinnas. Ta lahkus koos emaga Eestist 1944. aastal Saksamaale ja elas alates 1949. aastast Ameerika Ühendriikides. Aastatel 1951-1985 teenis ta Ühendriikide relvajõududes ning osales Korea ja Vietnami sõjas. 1993. aastal naasis kindral Einseln Eestisse ja teenis kaitseväe juhatajana 1993. aasta maist kuni 1995. aasta detsembrini, mil ta läks erru. 3. detsembril 1995 omistati talle kindrali aukraad. Enne teda oli ainuke Eesti kindlali auastmega kaitseväelane Johan Laidoner.