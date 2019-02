Supiköögis käib kõhutäie järel üha rohkem lastega peresid

Teisipäeval ja neljapäeval on supiköök kõigile avatud, vahendas "Aktuaalne kaamera". Kõik korraga sööma ei mahu ning oma aega tuleb oodata järjekorras.

Keskuse juhataja Erkki Lehtineni sõnul on kuu lõpupoole seal suppi ootamas kuni 170 inimes. Abivajajate arv on kasvamas.

"Kui nii hästi hinnanguliselt pakkuda, siis just lastega perede osakaal on suurenenud ja keskealiste osakaal - 40. ja 50. aastates inimesed. Kui sa näed tema välimusest, et tõenäoliselt ta ikkagi kuskil töötab või mingisuguseid töid teeb, just nende osakaal on suurenenud," rääkis Lehtinen.

Rahvast käib päästearmee supiköögis tervest linnast. Kuigi raha võib olla vähe ja kõht tühi, on paljude jaoks piinlik minna supijärjekorda seisma. Samas on Paljasaare kant üsna kauge koht, kuhu naabri pilk ei ulatu ja kuhu saab minna nii, et jääd tundmatuks. Seal nime ja palganumbrit ei küsita.