Sults andis riigikogu esimehele üle süstlavahetuspunktide-vastase petitsiooni

Riigikogu liige Märt Sults andis täna riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle petitsiooni süstlavahetuspunkti avamise vastu Põhja-Tallinna elamupiirkondades. Petitsioonile on allkirja andnud enam kui 1930 inimest.

Sultsi sõnul tuleb ühiskonnas tekkinud vastasseisu tõttu loobuda ideest avada süstlavahetuspunkt Põhja-Tallinnas aadressil Sitsi 28 asuvas kortermajas ja üheskoos huvigruppidega arutleda teiste variantide üle. Saadiku sõnul ei peaks süstlavahetuspunktid asuma koolide või lasteaedade lähedal, vaid pigem haiglate juures.

„Põhja-Tallinna elanikud, nagu ka teiste pealinna linnaosade elanikud, ei ole teeninud ära seda, et nende elamupiirkondades oleks avatud narkosõltlastele mõeldud punkt, mis asuks lasteasutuste läheduses. Lõppkokkuvõttes ei saa ju keegi garanteerida seda, et ühel päeval ei leia väike laps mõnelt mänguväljakult kasutatud süstalt. Me ei pea suurendama pingeid ja kui elanikud on selle vastu, peame nende arvamust kuulda võtma,“ seletas riigikogulane Märt Sults, kes lisas, et jagab täielikult kohalike elanike muresid.

Poliitiku hinnangul on viimaste aastate jooksul süstlavahetuspunkti probleemi teravalt esile tõstetud ja selle probleemiga on vaja läbimõeldult tegeleda. „Just selle pärast arvan nii mina kui ka veel üle 1930 inimese, kes petitsioonile alla kirjutasid, et süstlavahetuspunktid peaksid olema/asuma haigekassa poolt rahastatavate meditsiiniasutuste juures kas või lepingu lahutamatu osana. Meie pöördumise eesmärk on pöörata tähelepanu probleemile ning üheskoos poliitikute, ühiskonnategelaste ja teise huvigruppide esindajatega leida lahendus, mis oleks kõigile sobiv,“ ütles Sults.

Varem on sel teemal sõna võtnud ka Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart, kes seisab samuti süstlavahetuspunkti avamise vastu Põhja-Tallinna elamupiirkondades.