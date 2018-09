Sul on kõrgharidus ja tahad proovida õpetajatööd? “Noored kooli” kutsub liituma

Kandideerima oodatakse igas vanuses inimesi üle Eesti, kes tunnevad soovi pühenduda intensiivsele õppimisele ja enesearengule ning töötada selle nimel, et kõigil lastel oleks elus rohkem valikuid.

Kahe aasta jooksul läbivad “Noored kooli” osalejad ainulaadse õpetamis- ja juhtimisoskuste koolituse, mis aitab neil kujuneda väljapaistvateks õpetajateks ja muutuste eestvedajateks oma kogukonnas.

Samaaegselt töötatakse täiskoormusega tavakoolides, õpetades peamiselt 1.-9. klasside õpilasi.

Noored Kooli tegevjuhi Kristi Klaasmägi sõnul pole programm eelkõige kiirtee õpetajaametisse, vaid väljakutseid pakkuv kasvukeskkond haridusvaldkonna eestvedajate kujunemiseks.

“Näeme, et täna on Eestis liiga palju noori, kes jäävad põhiharidusega ja kelle valikud on hiljem seetõttu väga piiratud. Seepärast töötamegi koos koolide ja kogukondadega selle nimel, et iga laps Eestis saaks väga hea hariduse ja jõuaks vähemalt keskhariduse omandamiseni.”

“Eesti haridus vajab tõelisi staare, kes paneksid õpilastel silmad särama ja tõmbaksid oma entusiasmiga kaasa ka teised enda ümber, kes meie laste arengut igapäevaselt mõjutavad,” ütles programmi arendusjuht Maris Viires.

Programmi pääsemiseks tuleb läbida põhjalik kolmeosaline valikuprotsess, kus hinnatakse inimese varasemaid töö- ja juhtimiskogemusi, planeerimis-, esinemis-, suhtlemis- ja koostööoskusi ning üldist sobivust programmiga.

Mullu kandideeris 327 inimest, kellest valituks osutus iga kümnes.

