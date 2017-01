Sukles: saatsin kirja valel aadressil, kuid enamik maakonna liste olid kinni või karmi kontrolli all

Reformierakonna Läänemaa organisatsiooni juhatuse liige, Haapsalu piirkonna esimees ja Haapsalu linnapea Urmas Sukles möönis Delfile, et võis saata Hanno Pevkurit toetava e-kirja kogemata valele aadressile, mistõttu see erakonna siselisti ei jõudnud. Samas on ta kindel, et paljud piirkonna siselistid olid enne suletud.

Sukles püüdis 2. jaanuaril kirjutada partei omavalitsusjuhtide listi Pevkurit toetava kirja, kuid see ei jõudnud adressaatideni, kirjutas EPL.

Ööl vastu tänast küsis Sukles Facebookis Päevalehe loo peale, et kas erakonna peasekretär või IT-mehed valetavad.

Suklese saadetud kirjast tehtud fotolt selgus aga, et ta oli kirja ekslikult valele aadressile saatnud. Sukles saatis kirja aadressil ovjuhid-bounces@lists.reform.ee, mis on aga erakonna meiliserveri aadress, mille pealt saadetakse veateateid, kui kiri kohale jõudnud pole.

Bounces-aadressile kirja saates jõuab kiri serverini, mille taga pole adressaatide nimekirja.

Sukles oleks pidanud kirja saatma aadressile ovjuhid@lists.reform.ee. Aadressi ovjuhid-bounces@lists.reform.ee kasutamine jätab õhku võimaluse, et Sukles on varem mõne teise kirja õigele aadressile saatnud ning see on sealt siiski tagasi tulnud, mistõttu ta vale aadressi kopeerida võiski.

Haapsalu linnapea möönis Delfile antud kommentaaris, et tema kirja aadressireale võis tõesti ekslikult "bounces" sattuda, mistõttu kahel korral saadetud kiri kohale ei jõudnud. "Ma suhtlesin IT-meestega ja nad väitsid ka, et see võis vale aadress olla, aga nad ütlesid seda mulle alles täna."

Sukles märkis, et võis eksida ka Läänemaa piirkonna listi saadetud kirja aadressiga.

Listid avati pärast Delfi ja Päevalehe artikleid?

"Imelik asi on see, et pärast seda, kui see teema üles tuli, on üllatavalt tõsine mõttevahetus listides lahti läinud, mis tähendab seda, et listid on ikkagi olemas," ütles ta.

Sukles kinnitas, et temale laekunud signaalide kohaselt olid enamik maakonna liste kinni või väga karmi kontrolli all. "See on fakt. Päeva peale on listid lahti läinud. Selles mõttes on tänane päev positiivne olnud," lisas ta.