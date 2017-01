Sukles loobub Reformierakonna juhatusse kandideerimast, aga kordab väidet, et kontor survestas Michalit toetama

Haapsalu linnapea Urmas Sukles teatas, et tema loobub Reformierakonna juhatusse kandideerimisest.

"Loobun kandideerimast Reformierakonna juhatusse.

Mõni päev tagasi püüdsin saata meili Reformierakonna omavalitsusjuhtide listi, mis aga ebaõnnestus minu poolt valesti sisestatud aadressi tõttu. See seik tekitas päris suure poleemika," kirjutas Sukles Facebookis.

"Kuigi ma ei saa tagantjärgi kinnitada, kas omavalitsusjuhtide listi kirjutamine oli piiratud või mitte, selgus siiski, et maakondade listid olid range kontori tsensuuri all või tavaliikmetele suletud ja selline tõsiasi ausate valimiste konteksti küll ei mahu. Minuga võtsid ühendust mitmed Reformierakonna liikmed teistest maakondadest ja kinnitasid, et kontori surve, lisaks meilikontrollile, oli Kristen Michali toetamisel suur, jõudes mõnel pool lausa ähvardusteni," lisas Sukles.

"Soovin, et uus Reformierakonna juhatus Hanno Pevkuri juhtimisel teeks Reformierakonnast ausa ja puhta poliitika erakonna ning kuna ma tegin eksisammu meilisaatmise järgselt, süüdistades Reimo Nebokatti ja IT- mehi minu meili kinnipidamises, siis ma ei pea eetiliselt võimalikuks jätkata Reformierakonna juhatusse kandideerimist," lõpetas Sukles.

Sukles püüdis 2. jaanuaril kirjutada partei omavalitsusjuhtide listi Pevkurit toetava kirja, kuid see ei jõudnud adressaatideni. Hiljem selgus, et ta saatis selle valele aadressile. Samas tundus Suklesele, et kontor hoidis varem listid kinni ja alles peale diskussiooni tekkimist need avanesid.

"Imelik asi on see, et pärast seda, kui see teema üles tuli, on üllatavalt tõsine mõttevahetus listides lahti läinud, mis tähendab seda, et listid on ikkagi olemas," ütles ta üleeile.

Sukles kinnitas, et temale laekunud signaalide kohaselt olid enamik maakonna liste kinni või väga karmi kontrolli all. "See on fakt. Päeva peale on listid lahti läinud. Selles mõttes on tänane päev positiivne olnud," lisas ta.