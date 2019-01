Suhtekorraldajate liidu juht šokikampaaniast: see avalöök on super – sotsidel ja reformil on ka tänavad plakateid täis. Miks keegi ei kirjuta?

Hiiepuu nendib, et eestlasi ja venelasi segmenteerinud kujutluspilt ei saaks olla ühe kampaania põhialustala. See tekitab vaid küsimärgi, millele kõik otsivad vastuseid.

Plakatite autor, mis on Delfi toimetusele teadaolevalt erakond Eesti 200, on valinud terve päeva vältel vastuseid vältida. Ei öelda ei ega jah nende plakatite kohta. Hiiepuu sõnul ongi seega vaikus ilmselt nende strateegia, et tekitada huvi. "Ja nüüd kõik ajakirjanikud ajavad taga ja tekitavadki kampaaniale PR-paugu," ütleb suhtekorraldaja. "Nii nagu oli planeeritud. Läksitegi õnge," naerab Hiiepuu.

Kampaaniast ilmselgelt lõbustatud Hiiepuu selgitab, et suure küsimärgiga alustada on levinud strateegia. Kui raha on vähe, tuleb olla leidlik. Kogu meedia tagajalgadele ajamine aitab sõnumit võimendada. "Mõtle – ühte peatusesse paned reklaami ja terve eesti räägib," räägib Hiiepuu ja ütleb, et kui see tõesti on Eesti 200 kampaania, on see "super"!

Kampaania on Hiiepuu sõnul äärmiselt nutikas ning püstitab ühiskonnas küsimuse, kus kõik teised hakkavad partei eest tööd ära tegema, vastuseid otsima. "Kõik hakkavad sõna võtma sellel teemal ja ongi kogu meedia nende teemat täis," ütleb Hiiepuu. "See avalöök – sotsidel ja reformil on ka tänavad plakateid täis. Miks keegi ei kirjuta?"

Ta usub, et asjal on kindlasti mingi huvitav lahendus taga. "Kristina on äärmiselt tark ja tolerantne naine. Ta ei teeks midagi, mis riivaks venelasi, sest ta on ju eesti-vene perest," ütleb Hiiepuu. Kogu erakonna programm on selline, mis ei soovi kedagi rahvuse põhjal rünnata.

"Tublid, Eesti 200!," ütleb Hiiepuu ja täpsustab, et tublid muidugi PR seisukohalt. "Õnn kaasa!"