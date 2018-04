Suhtekorraldaja, poeet ja kolumnist - millega on tulevane riigihalduse minister Janek Mäggi seni tegelenud?

Mäggi lõpetas 1999. aastal Tartu ülikooli õigusinstituudi õigusteaduse erialal. Õpingute ajal töötas Mäggi ajalehes Äripäev. 1997. aastal asus ta tööle SEB Panga asepresidendina, sel ametipostil oli Mäggi 2000. aastani. 2001. aastal suundus ta taas meediamaastikule, asudes tööle ETV-sse Eurovisioni 2002 internetivärava juhina. Pisut hiljem, 2008. aastal jätkas mees ETV-s majandussaate „Miljon senti” saatejuhina.

Edu ettevõtluses

2000. aastal asutas Janek Mäggi suhtekorraldusega tegeleva ettevõtte Powerhouse OÜ. Mäggi ettevõtte müügitulu oli eelmisel aastal 563 602 eurot, mis on pea 20 000 eurot rohkem kui tunamullu. Sarnaselt kasvas ettevõtte puhaskasum, mis oli 2016. aastal 59 077 eurot ning möödunud aastal 69 162 eurot.

Powerhouse büroos töötas eelmisel aastal üheksa inimest. Palgakulu oli kokku 206 276 eurot, sellest moodustas põhitöökohaga töötajate töötasu 204 716 eurot. Tegevjuhi ehk Janek Mäggi töötasu eelmisel aastal oli 24 000 eurot. Dividende maksis Mäggi endale 60 000 eurot, mille pealt tuli maksta ka 15 000 eurot tulumaksu.

Mäggi: olen kolme lapse isa. Ja selle üle väga uhke.

2010. aastal kritiseeris Mäggi naisi, kes valivad perekonna asemel karjääri. "40 on utreeritud, aga kui te 30-selt hakate endale meest otsima, siis te muidugi ei leia - see rong on lootusetult läinud," tõdes Mäggi Postimehele.

Mäggi rääkis 2010. aastal Postimehele, et hakkas oma abikaasaga suhtlema juba 19-aastaselt. Nüüdseks on paarike abielus olnud juba ligikaudu 24 aastat ja neil on kolm last.

Mäggi: tahame korda teha kõik Eesti inimesed

Praegu kirjutab Mäggi Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) häälekandjas Eesti Kirik kolumne. Koos Inrek Laulu, Väino Kaldoja, Urmas Viilma ja Jüri Ehasaluga pandi tänavu alus ka EELK Toetusfondile. „Me usume, et suudame paarikümne aastaga korda teha kõik EELK pühakojad, kuid mitte ainult. Tahame korda teha ka kõik Eesti inimesed,” põhjendas fondi alustamist Mäggi käesoleva aasta märtsikuu Eesti Kirikus.