Suhtekorraldaja Andreas Kaju: Isamaa jaoks ei ole olukord veel katastroofiline, nad tulevad künnise alt välja

Küsimusele, kui oluline on reitingutes valitsuserakonna vajumine alla valimiskünnise kostis Kaju, et olukord on stabiilne."Ma arvan, et laias plaanis pole midagi muuutunud. Kui me räägime nendest erakondadest, kelle toetus on stabiiliselst teises või kolmandas kümnendikust, siis võib küll väita, et alanud on kampaaniahooaeg ning erakonnad on asunud tegutsema. Laias laastus on kõikidel suurtel erakondadel oma väljakujunenud valijaskond. Isamaal on natukene teine seis, nad on küll valimiskünnise lähedal, aga kui me vaatame Isamaa varasemaid sooritusi valimistel, siis on nad on alati oma brändipotentsiaali valimisolukorras välja võtnud. Ma ei ütleks, et see olukord oleks nende jaoks väga katastroofiline ja ma arvan, et nad tulevad üle künnise küll," nentis Kaju.

Küsimusele, kuidas jaotuvad sellel skaalal uued tulijad, kostis Kaju, et uute erakondade tulemine võib olla raske, kuid lootust on neil enam kui küll.

"Sellest uuringust muidugi ei tule välja see, kui kindlad nad on. See on ka erakonniti erinev, kellel on see tuumvalija pikemaajalisem ja kellel vähem. Me võime tihtipeale seda näha sellest, mis on erakondade valija teine eelistus ning samuti sellest, kui stabiilne on erakonna baasvalija eelistus. Seda tüüpi erakondadega võib olla nii, et tugeva liidri välja kujunedes võib minna valija teise erakonna taha, keda valija eelistab," arutles suhtekorraldaja sellest, milliseid hääli võiks Eesti 200 ja teised võimalikud uued parteid püüda.