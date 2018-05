Sügisel alanud salakohtumistest tõusiski uus poliitiline jõud: "Eesti 200" otsib Eesti arenguks uusi ideid. Liikumisega on seotud juba umbes 40 inimest

Viis tuntud inimest, kolm naist ja kaks meest, avaldasid 10 kuud enne riigikogu valimisi uue poliitilise liikumise manifesti. Nad kasutavad nime "Eesti 200" ega välista valimistel osalemist, milleks tuleb erakond luua.

"Eesti 200" seltskonnale valmistab muret meie riigi ja rahva tulevik, mis arvuliselt aina pisemaks ja ea poolest vanemaks jääb. Ühendus otsibki oma ridadesse inimesi, kes tahavad Eesti arengus kaasa lüüa.

Tänasest ajalehest Postimees selgub, et need viis isikut on IT-ettevõtte Nortal juht Priit Alamäe, Tartu Ülikooli Narva kolledži direktori kohusetäitja Kristina Kallas, sotsiaalteadlane Kristiina Tõnnisson, Tartu Ülikooli kliinikumi lastefondi juht Küllike Saar ja LHV panga juhatuse liige Indrek Nuume.

Oma nime sidusid liikumisega viis inimest, aga seotud on sellega Kallase sõnul umbes 40 inimest.