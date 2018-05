Sügisel alanud salakohtumistest tõusiski uus poliitiline jõud: "Eesti 200" otsib Eesti arenguks uusi ideid. Liikumisega on seotud juba umbes 40 inimest

Sellest, kuidas eri elualade spetsialistid salaja koos käivad, eesmärgiga uus erakond luua, ei jäänud märkamata ka Eesti Päevalehele ja DELFI-le, mis koosolekutel käijatest fotosid avaldasid.

Vaata DELFI veebruarikuist salakohtujate galeriid:

Päevaleht kirjutas veebruaris, et juba mitu kuud käib koos seltskond, kes arutleb mitme Eesti probleemi üle, ja mitte ainult. Eesmärgiks pole midagi vähemat kui uue erakonna loomine, kuigi seni pole päris lõplikku otsust veel langetatud.

Esimene kohtumine toimus sügisel pärast kohalike omavalitsuste valimisi Ida-Virumaal. Kui varasemad kokkusaamised peeti väiksemas seltskonnas, kus Eesti tuleviku ideedest räägiti veiniklaasi taga, siis veebruariks kasvas kohtujate ring juba mitmekümne inimeseni.

Aruteludel osalesid EPL-i andmetel teiste hulgas Margus Tsahkna, Priit Alamäe, Kristina Kallas, kuid keegi neist ei taha kooskäimistest täpsemalt rääkida.

Loe veel

EPL kajastas siis, et Priit Alamäe on mitmeti näidanud oma sotsiaalset närvi ja soovi ühiskonda panustada. Näiteks olid Alamäe ja Margus Linnamäe nende kaheksa Eesti ärimehe seas, kes toetasid ülemöödunud aasta lõpus Keskerakonda, IRL-i, sotsiaaldemokraate ja Reformierakonda selle eest, et nad hääletasid lastetoetuste ja suurpere toetuste suurendamise poolt nii, et kolme lapsega pere saaks kuus kokku 500 eurot toetust. Priit Alamäe ütles detsembris Eesti Päevalehele: "Mina ei jaksa endale parteid teha." Ka vastas ta toona eitavalt küsimusele, kas keegi on temalt partei loomiseks toetust küsinud.