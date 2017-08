Sügava puudega pisitüdruk saab Lastefondi annetajate toel koduseks toimetulekuks vajalikud aparaadid

SA TÜK Lastefond toetab ligi 5500 euroga pisikest Tartu tüdrukut Solanat, kes vajab kodusele ravile saamiseks pulssoksümeetrit, nebulisaatorit, aspiraatorit ja toitesüsteeme.

Üheksakuusel Solanal on kaasasündinud hulgiväärarendid, millest enim mõjutavad tema elukvaliteeti hingamisteede ja südamerikked. Seetõttu on laps kogu oma senise elu alates 5. elupäevast veetnud lasteintensiivravi osakonnas juhitaval/abistaval hingamistoetusel. Arvestades Solana diagoosi, vajab ta juhitavat hingamist ka järgnevate kuude või isegi aastate vältel.

Suureks probleemiks Solana puhul on toitmisraskused, mistõttu ei suuda laps ise vajalikke koguseid ära süüa ning vajab toitmist sondiga. Gastrostoomi kaudu toitmine on ühelt poolt vajalik Solana kasvamiseks ning teisalt oluline tema kardiopulmonaalset puudulikkust arvestades.

Et Solana saaks lõpuks haiglast koju, vajab ta koduseks toimetulekuks mitmeid erinevaid seadmeid: hingamisaparaati, pulssoksümeetrit, nebulisaatorit, aspiraatorit ja toitesüsteeme. Hingamisaparaadi kulud katab haigekassa, kuid lapse jälgimiseks ja toitmiseks vajalikud seadmed tuleb perel endal muretseda. Kahjuks ei ole kogu vajaliku aparatuuri soetamine pere jaoks jõukohane, mistõttu toetab Lastefond neid kolme kallihinnalisema aparaadi – pulssoksümeetri, toitmissüsteemide ja nebulisaatori – kulude katmisel 100 protsendi ulatuses kokku 5476 euroga.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves leidis, et igal lapsel peaks olema võimalus kasvada kodu turvaliste seinte vahel ja armsate inimeste keskel. "Kui laps on sünnist saati pidanud haiguse tõttu haiglas viibima ning lõpuks oleneb koju saamine sellest, kas vanematel on võimalik koju muretseda lapse eluks vajalik apraatide park, siis oleks äärmiselt kurb, kui see jääks vaid rahaliste vahendite puudumise taha. Lastefondil on äärmiselt hea meel, et saame Solana perele toeks olla ja heade annetajate toel saab tüdruk lõpuks koju," rääkis ta.

Solana ema on fondile ja annetajatele abi eest väga tänulik. "Lastefondi toetus andis Solanale võimaluse minna koju, elada oma pere keskel ja nautida tavalist elu," sõnas ta.