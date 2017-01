Südameoperatsioonist taastuv Kallas: olen nädala-paari pärast juba töövormis

Südameoperatsioonist taastuva Siim Kallase sõnul on ta varsti juba jälle töövormis.

"Aitäh kõigile, kes kaasa elasid ja head soovisid. Operatsioon läks hästi ja taastumine on olnud oodatust isegi natuke kiirem - olen juba eilsest kodus taastumas," ütles Kallas.

"Toibun, loen Bulgakovi "Koera südant" ja olen nädala-paari pärast juba töövormis," lisas Kallas.

Kallas teatas jaanuari alguses, et käis infarkti ennetamiseks südameoperatsioonil.

"Äärmiselt ebameeldiva survetunde tekkimine rinnus, mida märkasin eelkõige keskmisest suurema füüsilise koormuse puhul, ajendas mind arstidega nõu pidama. Ulatuslik kardioloogiline uuring näitas, et südame veresoontes on ahenemisi. Et ennetada infarkti ja muid võimalikke ebameeldivaid arenguid, soovitasid arstid südame veresoonkonda operatsiooniga parandada," kirjutas Kallas 5. jaanuaril Facebookis.