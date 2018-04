Südalinna rahvas on mures ja ärevil, uni läinud: miks traalivad öösiti linna kohal ringi militaarkopterid?

Tallinna Kalamaja linnaosa Facebooki grupis on juba nädalapäevad kohalikud elanikud uurinud, miks lendavad öötundidel naabruskonna kohal sõjakopterid, mis oma valju undamisega madallennul ööund häirivad.

Olukorda võtavad Kalamaja elanikud huumoriga, pakkudes Facebooki arutelus, et kopterid osutavad taksoteenust või transpordivad ärimehi-meelelahutajaid Sõnajalgu kodupoodi. Pakutakse siiski veel välja, et ehk on Tallinna lahel keegi kadunud, keda püütakse kopteritega leida.

Teateid koptereist, mis keset ööd unnates inimesi üles ehmatavad, tuleb ka südalinnast.

Muretseda pole siiski vaja, nähtub Delfi uuringust. Major Arvo Jõesalu kaitseväe peastaabi pressijaoskonnast ütleb, et kõnealused sõjamasinad on tõepoolest välismaiseid koptereid, mis tulid Eestisse missioonile.