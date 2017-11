Subway teenindajad on pidanud korduvalt politseilt ja turvatöötajatelt abi paluma

Sel nädalal toimunud noortekamba intsident ei ole esmakordne, mil Subway töötajad on pidanud kohale kutsuma turvafirma või politsei. Subway Eesti arendusjuht Ats Raigla kinnitas, et noortekampade ebasobivat käitumist ei aktsepteerita ning kõik avaliku korra rikkujad antakse politseisse üles.

"Sel nädalal toimunud intsident, mil koolinoorte jõlkumine lõppes juba ka rünnakuga, jäi turvakaamerasse ning anname kogu materjali üle ka politseile, kes saab probleemi uurimisega edasi tegeleda," nentis Raigla. "Loodetavasti aitab kolmapäeval Estonia puiesteel bussipeatusi lõhkunud ja ka meie asutuses väljakutsuvalt käitunud isikud tuvastada."

Subway esindaja sõnul on nad julgustanud kõiki töötajaid kutsuma korrakaitsjaid, kui tuntakse ohtu endale või teiste klientide suhtes. "Poed ei ole mõeldud kohtadeks, kus noortekambad enda igavust peletama peaksid ning enda ülbe käitumisega viisakaid inimesi ning klienditeenindajaid ebamugavasse olukorda võiksid seada," rõhutas Raigla.

Noored ei oska tegevust leida

Subway esindaja tõstatas aga küsimuse, miks üldse koolinoored, kes on hinnanguliselt vanuses 11-15 aastased, üldse löövad aega surnuks avalikes kohtades nii koolipäeva ajal kui ka koolipäeva lõpus. "On näha, et neil noortel ei ole tegevust – kas tehakse koolist poppi või pole nad seotud ühegi koolivälise aktiviteediga," nentis Raigla, kelle kinnitusel ei ole enamik neist noorukitest ka kaupluse klientideks, vaid noored otsivad n-ö sooja kohta, kus telefoni laadida ja aega tuulde lasta.

"Tekib küsimus, miks lapsevanemad ei kontrolli, millega nende lapsed tegelevad ning kuidas on võimalik, et järjepidevalt saab koolitundide ajal tundide kaupa linnas ringi jõlkuda," sõnas Raigla.

"Samas näeme ju igapäevaselt ka palju tublisid noori, kes koolipäeva järel tulevad võileiba ostma, et kiirustada edasi trenni või muusikakooli – mõni isegi palub teenindajat, et võileib veel kiiremini kätte saada, et jõuaks bussi peale, et mitte trenni hilineda," nentis Raigla.

Subway pole esimene kauplus, kuhu noored püüavad koguneda – Solarise kaubanduskeskus, kiirtoiduketid Lasnamäel ning ka septembris ilmunud uudis, et Keila linn ja sealsed kauplused on kimpus n-ö jõlkuvate noortega, kelle kelmustest on aja jooksul saanud kriminaalkuriteod, on vaid üksikud näited noorte vaba aja veetmisest.

"Me ei soovi kaasa aidata noorte halvale teele jõudmisele, mistõttu ei luba me enda kauplustes ega ka kaupluste ümbruses noorte kogunemistel võimust võtta, astudes sellele korrakaitsjaid kaasates kindlasti vahele," lubas Raigla.