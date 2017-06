Stroomi rannapargis algasid ulatuslikud renoveerimistööd

Stroomi rannapargis algasid mahukad renoveerimistööd, mille tulemusena uuendatakse täielikult kogu pargi- ja rannainventar, parandatakse Merimetsa terviseraja seisukorda ja korrastatakse randa ja selle ümbrust.

Põhja-Tallinna vanema Raimond Kaljulaidi sõnul on planeeritud rannapargi uuendamine sellisel viisil, et see häiriks võimalikult vähe puhkajaid ja pargis viibijaid. Peamised uuendustööd lõpevad juulikuu keskel.

Pinkide ja rattahoidjate aluste ehituse ja ettevalmistamisega ning rannaparki läbiva tee freesimisega alustati juba maikuu lõpus. Seejärel algab tee asfalteerimine, mis olemasolevate plaanide kohaselt peaks olema lõpetatud juba 5. juuniks. „Kogu parki läbiva tee korda tegemine on kindlasti hea uudis nii rulluisutajatele ja jalgratturitele, kui ka vankritega emadele ja ratastooliga liiklejatele,“ ütles Raimond Kaljulaid.

Uute viidapostide ja kaartide paigaldus kestab orienteeruvalt 10. juunini. Uute vastupidavate ja mahukate prügikastide paigaldamine on ette nähtud juuni keskel ja kestab neli kuni viis päeva. 20.–21 juunile on planeeritud kõikide pinkide ja rattahoidjate paigaldus. Uuenenud rannapargi pingid tulevad linnaosavanema sõnul mitte ainult vastupidavad ja vandaalikindlad, vaid ka mugavad.

„Vanade metallist pinkide väljanägemisel ei olnud viga, kuid istuda nende peale oli ebamugav. Seetõttu otsustati katta need puidust laudisega. Muide, katsetasime erinevaid lahendusi juba talvel koos kohalike elanikega ja lõpuks peatusime variandil, mis tundus kõige mugavam,“ sõnas Kaljulaid.

Hiljemalt jaanipäevaks tulevad uued pingid ka randa. Uued riietuskabiinid peaksid paigas olema juba kalendrisuve alguseks. Piknikusõprade rõõmuks uuendatakse põhjalikult Merimetsas asuvad lõkkekohad – see töö võtab aega juuli lõpuni.

Linna kindel soov ja plaan on ehitada Stroomi randa ka uus rannahoone, sest praegune ehitis on selgelt ajale jalgu jäänud. Korda valvavad sel kevadel linnaosavalitsuse poolt palgatud pargivahid. 1. juunist alates tegutseb rannas ka G4S rannavalve.



Stroomi rannapargi uuendamine: 29. mai – 31. juuli

• Pinkide ja uute rattahoidjate aluste ehitus: 29. mai – 1. juuni

• Rannaparki läbiva tee freesimine: 29.–31. mai

• Rannaparki läbiva tee asfalteerimine: 1.–5. juuni

• Rannapinkide aluste ettevalmistus: 5. juuni

• Uute viidapostide ja kaartide paigaldus: 6.–9. juuni

• Uute prügikastide paigaldus: 12.–16. juuni

• Uute rannapinkide ja rattahoidjate paigaldus: 20.–21. juuni

• Lõkkekohtade uuendamine: 1. juuni–31. juuli

• Heakorra taastustööd 12. juuni – 16. juuli