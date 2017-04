Stroomi rand ja rannapark saavad 420 000 euro eest uue ilme

Tallinna linn on välja kuulutanud hanked Stroomi ranna ja rannapargi uuendamiseks. Sel aastal uuendatakse täielikult kogu pargi- ja rannainventar ning rand ja selle ümbruse teed, pingid, prügikastid. Linnaeelarves on selleks otstarbeks ette nähtud 420 000 eurot.

Muuhulgas remonditakse pargiteid, vahetatakse välja ja lisatakse prügikastid, uuendatakse pingid. Olemasolevad metallist pingid kaetakse puidust laudisega, kirjutas Pealinn.

"Metallist pingid on küll vastupidavad, kuid istuda nende peale külm ja ebamugav. Katsetasime erinevaid lahendusi koos kohalike elanikega ja lõpuks peatusime variandil, mis tundus kõige mugavam. Et suured investeeringud kauem vastu peaksid, samuti inimeste turvalisusele mõeldes, tõime Stroomi rannaparki ja Kopli kalmistuparki tagasi pargivahid," ütles Põhja-Tallinna vanem Raimond Kaljulaid.

Nii Merimetsas kui pargialal uuendatakse viidad ja infotahvlid. Samuti on plaanis rekonstrueerida kogu ranna ulatuses pargiala läbiv kõnnitee, mis on kindlasti hea uudis rulluisutajate ja jalgrattaga sõitjate jaoks. Olemasolev tugimüür korrastatakse. Randa tulevad ka uued betoonalustele kinnitatud rannakabiinid.

Loe veel

Plaanis on ka Stroomi rannahoone uuendamine, mis on selgelt ajale jalgu jäänud. Seetõttu on asutud läbirääkimistesse linnavaraameti ja linnaplaneerimise ametiga, kuidas saada lähiaastatel parim lahendus uuele rannahoonele. Samuti ühendatakse tänavu Stroomi ranna ja Haabersti kergliiklusteed.

Praeguste plaanide kohaselt algavad pargis tööd 22. mail. Tööde teostamisel üritatakse arvestada pargi külastajatega, et inimeste ajaveetmine ja puhkamine pargis kannataks võimalikult vähe. Tööd on planeeritud lõpetada hiljemalt 21.juulil.